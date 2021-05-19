Киев, , 16:18 — REGNUM Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что будет делать, если станет министром здравоохранения. Об этом он заявил 19 мая, выступая на заседании профильного комитета Верховной рады, сообщил телеканал 112.ua.

За первые сто дней на посту министра Ляшко пообещал вакцинировать от COVID-19 10 млн жителей Украины. Позже он поправился, заявив о 10 млн прививок или о 5 млн привитых жителей Украины.

Напомним, главной причиной отставки экс-министра здравоохранения Украины Максима Степанова была названа крайне медленная вакцинация от COVID-19.

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Позже кандидатуру Ляшко внёс на рассмотрение Верховной рады глава правительства Украины Денис Шмыгаль.

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