Владикавказ, , 17:42 — REGNUM В Северной Осетии учащийся школы планировал устроить теракт в учебном заведении. Он сообщил о своих намерениях по номеру 112. Несмотря на то, что он не назвал своего имени, правоохранителям удалось установить его личность и задержать, пишет телеграм-канал Baza.

По данным канала, злоумышленник оказался учащимся 9-го класса школы № 4 города Ардона. Он объяснил, что его обижали в школе и он решил отомстить. Больше года он планировать подорвать обидчиков, собирая бомбы и проводя пробные взрывы, но что-то все время шло не так в его экспериментах.

В итоге несостоявшийся террорист решил напугать сообщением об угрозе взрыва якобы заложенной в школе бомбы. Заодно у него была мысль проверить оперативность спецслужб.

Утром 15 мая вместе со своим другом из параллельного класса школьник позвонил и пригрозил взорвать учебное заведение, если оттуда не эвакуируют всех людей. На место происшествия прибыли правоохранители и эвакуировали всех детей из школы и жителей близлежащих домов — всего 187 человек.

Обследование территории школы показало, что вызов был ложным, бомбы в здании не оказалось. Зато телефонных террористов нашли почти сразу же. Их доставили в отделение полиции, где они дали признательные показания.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ставрополье на днях произошел похожий случай. Студент из Кисловодска сообщил в соцсетях о якобы готовящемся теракте в учебном заведении. Он хотел проверить, как быстро отреагируют на сообщение спецслужбы. Его задержали и доставили в отдел полиции. Об этом случае рассказал 17 мая губернатор края Владимир Владимиров на свой странице в Instagram, предупредив всех подобных шутников об ответственности за такие выходки.

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