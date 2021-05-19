Глава правительства Украины Денис Шмыгаль внёс на рассмотрение Верховной рады кандидатуру на должность министра здравоохранения Украины. Министерство здравоохранения может возглавить главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Урош Предич. Сирота на могиле матери. 1888

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Кандидатуру министра здравоохранения Украины в социальной сети Facebook обсудили зрители каналов «112 Украина» и «Первый независимый». Некоторые комментирующие отметили, что после посещения Украины госсекретарем США Энтони Блинкеном «оживились» перестановки в украинском правительстве. Иные считают, что смена министра здравоохранения не отразится на ситуации в лучшую сторону. Третьи отметили, что Виктор Ляшко связан с бывшей исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины гражданкой США Ульяной Супрун.

«Видать, не до конца ещё развалили медицину, раз предлагаете на должность министра здравоохранения Ляшко! Неужели у нас нет достойных и образованных врачей, которые могли бы занять эту должность министра здравоохранения и работать на благо своего народа!!!» — пишет Михаил М.

«Упаси Господи Украину! Медицине гаплык придет с таким министром!» — добавила Света Ш.

«Кто б сомневался, дело Супрун живёт и процветает» — пишет Наталья П.

«Вероятно, пришло то время, когда медицина уже не будет играть никакой роли в жизни людей. Поэтому можно и Ляшко», — отметил Roman R.

«Вот все ругают Степанова и Ляшко. И никто не ругает почти 300 депутатов, которые за этот беспредел голосуют», — написала Татьяна Г.

Moz.gov.ua Виктор Ляшко

«Западный обком сказал «поменять», украинский ответил «есть», — пишет Елена М.

«При Степанове мало мрут, вот и решили исправить ситуацию», — добавил Сергій Ш.

«Очевидно, что ни один здравомыслящий специалист в медицине в это зелено-желтое болото работать не пойдет», — предположил Виктор Д.

«Хрен редьки не слаще. У них главное, чтоб «костюмчик сидел», всего-то», — добавила Виктория С.

«Медицине в Украине окончательный гаплык подходит! Хрен редьки не слаще», — отметила Нонна А.

«Соратник Супрун. Что она не развалила, он развалит», — отреагировала Неля Т.

«Не пойму, а что, сомнения были?!! Об этом уже год все говорят, на всех телеканалах!!» — добавил Вадим З.

«Меняем шило на мыло и радуемся», — написала Людмила Д.

(сс) Віктор Министерство здравоохранения Украины

«Дебильное правительство. Они хотят побыстрее свой народ угробить. Нуланд приехала, дала команду убрать Степанова и назначить другого Супрун. Они не могут дождаться, когда уже украинский народ вымрет. Им нужна наша земля, но не народ», — отметила Лидия С.

«Нашему здравоохранению что Ляшко, что свиная ляжка — всё едино! У них одна задача — чтобы мы повыздыхали все!» — добавила Алла О.

«Ну да. Степанов не даёт развернуться в полную силу. Надо супруненка поставить. Недограбили. Спешат», — написала Алла К.

«Что естественно, после команды приезжих «печенек», — отметила Liudmila N.

«А чем же Ляшко лучше Степанова? По-моему, это два сапога пара», — считает Azarenko L.

(сс) Gal777 Ульяна Супрун в Верховной раде Украины

«Как стали быстро разворачиваться события после приезда американских кураторов. Дали инструкции, распоряжения и вперед! Что мы ещё увидим в нашей стране? Или надо уже считать, что в ихней? Просто сериал нескончаемый, но уже не смешно. Здравого смысла не хватает понять всю эту заваруху…» — подытожила Светлана Ч.

Напомним, 18 мая был отправлен в отставку бывший министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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