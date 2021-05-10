Арташес Гегамян, 10 мая 2021, 20:55 — REGNUM Итак, уважаемый читатель, после повторного неизбрания Н. Пашиняна премьер-министром РА Национальное собрание Республики Армения (далее НС РА) VII созыва будет распущено и предположительно 20 июня т. г. состоятся внеочередные выборы в парламент РА VIII созыва.
Уже постепенно все четче очерчиваются политические объединения и блоки, которые примут участие в предстоящих выборах. В данной статье я отнюдь не стану в подробностях расписывать характерные особенности предвыборной риторики оппозиционных предвыборных блоков, тем более политической опоры николвоваевской предательской камарильи, которая после государственного переворота апреля-мая 2018 года денно и нощно тиражирует о колоссальных суммах, якобы награбленных в РА за последние 25 лет. При этом сей политический авантюрист все никак не берет в голову, что он, Никол Воваевич, презрительно именуемый в народе Николом-предателем, уже более трех лет находится у власти, обладая всеми рычагами для привлечения к уголовной ответственности всех лиц, якобы причастных, судя по его неоднократно повторяемым надрывым призывам, к казнокрадству. Нет, уважаемый читатель, дальнейшее повествование будет вовсе не об этом. Не буду томить читателей недосказами, а замечу, что на день написания этих строк уже фактически стартовавшая предвыборная кампания полностью умещается в рамки, заранее уготованные технологами цветных революций с берегов Туманного Альбиона и Потомака. Да-да, уважаемый читатель, сказанное есть факт. Противостоящие пашиняновским прихлебателям оппозиционные политические силы, объединенные в предвыборные блоки, уже на филигранном уровне доводят до сознания даже форменных тугодумов тот непреложный факт, что режим Пашиняна — является антинародным по своей сути, а сохранение этого режима чревато потерей армянской государственности. При этом приводятся неопровержимые факты, свидетельствующие о наличии во властных структурах Армении разветвлённой агентурной сети MI-6 и CIA, а что более омерзительно — о наличии турецкой агентурной сети. И эти факты повторяются оппозиционными силами изо дня в день по всем имеющимся в распоряжении оппозиции масс-медиа. Естественно, что десятки интернет-телеканалов и интернет-изданий, щедро финансируемых фондом Сороса «Открытое общество — Армения», одновременно с этим на системной основе предательство национальных интересов РА со стороны пашиняновских политических оборотней перекладывают на вновь сформированные оппозиционные объединения. Причем, повторюсь, делается это на системной основе в четком расчете на всё ещё сохранившийся (правда, в несколько усеченном варианте) электорат Никола-предателя, а именно: многие десятки разного рода соросовских общественных организаций, объединяющих сотни граждан РА; чувствующие себя в современной Армении весьма и весьма вольготно многие сотни ЛГБТ-активистов; также оболваненные соросовской пропагандой тысячи и тысячи наших граждан. В итоге было вполне ожидаемо, что в минувшую неделю Никол-предатель с трибуны НС РА с шизофреническим блеском в глазах обвинил второго и третьего президентов РА, уважаемых Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, во всем том, за что, уверен, в самое ближайшее время он сам, Никол-предатель, будет судим. Расчёт поводырей Пашиняна весьма прост, как-то: подобными клеветническими выпадами против прежних властей отвлечь внимание граждан Армении от катастрофических провалов пашиняновской как внутренней, так и внешней политики. В этой связи хотелось бы поделиться одним наблюдением, а именно: уже самим стратегам цветных революций нечем подкармливать пашиняновскую гниль, что могло бы явиться новым фактом, дискредитирующим прежние власти. Что же в этом плохого, может, вполне резонно задаться вопросом, уважаемый читатель? И он, конечно, будет прав. Вопрос сей следует рассматривать в иной плоскости. Как минимум, добрая половина граждан Армении, крайне недовольная политикой Никола-предателя, ожидает озвучивания оппозицией предметного анализа совершенно других вопросов. И это вовсе не потому, что глубокие кровоточащие раны, нанесенные предательским режимом Пашиняна, уже успели зарубцеваться. Нет, вовсе нет. У думающей части нашего общества, благо это не менее 50% наших граждан, есть однозначная оценка антинациональным предательским властям, и, вне всякого сомнения, они ждут справедливого возмездия за итоги Карабахской (сентябрь-ноябрь 2020 г.) войны, за гибель более 5000 армянских воинов, за искалеченные судьбы более 11 тысяч граждан Республики Арцах, понёсших увечья в ходе войны, около 35 тысяч наших арцахских братьев, потерявших свой кров. Уже не приходится говорить о 75% территории Нагорного Карабаха, которая по прямому предательству пашиняновского отребья и назначенных им бездарных генералов была захвачена турко-азерами и сирийскими наемниками-террористами. Все сказанное имеет место быть, и нужны десятилетия, чтобы боль от этих ран притупилась. Наряду с этим самое главное — в кратчайшие сроки начать судебное разбирательство над Николом-предателем и КО, чтобы как-то смягчить гнев обманутых граждан Армении и Нагорного Карабаха.
Не буду далее томить читателей. Жизнь продолжается и наши уважаемые граждане вполне оправданно хотят от оппозиционных сил услышать внятные ответы на животрепещущие вопросы дня сегодняшнего. А таких вопросов, к сожалению, накопилось достаточно много. И именно суметь сделать эти вопросы главными в повестке предвыборной кампании, на мой взгляд, должно стать именно тем стержнем, вокруг которого может начаться процесс объединения нации, повторюсь, нации, а не оппозиции. Словом, надо начать с включения в повестку предвыборной кампании в качестве главной темы вопрос — куда идет Армения, что ожидает нашу страну в ближайшие хотя бы пять лет? Сказать, что эти вопросы новые, значит, погрешить против истины. Так, 4 апреля 2018 года у президента Республики Армения Сержа Азатовича Саргсяна состоялось совещание, на котором обсуждался переработанный и дополненный вариант проекта «Стратегия развития Армении 2030», в ходе которого был выработан принципиально новый подход в определении путей достижения перспективных целей развития Армении.
Собственно, в реализации этой заявленной цели — обеспечения инклюзивного роста — и был заложен ключ для необратимого поступательного развития Республики Армения. Увы, подобный ход развития событий, видимо, был полной противоположностью целям стратегов цветных революций с берегов Туманного Альбиона и Потомака, а также их турецких поводырей. Естественно, они прекрасно понимали, что единственным гарантом, обеспечивающим безопасность двух армянских государств — Республики Армения и Республики Арцах, позволяющим шаг за шагом достичь поставленных РА задач, была, есть и будет Россия. И именно это обстоятельство осознания особой роли России для судеб Армении уж никак не входило в планы заокеанских технологов цветных революций. Ведь их цель, которую они отнюдь и не скрывают, была и остаётся предельно ясной — сделать все для выдавливания России с Республики Армения, а стало быть, и Южного Кавказа в целом. И именно движимые болезненным желанием достижения этой цели известные центры силы мировой политики из-за бугра в апреле-мае 2018 г. организовали государственный переворот. С тех пор прошло три года, однако насущные задачи, стоящие перед экономикой Армении, не только не смягчились, но значительно усугубились, поэтому несколько подробнее остановимся на этих вопросах.
Приведем некоторые показатели, опубликованные в официальных сборниках Национального статистического комитета РА.
Так, показатель экономической активности в декабре 2020 года к соответствующему периоду предыдущего года сократился на 7,5% и составил 92,5% (Национальный статистический комитет РА, «Социально-экономическое положение Республики Армения в январе-декабре 2020 г.», стр. 9). При этом в январе-декабре 2020 г. доходы государственного бюджета РА составили 96,6% от соответствующего показателя 2019 г., в то время как дефицит бюджета в минувшем году в сравнении с 2019 годом возрос в 5,2 раза, с 63 939,4 млн драмов до 333 947 млн драмов (там же, стр. 118). За этот же период государственный долг РА на 31 декабря 2020 г. в сравнении с 31 декабря 2019 г. возрос на $647 млн 230 тыс. (там же, стр. 122). Вместе с тем по итогам 2020 г. имел место отток прямых иностранных инвестиций на сумму (минус) — $144 млн 580 тыс. Естественно, что в этих условиях имело место сокращение ВВП на душу населения РА. Так, если по итогам 2019 г. ВВП на душу населения Армении составил $4760, то по итогам минувшего года, соответственно, $4269 (спад составил 10,3%). Думается, что приведенная официальная статистика свидетельствует о существенном снижении жизненного уровня населения Армении в минувшем году, который коснулся подавляющей части граждан страны. А если быть объективнее, то РА оказалась на грани экономического коллапса. После столь подробного описания состояния дел в экономике РА вызывает как минимум недоумение, когда вступившие в предвыборную борьбу оппозиционные силы, казалось, специально обходят стороной эти жизненно важные для сохранения армянской государственности вопросы. Позиция же одной из оппозиционных блоков, которая гвоздем своей предвыборной программы сделала лозунг о своей неизбежной победе на выборах, при этом абсолютно обходя стороной вопросы преодоления глубокого социально-экономического кризиса, ничего кроме разочарования и уныния у думающей части населения страны вызвать не может. В данном случае имеется в виду более половины населения РА, к счастью, которые не оболванены соросовской пропагандой и ждут от оппозиции вразумительно сформулированных задач, что немаловажно — конкретного обозначения сегментов приложения своих собственных сил с целью существенного улучшения своего же социально-экономического положения. Не приходится сомневаться, что подобная ситуация, оторванная от рассмотрения актуальных вопросов внутриполитической жизни РА, полностью соответствует технологиям стратегов цветных революций, поэтому было вполне ожидаемо, что Никол-предатель со своей шайкой-лейкой и близко не подходят к обсуждению этих задач.
Уважаемый читатель, несомненно, ждёт конкретных предложений по выправлению создавшегося крайне тревожного положения дел в экономике РА, что в случае непринятия оперативных действенных мер может обернуться потерей армянской государственности. Дать конкретные исчерпывающие рекомендации по всему комплексу актуальных вопросов, стоящих перед экономикой Армении, в рамках одной статьи, было бы проявлением непонимания всей сложности угроз и вызовов безопасности РА, неосознания сути происходящего. Однако думается, что раскрытие существа самой проблемы хотя бы на отдельных частных примерах представляется не только реальным, но и востребованным. Поэтому считаю целесообразным конкретизировать наш анализ и далее рассмотреть динамику двух показателей, надеюсь, весьма красноречиво характеризующих состояние в социальной сфере РА и определяющих неотложность задач, требующих скорейшего решения. Так, по итогам 2019 года уровень бедности в Армении составил 26,4% (для оценки уровня бедности в РА использовались расходы на потребление, которые более полно отражают уровень благосостояния граждан). Тот же показатель, по оценкам Всемирного банка, в 2020 г. увеличился на 7 процентных пунктов. «В 2020 году в Армении было одно из самых резких в регионе сокращений ВВП — 7,6%. На результатах сказались эпидемия COVID-19 и военный конфликт с Азербайджаном в конце года. Предполагается, что в 2020 году уровень бедности увеличится на 7 процентных пунктов. Восстановление экономики будет постепенным», — было заявлено в отчете Всемирного банка.
При этом заметим, что если по итогам 2019 г. уровень безработицы в Армении составил 18,9%, то в конце 2020 г., соответственно, 22,3%. Не приходится сомневаться, что в современной Армении именно борьба с безработицей и бедностью должны стать главенствующими вопросами в повестке любой вменяемой оппозиционной силы или оппозиционного блока. Увы, на данный момент подобный подход со стороны известной части оппозиции всё ещё не просматривается. Ну прямо-таки какое-то наваждение, когда в сложившемся крайне тревожном положении в стране в день по несколько раз со стороны одного из оппозиционных блоков, подобно заклинанию, как мантра, повторяется о своей победе на предстоящих внеочередных парламентских выборах. Точно в отрицание известной поговорки типа: сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет. Или же: сколько ни тверди «деньги», кошелёк все равно пустым останется.
Думается, что уважаемый читатель согласится, что после определения главного направления деятельности оппозиционных сил естественно приступить к детальной разработке финансовых и организационных механизмов по реализации сформулированных задач, как-то: снижение уровня бедности и снижение уровня безработицы, для решения которых на первый план выступают вопросы финансово-ресурсного обеспечения по их реализации. Заметим сразу, что в этих вопросах неоценимую роль может сыграть широкое применение SMART-технологий. Напомним читателям, что неотъемлемой частью этих технологий являются взаимоувязанные вопросы, как-то: принципы постановки целей (в нашем случае сокращение уровня бедности и безработицы); конкретизация (Specific) поставленной цели (в нашем случае определение конкретных показателей, на реализацию которых должны быть нацелены усилия); очень важно при постановке целей предусмотреть их обязательную измеримость (Meаsurable), чтобы уметь отслеживать динамику изменения этих показателей, при этом в случае необходимости иметь возможность вносить конкретные коррективы; необходимым условием поставленных целей должна быть их достижимость (Achievable), что должно быть предельно понятно для большинства акторов реализации поставленных целей; крайне важно, чтобы поставленные цели были в тесной взаимной увязке, согласованы с основными идеями проекта, то есть чтобы обеспечивалась их согласованность (Relevant); наконец, поставленные для реализации цели (в нашем случае, повторюсь, сокращение уровня бедности и безработицы) должны быть строго ограничены по срокам, по времени их реализации (The bound). Таким образом, лишь досконально проработав актуальные задачи, стоящие перед экономикой РА, в тесном соответствии с методологией SMART-технологий, завершается лишь начальный этап работы. И здесь на первый план выступает главная задача, а именно: финансово-ресурсное обеспечение реализации поставленных задач. Не буду томить читателей описанием крайне сложного экономического положения, сложившегося в экономике стран коллективного Запада. Об этом буквально в режиме online денно и нощно вещают многие десятки мировых масс-медиа. Пишу же об этом лишь с тем, чтобы никто из так называемых западников в РА не питал бы иллюзий относительно инвестиций из-за бугра в экономику РА с целью решения судьбоносных для страны задач и нейтрализации угроз безопасности армянской государственности, которые в случае непринятия оперативных мер чреваты обернуться, повторюсь, потерей армянской государственности. Увы, это не есть преувеличение. Писать об этом и ничего не предлагать для выправления положения дел смахивало бы на безысходную усталость от борьбы, полную потерю со стороны политических сил принимать волевые решения (речь, конечно, не о заклинаниях части оппозиции о своей неизбежной победе). Есть ли выход из сложившегося положения? Безусловно, есть. Я не стану в подробностях описывать подробности и приводить факты, убедительно свидетельствующие о безальтернативности вхождения Армении в Союзное государство России и Белоруссии для нейтрализации вызовов и угроз существованию независимой, суверенной Республики Армения. Однозначно отмечу, что лишь осознание этой непреложной истины, заявление об этом вслух, без боязни оказаться под огнем критики коллективного Запада, способно возродить у думающей части населения РА чувство уверенности в завтрашнем дне. При этом готовность и решимость пренебречь угрозами применения всевозможных санкций, запретами на въезд в страны коллективного Запада, уже не приходится говорить полное игнорирование непонятной опасливости у определенной части оппозиции оказаться в роли «героев» разного рода «разоблачений» в связи с их участием в якобы коррупционных сделках, отмывании денег — это и есть необходимое условие сведения к нулю шантажа спецслужб Туманного Альбиона MI-6 и CIA США, а также их турецких поводырей. Словом, главнейшей задачей оппозиции является пренебрежение всеми инструментами шантажа и клеветы, которой технологи цветных революций порой весьма и весьма эффективно пользуются, увы, что также видно и на примере Армении.
Что же, уважаемый читатель, об этом автору этих строк приходилось не единожды писать, поэтому ограничусь лишь предостережением о том, что на карту поставлена судьба армянской государственности, в силу чего никакие «разоблачения» или шантаж (в особенности активных оппонентов николвоваевского антинародного режима) никоим образом не должны тормозить принятие неотложных мер по вхождению Армении в Союзное государство России и Белоруссии. Не понять этого — отнюдь не расписаться в своей неадекватности как политика, а по делам своим сравняться с банальными предателями национальных интересов двух армянских государств — Республики Армения и Республики Арцах. Вот она, матушка правда.