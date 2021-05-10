10 мая 2021 | Время чтения 15 мин

Арташес Гегамян, , 20:55 — REGNUM Итак, уважаемый читатель, после повторного неизбрания Н. Пашиняна премьер-министром РА Национальное собрание Республики Армения (далее НС РА) VII созыва будет распущено и предположительно 20 июня т. г. состоятся внеочередные выборы в парламент РА VIII созыва.

Флаги Армении и России Alexanyan

Уже постепенно все четче очерчиваются политические объединения и блоки, которые примут участие в предстоящих выборах. В данной статье я отнюдь не стану в подробностях расписывать характерные особенности предвыборной риторики оппозиционных предвыборных блоков, тем более политической опоры николвоваевской предательской камарильи, которая после государственного переворота апреля-мая 2018 года денно и нощно тиражирует о колоссальных суммах, якобы награбленных в РА за последние 25 лет. При этом сей политический авантюрист все никак не берет в голову, что он, Никол Воваевич, презрительно именуемый в народе Николом-предателем, уже более трех лет находится у власти, обладая всеми рычагами для привлечения к уголовной ответственности всех лиц, якобы причастных, судя по его неоднократно повторяемым надрывым призывам, к казнокрадству. Нет, уважаемый читатель, дальнейшее повествование будет вовсе не об этом. Не буду томить читателей недосказами, а замечу, что на день написания этих строк уже фактически стартовавшая предвыборная кампания полностью умещается в рамки, заранее уготованные технологами цветных революций с берегов Туманного Альбиона и Потомака. Да-да, уважаемый читатель, сказанное есть факт. Противостоящие пашиняновским прихлебателям оппозиционные политические силы, объединенные в предвыборные блоки, уже на филигранном уровне доводят до сознания даже форменных тугодумов тот непреложный факт, что режим Пашиняна — является антинародным по своей сути, а сохранение этого режима чревато потерей армянской государственности. При этом приводятся неопровержимые факты, свидетельствующие о наличии во властных структурах Армении разветвлённой агентурной сети MI-6 и CIA, а что более омерзительно — о наличии турецкой агентурной сети. И эти факты повторяются оппозиционными силами изо дня в день по всем имеющимся в распоряжении оппозиции масс-медиа. Естественно, что десятки интернет-телеканалов и интернет-изданий, щедро финансируемых фондом Сороса «Открытое общество — Армения», одновременно с этим на системной основе предательство национальных интересов РА со стороны пашиняновских политических оборотней перекладывают на вновь сформированные оппозиционные объединения. Причем, повторюсь, делается это на системной основе в четком расчете на всё ещё сохранившийся (правда, в несколько усеченном варианте) электорат Никола-предателя, а именно: многие десятки разного рода соросовских общественных организаций, объединяющих сотни граждан РА; чувствующие себя в современной Армении весьма и весьма вольготно многие сотни ЛГБТ-активистов; также оболваненные соросовской пропагандой тысячи и тысячи наших граждан. В итоге было вполне ожидаемо, что в минувшую неделю Никол-предатель с трибуны НС РА с шизофреническим блеском в глазах обвинил второго и третьего президентов РА, уважаемых Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, во всем том, за что, уверен, в самое ближайшее время он сам, Никол-предатель, будет судим. Расчёт поводырей Пашиняна весьма прост, как-то: подобными клеветническими выпадами против прежних властей отвлечь внимание граждан Армении от катастрофических провалов пашиняновской как внутренней, так и внешней политики. В этой связи хотелось бы поделиться одним наблюдением, а именно: уже самим стратегам цветных революций нечем подкармливать пашиняновскую гниль, что могло бы явиться новым фактом, дискредитирующим прежние власти. Что же в этом плохого, может, вполне резонно задаться вопросом, уважаемый читатель? И он, конечно, будет прав. Вопрос сей следует рассматривать в иной плоскости. Как минимум, добрая половина граждан Армении, крайне недовольная политикой Никола-предателя, ожидает озвучивания оппозицией предметного анализа совершенно других вопросов. И это вовсе не потому, что глубокие кровоточащие раны, нанесенные предательским режимом Пашиняна, уже успели зарубцеваться. Нет, вовсе нет. У думающей части нашего общества, благо это не менее 50% наших граждан, есть однозначная оценка антинациональным предательским властям, и, вне всякого сомнения, они ждут справедливого возмездия за итоги Карабахской (сентябрь-ноябрь 2020 г.) войны, за гибель более 5000 армянских воинов, за искалеченные судьбы более 11 тысяч граждан Республики Арцах, понёсших увечья в ходе войны, около 35 тысяч наших арцахских братьев, потерявших свой кров. Уже не приходится говорить о 75% территории Нагорного Карабаха, которая по прямому предательству пашиняновского отребья и назначенных им бездарных генералов была захвачена турко-азерами и сирийскими наемниками-террористами. Все сказанное имеет место быть, и нужны десятилетия, чтобы боль от этих ран притупилась. Наряду с этим самое главное — в кратчайшие сроки начать судебное разбирательство над Николом-предателем и КО, чтобы как-то смягчить гнев обманутых граждан Армении и Нагорного Карабаха.

Разрушения после обстрела. Нагoрный Карабах Gov.am

Не буду далее томить читателей. Жизнь продолжается и наши уважаемые граждане вполне оправданно хотят от оппозиционных сил услышать внятные ответы на животрепещущие вопросы дня сегодняшнего. А таких вопросов, к сожалению, накопилось достаточно много. И именно суметь сделать эти вопросы главными в повестке предвыборной кампании, на мой взгляд, должно стать именно тем стержнем, вокруг которого может начаться процесс объединения нации, повторюсь, нации, а не оппозиции. Словом, надо начать с включения в повестку предвыборной кампании в качестве главной темы вопрос — куда идет Армения, что ожидает нашу страну в ближайшие хотя бы пять лет? Сказать, что эти вопросы новые, значит, погрешить против истины. Так, 4 апреля 2018 года у президента Республики Армения Сержа Азатовича Саргсяна состоялось совещание, на котором обсуждался переработанный и дополненный вариант проекта «Стратегия развития Армении 2030», в ходе которого был выработан принципиально новый подход в определении путей достижения перспективных целей развития Армении.

«В частности, хочу подчеркнуть необходимость устойчивого и высоко инклюзивного экономического роста, который должен быть ощутимым для каждого гражданина Армении, а также для достижения наших общенациональных целей», — заявил на совещании президент Серж Саргсян.

Собственно, в реализации этой заявленной цели — обеспечения инклюзивного роста — и был заложен ключ для необратимого поступательного развития Республики Армения. Увы, подобный ход развития событий, видимо, был полной противоположностью целям стратегов цветных революций с берегов Туманного Альбиона и Потомака, а также их турецких поводырей. Естественно, они прекрасно понимали, что единственным гарантом, обеспечивающим безопасность двух армянских государств — Республики Армения и Республики Арцах, позволяющим шаг за шагом достичь поставленных РА задач, была, есть и будет Россия. И именно это обстоятельство осознания особой роли России для судеб Армении уж никак не входило в планы заокеанских технологов цветных революций. Ведь их цель, которую они отнюдь и не скрывают, была и остаётся предельно ясной — сделать все для выдавливания России с Республики Армения, а стало быть, и Южного Кавказа в целом. И именно движимые болезненным желанием достижения этой цели известные центры силы мировой политики из-за бугра в апреле-мае 2018 г. организовали государственный переворот. С тех пор прошло три года, однако насущные задачи, стоящие перед экономикой Армении, не только не смягчились, но значительно усугубились, поэтому несколько подробнее остановимся на этих вопросах.

Беженцы. Нагорный Карабах Mil.ru

Приведем некоторые показатели, опубликованные в официальных сборниках Национального статистического комитета РА.

Так, показатель экономической активности в декабре 2020 года к соответствующему периоду предыдущего года сократился на 7,5% и составил 92,5% (Национальный статистический комитет РА, «Социально-экономическое положение Республики Армения в январе-декабре 2020 г.», стр. 9). При этом в январе-декабре 2020 г. доходы государственного бюджета РА составили 96,6% от соответствующего показателя 2019 г., в то время как дефицит бюджета в минувшем году в сравнении с 2019 годом возрос в 5,2 раза, с 63 939,4 млн драмов до 333 947 млн драмов (там же, стр. 118). За этот же период государственный долг РА на 31 декабря 2020 г. в сравнении с 31 декабря 2019 г. возрос на $647 млн 230 тыс. (там же, стр. 122). Вместе с тем по итогам 2020 г. имел место отток прямых иностранных инвестиций на сумму (минус) — $144 млн 580 тыс. Естественно, что в этих условиях имело место сокращение ВВП на душу населения РА. Так, если по итогам 2019 г. ВВП на душу населения Армении составил $4760, то по итогам минувшего года, соответственно, $4269 (спад составил 10,3%). Думается, что приведенная официальная статистика свидетельствует о существенном снижении жизненного уровня населения Армении в минувшем году, который коснулся подавляющей части граждан страны. А если быть объективнее, то РА оказалась на грани экономического коллапса. После столь подробного описания состояния дел в экономике РА вызывает как минимум недоумение, когда вступившие в предвыборную борьбу оппозиционные силы, казалось, специально обходят стороной эти жизненно важные для сохранения армянской государственности вопросы. Позиция же одной из оппозиционных блоков, которая гвоздем своей предвыборной программы сделала лозунг о своей неизбежной победе на выборах, при этом абсолютно обходя стороной вопросы преодоления глубокого социально-экономического кризиса, ничего кроме разочарования и уныния у думающей части населения страны вызвать не может. В данном случае имеется в виду более половины населения РА, к счастью, которые не оболванены соросовской пропагандой и ждут от оппозиции вразумительно сформулированных задач, что немаловажно — конкретного обозначения сегментов приложения своих собственных сил с целью существенного улучшения своего же социально-экономического положения. Не приходится сомневаться, что подобная ситуация, оторванная от рассмотрения актуальных вопросов внутриполитической жизни РА, полностью соответствует технологиям стратегов цветных революций, поэтому было вполне ожидаемо, что Никол-предатель со своей шайкой-лейкой и близко не подходят к обсуждению этих задач.

Никол Пашинян и Ильхам Алиев Kremlin.ru

Уважаемый читатель, несомненно, ждёт конкретных предложений по выправлению создавшегося крайне тревожного положения дел в экономике РА, что в случае непринятия оперативных действенных мер может обернуться потерей армянской государственности. Дать конкретные исчерпывающие рекомендации по всему комплексу актуальных вопросов, стоящих перед экономикой Армении, в рамках одной статьи, было бы проявлением непонимания всей сложности угроз и вызовов безопасности РА, неосознания сути происходящего. Однако думается, что раскрытие существа самой проблемы хотя бы на отдельных частных примерах представляется не только реальным, но и востребованным. Поэтому считаю целесообразным конкретизировать наш анализ и далее рассмотреть динамику двух показателей, надеюсь, весьма красноречиво характеризующих состояние в социальной сфере РА и определяющих неотложность задач, требующих скорейшего решения. Так, по итогам 2019 года уровень бедности в Армении составил 26,4% (для оценки уровня бедности в РА использовались расходы на потребление, которые более полно отражают уровень благосостояния граждан). Тот же показатель, по оценкам Всемирного банка, в 2020 г. увеличился на 7 процентных пунктов. «В 2020 году в Армении было одно из самых резких в регионе сокращений ВВП — 7,6%. На результатах сказались эпидемия COVID-19 и военный конфликт с Азербайджаном в конце года. Предполагается, что в 2020 году уровень бедности увеличится на 7 процентных пунктов. Восстановление экономики будет постепенным», — было заявлено в отчете Всемирного банка.

При этом заметим, что если по итогам 2019 г. уровень безработицы в Армении составил 18,9%, то в конце 2020 г., соответственно, 22,3%. Не приходится сомневаться, что в современной Армении именно борьба с безработицей и бедностью должны стать главенствующими вопросами в повестке любой вменяемой оппозиционной силы или оппозиционного блока. Увы, на данный момент подобный подход со стороны известной части оппозиции всё ещё не просматривается. Ну прямо-таки какое-то наваждение, когда в сложившемся крайне тревожном положении в стране в день по несколько раз со стороны одного из оппозиционных блоков, подобно заклинанию, как мантра, повторяется о своей победе на предстоящих внеочередных парламентских выборах. Точно в отрицание известной поговорки типа: сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет. Или же: сколько ни тверди «деньги», кошелёк все равно пустым останется.

Думается, что уважаемый читатель согласится, что после определения главного направления деятельности оппозиционных сил естественно приступить к детальной разработке финансовых и организационных механизмов по реализации сформулированных задач, как-то: снижение уровня бедности и снижение уровня безработицы, для решения которых на первый план выступают вопросы финансово-ресурсного обеспечения по их реализации. Заметим сразу, что в этих вопросах неоценимую роль может сыграть широкое применение SMART-технологий. Напомним читателям, что неотъемлемой частью этих технологий являются взаимоувязанные вопросы, как-то: принципы постановки целей (в нашем случае сокращение уровня бедности и безработицы); конкретизация (Specific) поставленной цели (в нашем случае определение конкретных показателей, на реализацию которых должны быть нацелены усилия); очень важно при постановке целей предусмотреть их обязательную измеримость (Meаsurable), чтобы уметь отслеживать динамику изменения этих показателей, при этом в случае необходимости иметь возможность вносить конкретные коррективы; необходимым условием поставленных целей должна быть их достижимость (Achievable), что должно быть предельно понятно для большинства акторов реализации поставленных целей; крайне важно, чтобы поставленные цели были в тесной взаимной увязке, согласованы с основными идеями проекта, то есть чтобы обеспечивалась их согласованность (Relevant); наконец, поставленные для реализации цели (в нашем случае, повторюсь, сокращение уровня бедности и безработицы) должны быть строго ограничены по срокам, по времени их реализации (The bound). Таким образом, лишь досконально проработав актуальные задачи, стоящие перед экономикой РА, в тесном соответствии с методологией SMART-технологий, завершается лишь начальный этап работы. И здесь на первый план выступает главная задача, а именно: финансово-ресурсное обеспечение реализации поставленных задач. Не буду томить читателей описанием крайне сложного экономического положения, сложившегося в экономике стран коллективного Запада. Об этом буквально в режиме online денно и нощно вещают многие десятки мировых масс-медиа. Пишу же об этом лишь с тем, чтобы никто из так называемых западников в РА не питал бы иллюзий относительно инвестиций из-за бугра в экономику РА с целью решения судьбоносных для страны задач и нейтрализации угроз безопасности армянской государственности, которые в случае непринятия оперативных мер чреваты обернуться, повторюсь, потерей армянской государственности. Увы, это не есть преувеличение. Писать об этом и ничего не предлагать для выправления положения дел смахивало бы на безысходную усталость от борьбы, полную потерю со стороны политических сил принимать волевые решения (речь, конечно, не о заклинаниях части оппозиции о своей неизбежной победе). Есть ли выход из сложившегося положения? Безусловно, есть. Я не стану в подробностях описывать подробности и приводить факты, убедительно свидетельствующие о безальтернативности вхождения Армении в Союзное государство России и Белоруссии для нейтрализации вызовов и угроз существованию независимой, суверенной Республики Армения. Однозначно отмечу, что лишь осознание этой непреложной истины, заявление об этом вслух, без боязни оказаться под огнем критики коллективного Запада, способно возродить у думающей части населения РА чувство уверенности в завтрашнем дне. При этом готовность и решимость пренебречь угрозами применения всевозможных санкций, запретами на въезд в страны коллективного Запада, уже не приходится говорить полное игнорирование непонятной опасливости у определенной части оппозиции оказаться в роли «героев» разного рода «разоблачений» в связи с их участием в якобы коррупционных сделках, отмывании денег — это и есть необходимое условие сведения к нулю шантажа спецслужб Туманного Альбиона MI-6 и CIA США, а также их турецких поводырей. Словом, главнейшей задачей оппозиции является пренебрежение всеми инструментами шантажа и клеветы, которой технологи цветных революций порой весьма и весьма эффективно пользуются, увы, что также видно и на примере Армении.

Беспорядки в Ереване. 2018 Ավետիսյան91

Что же, уважаемый читатель, об этом автору этих строк приходилось не единожды писать, поэтому ограничусь лишь предостережением о том, что на карту поставлена судьба армянской государственности, в силу чего никакие «разоблачения» или шантаж (в особенности активных оппонентов николвоваевского антинародного режима) никоим образом не должны тормозить принятие неотложных мер по вхождению Армении в Союзное государство России и Белоруссии. Не понять этого — отнюдь не расписаться в своей неадекватности как политика, а по делам своим сравняться с банальными предателями национальных интересов двух армянских государств — Республики Армения и Республики Арцах. Вот она, матушка правда.