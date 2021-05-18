13 мая удар ВВС Израиля сравнял с землей башню аль-Джалаа, 11-этажное здание в городе Газа, в котором находились офисы нескольких международных СМИ, включая Associated Press и «Аль-Джазиру», после того как находившимся в нем дали час на эвакуацию. Видеозапись удара транслировалась по всему миру и вызвала широкое осуждение, включая заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о том, что он «глубоко обеспокоен» израильским авиаударом. В свою очередь, ЦАХАЛ заявил, что нацелился именно на это здание, потому что оно использовалось ХАМАСом для размещения военной разведки и исследований. Этого объяснения было недостаточно.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС Израиля

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Как написал израильский дипломат Артур Ленк в своем твиттере, «часто ЦАХАЛ слишком долго рассказывает свои истории во время конфликтов (Мави Мармара, Дженин, Мухаммад эль-Дура, террористические туннели, стрельба из школ). В конце концов, его утверждения часто оказываются правдой, но новостные циклы уже давно продвинулись вперед, и изображения уже нанесли ущерб репутации Израиля».

Израиль, возможно, выигрывает войну против террористов ХАМАСа на поле боя, но он снова теряет поддержку в суде общественного мнения, потому что международное сочувствие склоняется в пользу палестинцев. Одна из причин этого заключается в том, что ни одно лицо или орган не уполномочены нести общую ответственность за эффективное представление позиции Израиля средствам массовой информации и всему миру.

В 2002 году израильский Государственный контролер [должностное лицо, контролирующее деятельность исполнительной власти, госпредприятий, учреждений, политических партий] опубликовал резкий доклад об усилиях Израиля в области пиара, осудив «отсутствие общей стратегической концепции и цели в области связей с общественностью» и отсутствие координации между различными участвующими организациями.

(сс) Osps7 Бомбардировка сектора Газа израильскийми ВВС

Четыре года спустя, после Второй ливанской войны в 2006 году, Израиль создал в канцелярии премьер-министра департамент общественной дипломатии, который должен был объединить все соответствующие правительственные учреждения и координировать их работу при принятии решений по четким вопросам для обсуждения и обмена сообщениями.

Ярден Ватикай, бывший офицер ЦАХАЛа, был назначен для координации внутренней и внешней политики Израиля в области средств массовой информации, и он делал это в течение некоторого времени, но ушел в отставку два года назад. На его место никто не был назначен. В 2015 году министерство стратегических дел и общественной дипломатии было уполномочено действовать против делегитимации Израиля, но это тоже было недолгим и в конечном итоге неэффективным.

В ходе нынешнего конфликта сторонники Израиля с гордостью делятся изображениями того, как «Железный купол» перехватывает ракеты ХАМАСа, прежде чем они смогут убить и повредить людей и имущество в Израиле. Но всё это меркнет перед изображениями Израиля, разрушающего здание СМИ в Газы или дом в лагере беженцев Шати в городе Газа, когда погибли по меньшей мере 10 членов семьи Абу Хатаба, большинство из которых дети.

После того как Израиль отпраздновал День Иерусалима, международная аудитория стала свидетелем видеозаписи, на которой еврейские мужчины пели и танцевали у Западной стены, пока за пределами мечети аль-Акса бушевал пожар.

Такие образы сыграли значимую роль в палестинском повествовании о том, что этот конфликт сосредоточен в Иерусалиме и был вызван израильскими ограничениями на мусульманские молитвы во время Рамадана и угрозой выселения арабских семей в районе Восточного Иерусалима Шейха Джарры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Молитва

ХАМАС изображается как защитник палестинцев, а Израиль, который справедливо отреагировал на неизбирательные ракетные обстрелы, совершив нападения на террористические цели в Газе, несправедливо воспринимается как агрессор, а не жертва. Хотя у Израиля есть много красноречивых ораторов, начиная с премьер-министра Биньямина Нетаньяху, с самого начала не было скоординированных усилий по противодействию этим вредным образам, которые явно играют на руку ХАМАСу.

Из-за отсутствия межведомственного органа министерство иностранных дел взяло на себя ответственность, импровизировало и создало целевую группу для проведения операций со средствами массовой информации. Это похвально, но недостаточно. Как показали недавние войны с Ливаном и Газой, в том числе нынешняя, Израилю необходимо серьезно заняться общественной дипломатией и создать агентство, которое в конечном итоге будет отвечать за представление интересов Израиля. Агентство должно возглавлять уважаемый и одаренный человек, руководящий командой опытных экспертов из Израиля и из-за рубежа. Это должна быть последняя война, в которой Израиль не вооружен первоклассной командой общественной дипломатии, чтобы ловко защищать его на международной арене. Пришло время создать систему «железного купола» для публичной дипломатии, чтобы дать отпор и защитить Израиль в театре общественного восприятия.