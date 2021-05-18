В Северной Осетии вызвал широкий общественный резонанс случай, произошедший в одной из школ региона. Неизвестный 15 мая сообщил о якобы заложенной в учебном заведении бомбе и потребовал эвакуировать всех находящихся в нем людей, пригрозив, что в противном устроит теракт.

Иван Шилов ИА REGNUM Телефонный террор

По анонимному звонку на номер 112 тут же были приняты меры. В школу направили сотрудников правоохранительных органов, которые вывели из здания учебного заведения и близлежащих домов 187 человек. Как сообщало ИА REGNUM, несколько часов обследования территории — и стало понятно, что звонок ложный, бомбы в здании не обнаружено. Зато за это время были установлены «телефонные террористы». Ими оказались двое учащихся девятых классов школы №4.

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Произошедшее, может быть, и не сильно напугало жителей региона — случались в Северной Осетии, как и во многих других городах России, инциденты, когда учащиеся школ и не только сообщали анонимно о минировании различных учреждений. Их находили, наказывали, жители субъектов успокаивались.

И на этот раз, возможно, все было бы так же обыденно, если бы предупреждение о заложенной бомбе не было сделано спустя несколько дней после трагедии в школе №175 города Казани.

Как сообщил Telegram-канал Baza, а в правоохранительных органах, кстати, пока не подтвердили, ученик 9-го класса школы № 4 города Ардона готовился к теракту более года. Подросток был обижен на своих одноклассников, якобы у него не складывались отношения со сверстниками. Он хотел отомстить и пытался изготовить бомбу. А когда его попытки окончились неудачей, он попросту решил проверить оперативность спецслужб при получении сигнала о возможном теракте.

Павел Ковалевский. Порка. 1880

К своему замыслу он привлек своего друга из параллельного класса. Поступок злоумышленников, а также состояние воспитания в семье и школе ждут оценки правоохранительных органов. Жители же республики отозвались на событие гневными публикациями в социальных сетях.

Одни из них негодовали, вопрошая: что в голове у подростков, которые совершают подобные звонки в полицию или сразу, не предупреждая, приходят с оружием и убивают своих одноклассников и учителей? Кто-то осуждал родителей и школу, кто-то обвинял современную молодежь в целом, находя причины в обществе, телевидении, да мало ли еще в чем.

«Лично мне жаль этого ребенка. Никто не знает, что у него творилось в душе все это время», — пожалела несостоявшегося мстителя за обиды от сверстников читательница страницы «Владикавказ|Осетия» в Instagram assadzer_r.

«Это как же сильно пацана затравили, что он решился на такое?» — поддержала ее еще одна пользователь соцсети.

«Не забывайте, что подростковый период является переломным в жизни любого ребёнка», — напомнила А.А.

«Что-то происходит в мозгах этих детей, что они идут на такой шаг. Вот с этим надо разбираться», — призвал задуматься над проблемой еще один комментатор.

«Потому таких ушлепков все больше и больше, что такие умные им оправдания ищут», — гневно ответила им Илона.

Ряд читателей высказали способ приведения в чувство таких «стрелков», призвав напомнить им о трагедии в Беслане. В школе №1 этого города во время теракта в 2004 году погибли и позже скончались от ранений 334 заложника, в том числе 186 детей. Были ранены 728 мирных жителей и 55 силовиков.

«Отвезите его в первую школу, в Беслан! Думаю, охладит его пыл надолго!» — написал Ислам Б.

aaron bird Жертвы нападения на бесланскую школу

«Отвезите вашего ребёнка в Беслан, в детский дом, в онкологию! Научите вашего ребёнка помогать старикам, детям, больным людям или даже собачкам!» — посоветовала растить неравнодушных, умеющих сопереживать и помогать людям детей еще одна комментатор.

Ряд читателей страницы обвинили соцсети, интернет, телевидение за доступность информации о подготовке к террористическим актам, в том числе получении инструкций по сбору самодельных взрывных устройств.

«Ещё атомную бомбу в YouTube выложите как собирать», — возмутился Рамиль К.

«Вот именно, всякую фигню блокируют, а подобные видео в свободном доступе», — поддержала ZD.

«Нужно сделать так, чтобы все сайты запретить, которые рассказывают об изготовлении бомб», — предложила Светлана Б.

Многие посты содержали обвинения в адрес педагогов и школьных психологов. Их клеймили позором за отсутствие внимания к учащимся, за унижение детей, за равнодушие к проблемам детей.

«За что психологи получают деньги в школах? Где их работа? Где их внимание? Где?» — возмутилась Елена В.

«Действительно, сами учителя сейчас очень злые. Могут ребенка обозвать всякими словами. Тупой и т. п. Есть еще учителя, которые переходят грани, задевая семью, родителей», — поделилась Аксиния Х.

«Сейчас многие, может, со мной поспорят, но в школе тоже много несправедливости, и в мое время, когда я училась, учителя много себе позволяли», — рассказала о своем опыте Жемчужина Life.

«Плохо, когда детей обзывают одноклассники, но ещё страшней, когда седовласые учителя обзывают детей, унижая во время урока. И это сплошь и рядом, даже в так называемых лучших школах Владикавказа», — поделился еще один читатель.

«Учителя должны быть внимательными к ученикам и к тому, что происходит вне стен дома. Многие дети в школе при учителе ведут себя нормально, а на переменах унижают тех, кого считают слабее. Не каждый человек по натуре своей «камень». Кто-то, может, «цветок», — считает еще один комментатор.

«При чём здесь учителя? Что, с роддома учителя должны воспитать их детей? Спасибо скажите, что они им образование дают. Сами родители виновны», — перенесла вину с педагогов на родителей fenya0000.

Её поддержали многие пользователи соцсетей, обвиняя родителей в отсутствии внимания к своим детям, упрекая за недостойное воспитание в семье, отчего ребенок может замкнуться в себе, а потом накопленная им агрессия выплескивается наружу в таких диких случаях, как в Казани.

«В Осетии любят обвинять всех вокруг, но сами лично ни в чём не виноваты! Всё исходит из дома, в котором ребёнок воспитывается! Ребёнок, который растёт в обстановке ненависти, всю жизнь всех ненавидит. Родители должны видеть, что с их ребёнком происходит что-то не то, и обратиться к психологу. Ребёнку нужно быть сперва другом, потом родителем, чтоб он не боялся поделиться проблемой!» — справедливо считает некто под ником «ESTET».

Подростки на улице

"Учителя должны быть внимательны к тому, что происходит в стенах школы! А вне стен дома — это забота и обязанность родителей. Вас не смущает, что ребёнок столько времени под прессингом и не рассказал родителям? Столько времени собирает взрывчатку где-то вне дома, и родители тоже не в курсе, чем занят ребёнок. Это же не пару дней происходило? Но все заняты. Учителя должны заниматься нашими детьми?» — задал вопрос М. В.

«В школах творится беспредел, и, конечно, бедные дети неуравновешенны! Родители тоже все заняты — кто работой, кто гулянками, кто своей личной жизнью — и не уделяют должного внимания своим детям! И какой ребёнок должен расти?!» — обвинила в невнимании к своим детям Виктория.

Многие комментаторы высказались за запреты и ограничения, которые позволили бы «вправить мозги» молодому поколению российских граждан. Называлась среди причин глупости и жестокости у молодежи новая выстроенная за последние годы система ценностей. Вместо книг — телефоны и другие гаджеты, оценка личности через призму материальных ценностей, а не по достоинствам и чести.

«Сегодня человечность, доброта, начитанность обнулились! На первое место вышло, кто круче, у кого шмотки подороже, ну и прочая дребедень», — считает Лиана.

«Вообще запретить телефоны. Только книги», — предложила решение Марина.

«А этому «взрывнику» петарду в одно место, чтобы наглядно понял, как происходит весь процесс!» — такой радикальный способ воспитания предложил Иван И.

«Жестокое время. Жестокие дети. По ящику одно насилие и негатив. Ничего доброго и хорошего не показывают. Такое впечатление, что именно к этому и подводят», — подытожила Татьяна.