Соединенные Штаты планируют отказаться от санкций в отношении оператора газопровода «Северный поток — 2», сообщает 18 мая Axios со ссылкой на источники.

Цитата из м/ф «Жил-был пёс». Реж. Эдуард Назаров. 1982. СССР Отчаяние

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Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Бородатая Бабушка», Klymenko Time. Многие из комментирующих задались вопросом, как украинская власть преподаст эту новость народу Украины. Иные отметили, что ничего удивительного в этом нет. Были и те, кто указал на то, что помимо потерь от запуска «Северного потока — 2», экономика Украины понесла и ранее немалые потери.

«Что и требовалось доказать», — написала Татьяна Г.

«Пусть наше правительство и дальше лижет пятую точку своему «стратегическому партнёру», — добавила Тamara.

«Какими же словами нам теперь скажут, что это хорошо? Ждём-с видосик», — отметил Viktori2611.

«А как же «Весь мир с нами»?» — спросил vint.

«Вот это зрада», — добавил Rabbit.

«А у нас зато «Крымская платформа» будет, вот так», — отметил Влад В.

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»Зрада зрадная», — отреагировала Тамара.

«Нам теперь на опережение надо сработать, чтобы не упасть лицом в грязь и не придумывать отмазки, ковыряясь в носу, «почему они так с нами». Взять и порезать нашу трубу… сварить из неё самый большой герб!..» — иронизирует Сергей.

«Ну просто неожиданная неожиданность», — добавил NatalieinWonderland.

«Самое интересное, что через Польшу идёт 40 миллиардов кубов. И можно этот поток оставить у себя и после СП-2. Но ведь для этого надо молчать и не гавкать на Россию, а это невозможно. Через Украину проходит 4 трубы. 2 магистральных трубопровода уже точно порежут и 2 оставят. Где-то на 20 миллиардов кубов. В результате ещё подорожает доставка газа», — отметил Пётр К.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Укладка труб газопровода «Северный поток — 2»

«Может, у кого-то глаза откроются… Тоже мне «велыки друзи» («большие друзья», так США называют украинские политики — О. П)», — написал Bubo Aves.

«Чет гегемония не удалась, почаще надо амеров на место ставить, авось перестанут воду повсюду мутить», — пишет I U.

«Да шо они себе позволяют (амеры). А нам теперь надо против них санкции ввести», — иронизирует Владимир Васильевич.

«А мы шо, даже обеспокоенность не выразим? А как потом заднюю включать будем?» — задалась вопросом Юля.

«Так он уже почти достроен, смысл в санкциях?» — спросила Светлана.

«Значит, скоро опять поддержат суверенитет Украины пустой болтовней», — отметил R Ro.

«После таких новостей всяким Климкиным, Кулебам (бывший и действующий главы МИД Украины — О. П.) и прочей швали что-то верещать о санкциях против СП-2 как-то стремно. Как они, интересно, это объяснят упоротому стаду — «хозяин нас предал?». Хотя судьба шакалов-лимитрофов всегда одинакова, как только они становятся не нужны, их сливают. Правило без исключений», — пишет Neragul.

«Погоди, завтра придумают, как подать это за перемогу», — ответил R Ro на реплику Neragul.

«Переобуются в воздухе, как и всегда — нос надо держать по ветру», — добавил Mon poisson.

«Зато останемся без денег агрессора. Упоротые должны быть счастливы», — пишет Ярп.

«У Украины нет альтернативных вариантов загрузки своей ГТС. Вариант один, он же единственный. Но остаться на прошлом уровне транзита уже не получится. Игра сделана», — отметил V.

«Класс, то бишь уже осенью — $1,5 млрд в год. Еще и в перспективе нескольких лет ЕС, а за ним и США введут зеленые налоги на нашу продукцию… Где будем деньги брать, товарищи?» — задался вопросом Svyatoslav.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Трубы для газопровода «Северный поток — 2»

«Администрация Байдена и Госдепартамент США откажутся от дальнейшего применения санкций в отношении «Северного потока — 2», ссылаясь на национальные интересы. Кинули Украину? Американцев не в чем обвинять: Украина для них — лишь средство. В Украине после победы майдана, к сожалению, нет своих национальных интересов. Украина живёт национальными интересами США и «воюет» с Россией «за всю Европу». И никто [в] Украине не виноват, что её используют США в своих национальных интересах. И пока наша власть будет продавать Украину за очередную подачку от МВФ, жизнь в Украине лучше не станет. И не США виной тому, а украинская власть, которая служит не в национальных интересах, а обслуживает чужие интересы в Украине», — прокомментировал новость в своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.

«Не понимаю бурчание украинских политиков из-за фактического снятия претензий США по «Северному потоку — 2»: «Мы потеряем до 6 миллиардов долларов в год, этого нельзя допустить». А чего ж никто не ныл, когда перекрывали уголь в ОРДЛО (ДНР и ЛНР. — О. П.), из-за чего мы теряем до миллиарда $ в год? Чего ж никого не заботит тот факт, что за семь лет мы выбросили из собственной экономики 30 млрд $ реального товарооборота с Россией? Почему-то никто не беспокоится о наших гастарбайтерах в России, которые перестали перечислять по пять миллиардов ежегодно из-за украинского запрета. Никого вообще не парит, что из-за контрабанды на границах государства мы теряем в сумме как раз по «Северному потоку — 2» ежегодно? Сейчас вдруг такая истерика вокруг этих миллиардов, денег «агрессора», грошей «на крові», или уже не пахнут? Абсолютно глупая политика, двуличная политика дарит такие же предсказуемые последствия — крах, бедность, вытянутая рука перед кредиторами. Здобулы (добились. — О. П.)», — резюмировал в своем телеграм-канале украинский журналист Максим Назаров.