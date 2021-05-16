В своей предыдущей статье (ИА REGNUM, 10 мая 2021 г., «Армения будет в безопасности лишь в Союзном государстве России и Белоруссии»), уважаемый читатель, мне уже приходилось писать о своих тревогах и опасениях в связи с массовым оттоком населения Республики Армения (далее РА) в случае не принятия оперативных мер по актуализации предвыборной платформы оппозиционных блоков и партий, принявших решение участвовать на внеочередных выборах в Национальное Собрание РА VIII созыва. Естественно, предполагалось, что миграция коснется в своем подавляющем большинстве той части населения Армении, которая все еще не оболванена соросовской пропагандой. Что же касается интеллектуальной поддержки Никола Пашиняна, презрительно именуемого в народе Николом-предателем (из числа сотен и тысяч активных членов более чем полусотни соросовских организаций, вот уже более 25 лет разлагающих традиционные семейные устои РА, христианские цивилизационные основы армянской государственности, или же многих сотен членов тоталитарной религиозной секты «Слово жизни» и ЛГБТ-сообщества), то она несколько поубавилась, но все еще представляет ощутимую массу, пренебречь которой было бы крайне неосмотрительно. Так вот, в подтверждение моих прогнозов, на днях Центральный банк РА выпустил «Справочник ЦБ РА, март 2021 г.» (далее Справочник). Согласно справочнику, если в январе—марте 2020 года чистый приток денежных средств физическим лицам РА по банковской системе из-за рубежа составил $87 млн 378 тыс. (в том числе чистый приток денежных средств из России составил $87 млн 714 тыс., из США, соответственно, $28 млн 401 тыс.) то в январе—марте 2021 года чистый приток денежных средств физическим лицам РА по банковской системе составил $129 млн 84 тыс. (рост в сравнении с тем же периодом 2020 г. — 147,7%), при этом чистый приток денежных средств в РА из России составил $67 млн 981 тыс., из США, соответственно, $74 млн 46 тыс. (см. «Справочник ЦБ РА, март 2021 г., стр. 21).

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

(сс)Blackdeersofmonte Центральный банк Республики Армения

Приведем некоторые данные, характеризующие миграционные процессы 2020 г. и 4 месяцев 2021 года. Так, за 2020 год в Армению въехало граждан всего 415 871 человек (в том числе из государств — участников СНГ — 217 698). Выехало иностранных граждан 446 564 человека (в том числе из государств — участников СНГ — 235 818), то есть в 2020 г. из страны выехало на 30 693 человека больше, чем въехало (причём 18 120 человек приходится на счёт государств — участников СНГ). Думается, что сопоставление вышеприведенной статистики косвенно свидетельствует о том, что многие из наших соотечественников, выехавших в Российскую Федерацию, скорее всего, нацелены на постоянное место жительства в союзнической России. В порядке информации отметим, что за первые 4 месяца 2021 г. пассажиропоток в двух аэропортах Армении («Звартноц» и «Ширак»), по сообщению пресс-секретаря международного аэропорта «Звартноц» Сатеник Ованнисян, составил 405 105 человек. При этом число прибывших граждан составило 164 214 человек, отбывших граждан — 240 891. То есть за 4 месяца 2021 г. (только воздушным путем) из Армении число отбывших граждан было на 76 677 больше, чем прибывших. Согласитесь, уважаемый читатель, что эта статистика наводит на весьма и весьма тревожные раздумья. Однако надвигающаяся на РА демографическая катастрофа — это всего лишь одно из звеньев реализации куда более опасной геополитической задачи по массовому исходу населения РА приграничных с Азербайджаном Сюникской и Гегаркуникской областей Армении. Авторами этой геополитической антиармянской, антинациональной стратегии являются технологи с берегов Туманного Альбиона (MI-6) и Потомака (CIA), а непосредственными исполнителями — Азербайджан и пашиняновская антинациональная гниль под кураторством турецких спецслужб, в режиме online руководимые самим султаном Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Tccb.gov.tr Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Не буду томить читателей недомолвками и недосказами. Приведу лишь некоторые подробности о вожделенных намерениях Азербайджана и Турции, а в данном случае и их идеологического наставника в лице British Petroleum, о крупных геополитических, а стало быть и геостратегических планах, вынашиваемых Великобританией, США, Турцией и их бензо-, газохранилищем — Азербайджаном.

Итак, уважаемый читатель, зафиксируем, что принятие трехстороннего Заявления о прекращении огня (далее — Заявление), подписанного президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным (10 ноября 2021 г. по ереванскому времени) ознаменовалось какой-то чудесной, весьма примечательной новостью, как-то: 15 ноября 2020 г. было объявлено о завершении Трансадриатического газопровода (англ. Trans Adriatic Pipeline; TAP), предназначенного для транспортировки трубопроводного газа из Прикаспия и с Ближнего Востока в Западную Европу. Заметим, что маршрут газопровода протяженностью 878 км пролегает через Грецию (550 км), Албанию (215 км), по дну Адриатического моря (105 км) (офшорная часть), Италию (8 км). По 20% газопроекта принадлежат азербайджанской SOCAR, British Petroleum (BP) и итальянской Snam, 19% — бельгийской Fluxys, 16% — испанской Enagas и 5% — швейцарской Axpo. Напомним читателям, что Еврокомиссия одобрила строительство Трансадриатического газопровода (TAP) 3 марта 2016 года, и на его строительство были выделены 3,9 млрд евро. TAP рассматривается как часть Южного газового коридора (который включает Южнокавказский газопровод TANAP, сданный в эксплуатацию 12 июня 2018 года и проложенный из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе, строительство которого закончено в июле 2019 г., и вышеупомянутый TAP). Я далеко не случайно столь подробно расписал маршруты газопроводов, по которым Азербайджан (в перспективе с подсоединением к Южному газовому коридору и Туркмении) в обход России будет осуществлять коммерческие поставки азербайджанского газа в Европу. Чтобы читателям было вполне понятно, чем это чревато, приведу выдержки из статьи Ариэля Коэна (Ariel Cohen) под заглавием «Плохие новости для России: газ из Азербайджана теперь течет в сторону Западной Европы», опубликованной 8 января 2021 года в издании Forbes (США). «31 декабря 2020 года долгожданный Южный газовый коридор официально начал работу, и азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR сообщила о коммерческой поставке первой партии природного газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз в итальянский Мелендуньо на побережье Адриатического моря … Ежегодно по нему будет поставляться 16 миллиардов кубических метров газа. Из этого объема Турция будет ежегодно получать 6 миллиардов кубических метров газа, а Европа — 10 миллиардов … Благодаря всеохватывающей сети трубопроводов балканские страны смогут сократить объемы своих закупок российского газа, что также позволит им добиться от «Газпрома» снижения цен на газ». На этом фоне заметим, что в августе 2020 года премьер Турции Эрдоган заявил: команда бурового судна «Фатих» нашла наибольшее в истории страны месторождение природного газа, доказанные объемы которого равняются 320 миллиардам кубометров. Было также заявлено, что общий объем месторождения составляет 405 миллиардов кубометров, добычу которого планируют начать в 2023 году. Естественно, что для России это, мягко выражаясь, крайне неприятный сюрприз. Достаточно напомнить читателям, что Турция еще в середине мая 2020 г. уже остановила на неопределенный срок эксплуатацию газопровода «Голубой поток» мощностью 16 млрд кубометров газа в год. Не лучшим образом обстоят дела и с наполнением российского газопровода «Турецкий поток». Напомним читателям, что строительство первой нитки этого трубопровода мощностью 15,75 млрд кубометров газа в год было завершено 30 апреля 2018 года, а второй нитки мощностью 15,75 млрд кубометров в год — к 1 января 2020 года. Отметим, что, по данным Минэнерго РФ, «Турецкий поток» обошелся в 7 млрд долларов. Но это лишь стоимость укладки трубы по дну Черного моря. Так вот, как сообщает Интерфакс в статье под заглавием «Турецкий поток» в 2020 году был загружен на 43%, «Голубой поток» — на 55%», опубликованной 29 апреля 2021 года: «В отчетном году по газопроводу транспортировано 13,51 млрд куб. м природного газа. Помимо турецких потребителей, получающих газ по первой нитке, в течение 2020 г. по второй нитке газопровода российский газ также начали получать потребители Болгарии, Греции, Северной Македонии и Румынии. Поставки газа в Турцию по магистрали «Голубой поток» (газопровод между Россией и Турцией мощностью 16 млрд куб. м газа в год) в 2020 году сократились до 8,76 млрд куб. м с 11,1 млрд куб. м в 2019 году». В итоге в 2020 году РФ по поставкам газа в Турцию опустилась с первого места на пятое: ее обошли Азербайджан, Иран, Катар и Алжир. Это следует из доклада турецкого энергетического регулятора EPDK.

Gazprom.ru Турецкий поток

Вполне очевидно, что в ближайшие как минимум два десятилетия главной задачей турецко-азербайджанских стратегов является дальнейшее закрепление на газовом рынке Южной Европы, естественно, путем прокладки трубопроводов в обход России, то есть при фактическом выдавливании России с этого энергетического рынка, когда вдруг в этих условиях султан Ильхам Алиев инициирует откровенную агрессию вооруженных сил апшеронского султаната, нынче именуемого Азербайджаном, против члена ОДКБ, независимой и суверенной Республики Армения. И это происходит спустя полгода после принятия Заявления, в соответствии с которым в результате предательства николвоваевской предательской камарильи (что уже не вызывает сомнений даже у тугодумов) 75% территории Республики Арцах перешло Азербайджану, уже не приходится говорить о преступной сдаче без единого выстрела так называемой зоны безопасности, соединяющей Республику Арцах с Республикой Армения. Будет вполне оправданным недоумение подобными агрессивными действиями султана Ильхама, претендующую уже на территории Сюникской и Гегаркуникской областей Республики Армения. Что бы все это значило? Чтобы читателям было понятно, что имеется в виду, когда говорится об агрессии Азербайджана в отношении Армении, приведем выдержки из выступления и. о. премьер-министра РА Н. Пашиняна с заседания Совета безопасности РА от 12 мая 2021 года. В своей речи Никол-предатель, в частности, отметил: «Сегодняшнее заседание посвящено событиям, происходящим в районе Черного озера Сюникской области (территория РА. — Ред.) и прилегающих территориях. Сегодня утром вооруженные силы Азербайджана пересекли государственную границу Республики Армения в этой местности, углубились на 3,5 километра и, по сути, пытаются окружить Черное озеро. Конечно, эти действия неприемлемы для Республики Армения, потому что это посягательство на суверенную территорию Республики Армения. Конечно, это отдельный вопрос, почему и как такие действия стали возможны (подчеркнем, что Никол-предатель, как свидетельствуют многочисленные факты, продав 75% территории Республики Арцах и прилегающие два района, соединяющие Нагорный Карабах с Арменией, уже не говоря о своих четко спланированных действиях по провоцированию военной агрессии Азербайджана против Республики Арцах в сентябре 2020 года, так никогда и не задавался вопросом, как все это стало возможно — А. Г.). Однако нужно констатировать, что это по своему характеру является диверсионным шагом (воистину Никол-предатель выступает как этакое непонятное нормальным людям воплощение милосердия за счет сдачи территорий суверенной Армении). Тем не менее текущая ситуация неприемлема, Республика Армения не может терпеть и мириться со сложившейся ситуацией» (опубликовано 12 мая 2021 года на сайте).

Далее, 14 мая т. г. на внеочередном заседании Национального Собрания РА Никол Пашинян сообщил, что обратился к президенту РФ Владимиру Путину за военной помощью в связи с неполным выполнением вооруженными силами Азербайджана договоренности о необходимости покинуть территорию РА. Заметим, что обращение было сделано в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года и Договором об армяно-российской группировке войск. Никол-предатель также заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с ним заявил: «Он рассматривает возможность включения вопроса (вывода азербайджанских вооруженных сил с территории РА — А. Г.) в повестку Совета Безопасности ООН. Он сказал также, что на основе мандата ООН, при необходимости, Франция готова также оказать военное содействие международным усилиям решения вопроса». Примечательно, что власти США также считают провокационными действия Азербайджана на границе с Арменией и призывают прекратить их. С таким заявлением выступила заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер. «Мы пристально следим за ситуацией (в районе вторжения вооруженных сил Азербайджана на 3,5 км вглубь территории Армении на участке Черного озера Сюникской области РА — Ред.). Перемещение сил (имеются в виду вооруженные силы Азербайджана — А. Г.) в этих районах является безответственным, а также неоправданно провокационным. Мы надеемся, что Азербайджан немедленно отведет все свои силы и прекратит дальнейшие провокации», — отметила Джалина Портер на регулярном брифинге. В этих условиях заставляет призадуматься тот факт, что и. о. премьер-министра Н. Пашинян 14 мая т. г. официально обратился к председателю совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), президенту Таджикистана Эмомали Рахмону из-за ситуации в Сюникской облати, ссылаясь на статью 2 «Договора о коллективной безопасности», в которой записано: «Государства-участники будут консультироваться друг с другом по всем важным вопросам международной безопасности, затрагивающим их интересы, и согласовывать по этим вопросам позиции».

Думается, что любой здравомыслящий гражданин Армении, у которого еще свежо в памяти вероломное провоцирование турко-азерами Карабахской (сентябрь—ноябрь 2020 г.) войны с привлечением сирийских наемников-террористов не должно было вызвать и толики сомнений относительно того, что председателю Совета ОДКБ следовало бы обратиться, ссылаясь на статью 4 «Договора о коллективной безопасности», где черным по белому записано: «Статья 4. Если одно из государств-участников подвергнется агрессии, вооруженному нападению, угрожающему безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету (все эти факторы в нашем случае имеют место быть — А. Г.), то это будет рассматриваться государствами-участниками как агрессия (вооруженное нападение, угрожающее безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету) на все государства — участники настоящего Договора. В случае совершения агрессии (вооруженного нападения, угрожающего безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету) на любое из государств-участников все остальные государства-участники по просьбе этого государства-участника незамедлительно предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а также окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами в порядке осуществления права на коллективную оборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. О мерах, принятых на основании настоящей статьи, государства-участники незамедлительно известят Совет Безопасности Организации Объединенных Наций».

President.tj Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

Анализируя причины столь миролюбивого поведения Никола-предателя в отношении квалификации действий Азербайджана, невольно понимаешь, что у неискушенного читателя может возникнуть весьма ложное, далекое от реальности мнение, как-то: США грозно осуждают провокационные действия Азербайджана на армяно-азербайджанской границе, дружественная Франция в лице президента Эммануэля Макрона, уверен, что искренне, выражает свою встревоженность обстановкой на границе, не исключая при этом вынесение этого вопроса на рассмотрение СБ ООН, а вот Совет ОДКБ будет рассматривать этот вопрос на «уровне консультаций друг с другом по всем важным вопросам международной безопасности, затрагивающим их интересы». Что же это? Очередное проявление абсолютной политической безграмотности, столь присущей Николу-предателю? Отнюдь, и в этом случае мы имеем дело с тщательно проработанной технологией стратегов цветных революций, которые в данном конкретном случае преследует вполне определенную цель, а именно — вбить в сознание оболваненных соросовской пропагандой николвоваевской электоральной опоры ложного посыла, что в критических ситуациях, угрожающих безопасности РА, единственную надежду на защиту от внешних угроз следует искать на Западе, ибо Россия (в сознании значительной части населения РА ОДКБ ассоциируется с Россией) будет пока консультироваться и т. д. и т. п. В доказательство к сказанному можно привести с десяток выдержек из разного рода заранее заготовленных интервью, которые были растиражированы практически всеми, финансируемыми фондом Сороса «Открытое общество — Армения» интернет-телеканалами и интернет-изданиями. При этом в своих репортажах они неуклонно следуют рекомендациям фашистского преступника Пауля Йозефа Геббельса, беззастенчивого и циничного пропагандиста нацизма, «философским наследием» которого руководствуются и кураторы пашиняновской антинациональной политической шпаны. При этом не скроем, что они наловчились настолько, что даже после гнусного предательства Республики Арцах все еще питают иллюзии по итогам внеочередных выборов в Национальное Собрание РА VIII созыва оказаться не на скамье подсудимых, а в НС РА. А вот несколько афоризмов от Геббельса, которые для Никола-предателя во многом автобиографичны: «Маленькому человеку нравится скрывать свою ничтожность за сложными вещами (анализ любого выступления Никола-предателя неизбежно приведет к этому выводу — А. Г.) … Чем чудовищнее солжешь, тем скорее тебе поверят. Рядовые люди скорее верят большой лжи, чем маленькой. Это соответствует их примитивной душе. Они знают, что в малом они и сами способны солгать, ну, а уж очень сильно солгать они постесняются. Большая ложь даже просто не придет им в голову. Вот почему масса не может себе представить, чтобы другие были способны на слишком уж чудовищную ложь».

Bundesarchiv Пауль Геббельс

Вот и сейчас предательская медлительность и неадекватность действий Никола-предателя стали побудительным мотивом для тиражирования антироссийской, омерзительной русофобской лжи относительно роли России в агрессивных действиях азербайджанских военных в Сюникской области РА. Так, на днях пустили пробную пропагандистскую версию по одному из каналов интернет-телевидения о том, что происходящее на границе Армении и Азербайджана есть заранее спланированная российско-турецкая операция, имеющая целью России и Турции закрепиться на соответствующих территориях РА, а далее в подобном же, не имеющем ничего общего с истинным положением дел антироссийском духе.

Уважаемый читатель, конечно, можно было привести и множество выдержек из других публикаций самых различных масс-медиа, однако при этом в конечном итоге неизбежно окажешься именно в той роли, которая уготована наблюдателям технологами из-за бугра. А именно, в роли этакого статиста, который будет возмущаться тиражированием гнусной лжи относительно нашего стратегического союзника, гаранта независимости и суверенитета Республики Армения, безопасности населения Республики Арцах — Российской Федерации, которая якобы за счет национальных интересов двух армянских государств идет на сделку с султаном Реджепом. Расчет технологов цветных революций сколь коварен, столь же примитивен, и преследует вполне определенную цель, а именно: отвлечь внимание политического класса Армении, естественно, в не меньшей степени и политического класса самой России от главного, как то: коллективный Запад в тесном союзе с Турцией и её политическим подмастерьем Азербайджаном хотят отвлечь внимание от реализации широкомасштабных геоэкономических проектов, нацеленных на транспортировку газовых ресурсов Прикаспия, Туркменистана, а в перспективе и Казахстана в Европу в обход России. Этот геоэкономический проект полностью соответствует сокровенным вожделениям США и Великобритании, но и в значительной степени — в духе грёз государств Восточной Европы.

Естественно, что реализация этого проекта в первую очередь затрагивает жизненные интересы самого Азербайджана и многие агрессивные шаги апшеронского султана, на мой взгляд, вынужденные. Ведь апшеронский султан не может не понимать, что агрессивные действия азербайджанских вооруженных сил в Сюникской области РА не могут не тревожить стратегического союзника Армении в лице России. Более того, Алиев не может не понимать, что эти же самые агрессивные действия азербайджанских вояк полностью созвучны намерениям США, Великобритании и другим силам коллективного Запада, которые уж больно заинтересованы в ослаблении зависимости стран Евросоюза от поставок энергоресурсов из России, эта их прыть, безусловно, не останется незамеченной со стороны России. Поэтому, если достаточно внимательно проанализировать выступление апшеронского султана Ильхама, имевшее место 10 мая т. г. на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, можно в очередной раз убедиться в крайней ненадежности и двуличии апшеронского султана. Я понимаю, уважаемый читатель, что это отнюдь не является моим открытием. Однако для убедительности сказанного приведу выдержку из выступления И. Алиева: «С точки зрения военного аспекта мы можем считать ситуацию уже нормализованной, но с точки зрения политических, экономических, транспортных и иных аспектов будущего взаимодействия, конечно, предстоит очень много. Мы, естественно, рассчитываем, что Россия как наш друг, стратегический партнер, сосед, как страна, чьи миротворцы сегодня находятся на территории Азербайджана, будет и дальше способствовать снижению напряженности». Хотел было завершить фразу султана Ильхама присказкой: Восток — дело тонкое, да передумал, так как никаких тонкостей в алиевских речах не наблюдается. Одно лишь нескрываемое двойное дно. Говорим приятные на слух собеседника вещи, а делаем все с целью выдавливания России из Армении, совершая провокацию за провокацией в отношении суверенной Армении, союзнической для России страны в расчете вызвать разочарование у самых широких слоев населения РА относительно ненадежности РФ в качестве гаранта безопасности Армении. Конечная же цель англоамериканских стратегов и их турецкого агрессивно настроенного против всех и вся геополитического холуя в лице султана Реджепа — через тщательно придуманные агрессивные действия апшеронского султана Ильхама посеять панику среди гражданского населения Сюникской области РА, что в конечном итоге приведет к их массовому исходу из мест своего проживания. А далее будут задействованы не единожды апробированные сценарии по мирному захвату этих территорий султаном Эрдоганом, как это имело место быть в Аджарии, которая формально все еще является частью Грузии.

Art Anderson Сюникская область. Армения

Уважаемый читатель не мог не заметить, что во всем предыдущем повествовании абсолютно не просматривалась роль Никола-предателя. В лучшем случае он упоминался в качестве глашатая, озвучивающего те или иные факты, имевшие место быть на границе Сюникской области с Азербайджаном, или же упоминался как интерпретатор статей «Договора о коллективной безопасности». Именно с этой целью определенные силы коллективного Запада под руководством MI-6 и CIA и привели Никола-предателя в апреле—мае 2018 года к власти в Армении. Да-да, именно с целью провоцирования Карабахской (сентябрь—ноябрь 2020) войны сделали возможным захват власти в Армении николпашиняновской антинациональной, предательской преступной шпаной. Не приходится сомневаться, уважаемый читатель, что в условиях нахождения у власти третьего президента РА уважаемого Сержа Азатовича Саргсяна даже в кошмарном сне нельзя было бы представить, что уже три года происходящее в Армении является реальностью. Думается, что уважаемый читатель после вдумчивого анализа последних событий, происходящих в Армении и регионе Южного Кавказа, совершенно по-новому осмыслит слова бывшего президента РА, главы Республиканской партии Армении Сержа Саргсяна о своей отставке в апреле 2018 года, сказанные в интервью 30 апреля 2021 года кинорежиссеру Мгеру Мкртчяну. Напомним читателям слова Сержа Азатовича: «Да, я повторяю, что не проиграл этим (имеется в виду николпашиняновская антинародная клика — А. Г.). Я проиграл намного более сильным людям, намного более крупным силам». А кто эти силы, надеюсь, вполне очевидно из вышеизложенного.

В завершение статьи хотелось бы обратить внимание уважаемых читателей на тот факт, что в наши дни в Армении и регионе Южного Кавказа идёт крайне опасное нагнетание напряженности между коллективным Западом с одной стороны и Россией — с другой. При этом Турция в привычной для себя гнусной роли убийцы, присматривается к своей будущей жертве, самость которой для султана Эрдогана не столь и важна. Главное, чтобы любое преступление официальной Анкары приближало бы Турцию к созданию новой неоосманской империи, правда, нынче в несколько усеченном варианте, включающем Ближний Восток и Азербайджан, естественно, с отсечением от Армении 45 километровой Мегринской зоны с целью обеспечения прямой связи Нахиджеванской автономии и Зангеланского района Азербайджана.

Уважаемый читатель вполне резонно может задаться вопросом: а почему я не упоминаю тюркоязычные республики Средней Азии? И он будет прав, если еще не ознакомился с вопросами и ответами члена Госсовета, министра иностранных дел КНР Ван И на пресс-конференции, посвященной внешней политике Китая и международным отношениям, состоявшейся 7 марта 2021 года. Так, на вопрос корреспондента ТАСС: Китай и Россия — добрые соседи и партнеры всестороннего стратегического взаимодействия. Как эпидемия сказывается на китайско-российских отношениях? Отвечая на этот вопрос корреспондента ТАСС, министр иностранных дел КНР, в частности, сказал: «В этом году отмечается 20-летие подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией. Мы с российскими друзьями условились о продлении Договора и наполнении его новым содержанием. Для китайско-российских отношений это будет очередной исторической вехой и новым стартом. Руководствуясь духом Договора — вековой дружбой и взаимовыгодным сотрудничеством, стороны будут работать энергично и инициативно, чтобы в дальнейшем расширять и углублять китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. Мы готовы выступать эталоном стратегического взаимодоверия, твердо поддерживать усилия друг друга, направленные на защиту коренных интересов, сообща противодействовать попыткам провокации цветных революций, противостоять разным фейкам, отстаивать государственный суверенитет и безопасность власти. Мы готовы служить образцом взаимовыгодного сотрудничества, углублять сопряжение инициативы ОПОП и ЕАЭС, повышать уровень и качество торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, расширять сотрудничество в таких новых сферах, как научно-техническая инновация, цифровая экономика и т. д. Мы готовы показывать пример народного сближения, развивать традиционную дружбу, содействовать культурно-гуманитарным обменам, чтобы китайско-российская дружба передавалась в поколениях. Мы готовы устанавливать стандарт равенства и справедливости, вместе поддерживать многосторонность, защищать авторитет ООН, отстаивать основные нормы международного права и международных отношений, обеспечивать глобальную стратегическую стабильность». Я специально столь подробно изложил ответы уважаемого Ван И. Уверен, что турецкий султан Эрдоган проинформирован об этом интервью, которое при его здравом осмыслении не оставляет Эрдогану шансов на успех в его пантуранистских устремлениях, нацеленных на объединение тюркоязычных государств Средней Азии с перспективой создания нового геополитического и геоэкономического центра силы, который будет нацелен на дестабилизацию отношений между Китаем и Россией, имеющих в качестве главной задачи реализацию вожделенной мечты Эрдогана — создание нового Великого Турана.

tccb.gov.tr Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с министром иностранных дел КНР Ван И

В столь сложной обстановке, которая сложилась между центрами силы мировой политики, очень и очень важно честное заявление геополитической ориентации для любой из стран региона, уж тем более для Республики Армения. К несчастью для Армении — страны, находящейся в условиях марионеточного режима, подконтрольного спецслужбам с берегов Туманного Альбиона и Потомака и их турецким подмастерьям, сие условие является нерешаемой задачей.

Размышляя о путях выхода из создавшегося положения, на память как навязчивая идея приходит крылатое выражение, расхожее в Древнем Риме. Рассказывали, что Марк Порций Катон (Катон Старший) любое свое выступление в римском сенате заканчивал словами: «А кроме того, я утверждаю, что Карфаген должен быть разрушен». В конечном итоге в результате Третьей Пунической войны полумиллионный город Карфаген был полностью уничтожен, а оставшиеся в живых жители были проданы в рабство. Место, где располагался город, по поздней легенде, было засыпано толстым слоем соли, чтобы никакая растительность там не росла. Что же, уважаемый читатель, эта история с Карфагеном у меня вызывает совершенно иные чувства, а именно желание завершать каждую из моих статей и публичных выступлений словами: Армении быть в Союзном государстве России и Белоруссии. И именно в Союзном государстве Армения будет процветать.

P. S. Читая и перечитывая восторженные комментарии и отклики наших граждан относительно возможности внесения сопредседателями Минской группы ОБСЕ (Францией или США) вопроса о незаконных агрессивных действиях вооруженных сил Азербайджана, проникших на 3,5 км вглубь территории Сюникской области РА, на рассмотрение Совета Безопасности ООН, во мне одновременно пробуждаются два чувства — горечи и сожаления. Горечи от осознания того факта, что многие из наших сограждан, особенно из числа тех, кто позиционирует себя так называемым западником, напрочь не способны логически мыслить. Ведь давно уже не является секретом, что именно Великобритания заблокировала принятие резолюции Совбеза ООН, согласно которой было необходимо незамедлительно прекратить военные действия по всему периметру карабахо-азербайджанской линии военного противостояния именно в разгар Карабахской (сентябрь—ноябрь 2020 г.) войны. Более того, четко было заявлено о необходимости не допустить вмешательства третьих стран в конфликт и полностью исключать переброску в театр военных действий наемников-террористов. Словом, совместная резолюция, которая предварительно была согласована сопредседателями Минской группы ОБСЕ (РФ, Франция, США), являющимися также постоянными членами СБ ООН, в итоге была заблокирована членом СБ ООН Великобританией. Увы, многие из вздыхателей по Николу-предателю забыли про этот вопиющий факт, в условиях которого членом Совбеза ООН Великобританией был дан зеленый свет на продолжение кровавой бойни. Это, конечно, не может не вызвать горечи.

А сожаление вызывает тот факт, что все еще немало людей, которые настолько оболванены антинациональной, антиармянской соросовской пропагандой, что все еще уповают на ласкающий слух и самолюбие наших сограждан бредни на тему пресечения азербайджанских агрессивных действий в отношении суверенной территории РА принятием соответствующей резолюции СБ ООН. При этом не понимая, что столь агрессивное поведение апшеронского султана было бы невозможно без одобрения как минимум официальных представителей Лондона и Вашингтона, уже не приходится говорить об одобрении со стороны Турции. Как тут не сожалеть.