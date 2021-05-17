Подконтрольный государству «Промсвязьбанк», который президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2019 года был официально определен как опорный для всего оборонно-промышленного комплекса, попал в центр скандала. Банк, основанный братьями Ананьевыми, на фоне санкций со стороны США объявил тендер на 10 млн долларов США на закупку программного обеспечения, производителем которого является американская компания Oracle. По открытым данным, компания на начальном этапе своей деятельности работала над проектом для ЦРУ (Центрального разведывательного управления США). ИА REGNUM выяснило некоторые детали скандала.

Иван Шилов ИА REGNUM ЦРУ

О банке

«Промсвязьбанк» (ПСБ) был основан в 1995 году. Его основателями были Дмитрий и Алексей Ананьевы. Известно, что на начальном этапе организация занималась обслуживанием предприятий IT и связи, но с 1998 года стала развиваться и в другие стороны.

В 2010—2016 годы ПСБ поглотил «Волгопромбанк» и «Первобанк». Примерно в этот же период ПСБ признали системно значимым вместе с ещё двумя банками РФ.

А уже в 2017 году ЦБ РФ объявил о введении временной администрации и санации ПСБ. Докапитализацию оценили в 100−200 млрд рублей, но итоговая сумма была ещё больше — более 260 млрд рублей.

В декабре 2017 года зампред ЦБ Василий Поздышев, комментируя журналистам судьбу ПСБ, заявил, что одной из главных проблем компании было то, что со временем она стала «финансировать значительную часть кредитов собственников». Тогда же стало известно, что ряд сделок в банке вызвали подозрения и будет проведено служебное расследование.

В мае 2018 года акции ПСБ перешли государству. В том же году банк возглавил Пётр Фрадков — сын бывшего директора Службы внешней разведки РФ, бывшего главы российского правительства Михаила Фрадкова.

Братья Ананьевы на сегодня — фигуранты уголовного дела о хищении активов. Оба заочно арестованы судом.

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В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым определил ПСБ опорным банком для оборонно-промышленного комплекса. На сайте банка также уточняется, что он не только опорный для гособоронзаказа, но и занимается сопровождением крупных государственных контрактов.

Jameson983 ПАО «Промсвязьбанк»

С 29 марта 2021 года ПСБ числится «в процессе реорганизации в форме присоединения к нему других юридических лиц». В выписке ЕГРЮЛ не уточняется, о каких именно юрлицах идёт речь. Но, например, в апреле 2021 года стало известно, что компания приобрела долю в разработчике компьютерного программного обеспечения — ООО «Айсиэм», которое ранее имело отношение к Александру Юрьевичу Борисову, чьи данные совпадали с данными сына замглавы правительства РФ Юрия Борисова, курирующего именно военно-промышленный сектор. После того, как о сделке стало известно широкой публике, ПСБ вышел из состава свежеприобретенной компании. В то же время в активе ПСБ с 4 мая 2021 года появилось созданное в тот же день московское ООО «Системы распределенного реестра». Среди совладельцев актива были указаны также ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС», АО «Национальная система платежных карт», «Газпромбанк», Банк ВТБ, Ассоциация развития финансовых технологий.

На сегодня ПСБ один из 12 системно значимых банков России, на которых сообща приходится около 74% совокупных активов российского банковского сектора.

О тендере

В конце апреля 2021 года «Промсвязьбанк» объявил запрос котировок в электронной форме «на предоставление права использования программного обеспечения для ЭВМ на условиях простой (неисключительной) лицензии, оказание услуг по его технической поддержке и обеспечение доступа к услугам по обновлению программного обеспечения» для своих нужд.

Начальная (максимальная) цена договора была заявлена на уровне 10 315 374 доллара США, что эквивалентно 763 млн рублей. В качестве объекта закупки выступало право на использование программного обеспечения Oracle.

Заявки участников должны были рассмотреть до 2 июня 2021 года.

Когда о тендере стало известно, то в АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» (ЦКИКТ) возмутились и попытались заблокировать закупку, указывая на то, что в России есть аналоги продукта. Директор АНО Илья Массух обратился с письмом к главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву, главе Минфина РФ Антону Силуанову и главе ПСБ Петру Фрадкову. Что ответили адресаты на это письмо, пока неизвестно, но 11 мая 2021 года тендер был отменен. В карточке появилась запись, что «на основании выписки из протокола №756». Сам документ в открытом виде не размещен.

Digital.gov.ru Глава Минцифры РФ Максут Шадаев

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей банка уточнила, что отмена связана с переоткрытием конкурса для сокращения срока закупки с двух лет до года и уменьшением суммы. Также в ПСБ заявляли, что ориентированы на импортозамещение, но это «многоступенчатый процесс, требующий времени». Изданию также уточнили, что обоснование необходимости закупки именно этого ПО есть, но в открытом доступе не размещается, так как «может содержать конфиденциальные сведения».

На сайте госзакупок пока повторного тендера на закуп ПО Oracle не фигурирует. В то же время 13 мая 2021 года появился тендер на разработку программного обеспечения для нужд банка, но детали пока неизвестны. Начальная цена — 33 млн рублей. 18 июня по тендеру подведут итоги.

О производителе ПО

Что же такое компания Oracle? Данная американская корпорация является второй по размеру доходов среди производителей программного обеспечения в мире. Создана она в 1977 году. По открытым данным, среди основателей были Ларри Эллисон, Сафра Кац и Марк Хёрд.

По данным журнала Forbes, в рейтинге «20 богатейших людей мира — 2021» Ларри Эллисон занимает седьмую строчку с состоянием $93 млрд, а его доля в корпорации составляет 35,4%. Издание уточняет, что первым клиентом компании стало ЦРУ, для которого разрабатывались первые продукты Oracle.

Ilan Costica Ларри Эллисон

В 2010 году корпорация Oracle также получила контроль над Sun Microsystems и, соответственно, над популярной базой данных MySQL.

Напомним, ПСБ стал далеко не первым среди активов с госучастием, которые для значимых отраслей предпочитают закупать иностранный софт. Ранее отличилась госкорпорация «Росатом».

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