Власти Ямала поставили перед собой амбициозную задачу — сформировать коллективный иммунитет от коронавируса к осени 2021 года. Для этого в регионе запустили лотерею. Для прошедших полную вакцинацию от коронавируса запущено несколько розыгрышей, которые будут проходить каждые две недели до 1 июля, приготовлено более тысячи подарков, среди которых айфоны и велосипеды, колонки, наушники и смарт-часы. В социальных сетях жители региона обсудили нововведение.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

Все подробности о лотерее при вакцинации размещены на портале япривит.живёмнасевере.рф. Особо подчёркивается, что участниками могут стать все граждане, прошедшие двухэтапную вакцинацию на территории ЯНАО. Даже те, кто прививался до объявления начала розыгрыша.

Ямальцы восприняли идею в целом с энтузиазмом. Высказываний антипрививочников в обсуждении новости о лотерее тоже немало. Но они все, как один, идут под копирку и с традиционным нагнетанием жути.

Цитата из мс Маша и Медведь. реж Олег Кузовков. 2009. Россия Подарки

«Все на вакцинацию, товарищи! В стране местами куличи да яйца раздают за прививку от ковида, а у нас есть возможность получить хорошую, дорогостоящую вещь. В Якутии тоже розыгрыш устраивали, все в восторге остались! Знакомый лодку выиграл моторную», — пишет в комментариях ямалец.

Вопреки поговорке «дарёному коню в зубы не смотрят», жители ЯНАО вовсю обсуждают перечень подарков.

«Лучше бы не айфон, а абонемент в спортзал или подарочный сертификат в магазин предложили. Потому что старшему поколению айфоны не так интересны. Но в целом почему бы нет? Прививку надо ставить, лето впереди, не хотелось бы новых ограничений», — заметила дама из Салехарда.

Цитата из мс Ну погоди. реж Владимир Тарасов 1989 Подарки

Среди комментаторов новости о подарках за прививку нашлись и особо смекалистые.

«Лотерею до выборов сентябрьских будут тянуть. Дождусь, когда машины и квартиры будут предлагать за прививку», — поделился планами другой комментатор.

Отметим, что, по данным оперативного штаба ЯНАО, полностью завершили вакцинацию от коронавируса более 42 тысяч жителей региона. Первым компонентом вакцины «Спутник V» привиты 67 тысяч ямальцев. Это при численности населения в регионе чуть более 547 тыс. человек. Прирост заражений коронавирусом уже месяц на Ямале держится в районе 17−18 человек за сутки.