Минск, , 12:41 — REGNUM Министерство информации Белоруссии ограничило доступ к интернет-ресурсам портала tut.bу. Об этом сообщил телеграм-канал «TUT.BY новости».

Решение приято на основе заключения генеральной прокуратуры Белоруссии. В частности, надзорное ведомство выявило факты нарушения закона о СМИ. Речь идет о публикации информации от имени незарегистрированного фонда BYSOL.

В министерстве сообщили, что в СМИ и интернет-ресурсах запрещено распространять информацию от имени незарегистрированной организации.

Ранее портал tut. bу сообщил, что к редакторам издания пришли сотрудники департамента финансовых расследований комитета государственного контроля Белоруссии.

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