Заявление директора ИЭМ, профессора РАН Александра Дмитриева о том, что российские ученые из Института экспериментальной медицины (ИЭМ, Санкт-Петербург) работают над созданием первой в мире съедобной вакцины от коронавируса со вкусом ряженки, вызвало шквал комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили свою отношение 16 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Антиковидное

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"Скоро пойдут антикоронавирусные йогурты, конфеты и котлеты», — шутит Элла К.

Многие пользователи не смогли воспринять данную новость без юмора. По их мнению, подобный подход к созданию вакцины от крайне опасного заболевания выглядит крайне смешным.

«Понятно. То, что на молочном заводе будут делать — это хорошо, но на пивзаводах когда начнут разливать антикоронавирусное?» — задаётся вопросом Денис В.

Некоторые комментаторы оказались в замешательстве, ведь они никогда не знали, что вакцину можно принимать вовнутрь вместе с едой. Граждане предположили, что данная идея окажется профанацией и не окажет на организм человека требуемого позитивного воздействия.

«Съедобная вакцина — это как? Она ведь первая не только в плане борьбы с коронавирусом. Я о таком вообще не слышал. Почему мы все до сих пор делаем прививки через укол, когда можно, оказывается, вакцину съесть? Что-то мне кажется, что эффективность такого препарата окажется сильно ниже традиционного способа вакцинирования», — написал Евгений Ч.

Ряду пользователей раскрытые планы учёных показались очень интересными, ведь это позволит людям избежать страшной для многих процедуры вакцинации через укол.

«Подождём. Может ещё что-нибудь придумают. Хотя этот вариант мне прямо нравится. Это же всё-таки вакцина!» — напомнила Любовь В.

Часть граждан оказалась, наоборот, встревожена. Люди считают, что по отношению к съедобной вакцине у ответственных органов будет более снисходительное отношение и достаточного объёма проверок на безопасность использования препарата может не произойти.

«Правильно. Народ прививаться не хочет, надо придумать съедобную вакцину со вкусом арбуза. Или капли, или как угодно, только привить всех вакциной. А то, какие побочные действия будут у людей через год после такого йогурта, никому пока неизвестно», — отметил Юрий Р.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

Нашлись и те, кто убеждены, что российская наука ещё покажет миру, кто тут главный! Люди уверены, что у нашей страны есть возможности для осуществления невероятных затей.

«У России возможности самой высокотехнологичной медицинской науки, по сути, не ограничены ни кем и ни чем. Мы лучшие во всём мире!» — считает Павел С.

Напомним, 16 мая директор ИЭМ, профессор РАН Александр Дмитриев заявил РИА Новости, что российские ученые из Института экспериментальной медицины (ИЭМ, Санкт-Петербург) работают над созданием первой в мире съедобной вакцины от коронавируса со вкусом ряженки. Доклинические испытания малозольной вакцины на основе кисломолочного продукта планируется завершить в течение года.