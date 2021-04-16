Армия Израиля заявила, что наносит удары по оружейным складам в гражданских постройках в секторе Газа.
Боевики ХАМАС заявили о запуске 130 ракет по Израилю
О запуске 130 ракет в сторону Израиля 11 мая заявило боевое крыло ХАМАС, сообщает Donia Al-Watan.
Аэропорт Тель-Авива остановил свою работу из-за ракетных обстрелов
Израильский международный аэропорт имени Бен-Гуриона, расположенный возле Тель-Авива, приостановил свою работу из-за палестинского ракетного обстрела, сообщает 11 мая The Times of Israel.
Самолеты авиарейсов, направлявшихся в Тель-Авив, перенаправляются в аэропорты Кипра.
Пресс-служба полиции Израиля сообщила о возобновлении беспорядков в районе Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме.
Россия призывает стороны палестино-израильского конфликта проявлять сдержанность и не предпринимать шагов, ведущих к эскалации конфликта. Об этом говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.