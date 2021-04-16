Обмен ударами между Палестиной и Израилем начался после столкновений в Восточном Иерусалиме между палестинцами и израильскими военными, в ходе которых пострадали более 200 человек.

Палестинские группировки начали обстрел израильских территорий с вечера 10 мая. В ответ армия Израиля призвала пять тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены». Также Тель-Авив поразил более 130 целей в секторе Газа.

О новом обострении конфликта на Ближнем Востоке рассказывает ИА REGNUM.