В Тюменской области третью неделю бушуют пожары. Ежедневно огонь проходит более тысячи гектаров. И если в первую неделю тюменцы капризно возмущались в социальных сетях запретом готовки барбекю и шашлыков на лоне природы, то в эти выходные «шашлычников» стали называть «нелюдями».

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар в лесу

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"Страшные пожары под Тюменью. Люди, человеки, неужели вам не жалко леса и зверей, птиц. Ну, не жгите вы траву, потерпите с шашлыками, не кидайте окурки», — появился пост в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» и снискал более 22 тыс. просмотров за день и свыше 400 комментариев.

«Сейчас сразу видно, кто паразит, а кто человек. По делам их узнаете их», — пишет участник паблика, ругаясь на любителей сварганить шашлычок в пожароопасный период.

Aviales.ru Тушение лесных пожаров в Тюменской области

По данным оперативного штаба правительства Тюменской области, с середины апреля 2021 года в регионе зарегистрировано 233 лесных пожара на общей площади 171 011,91 га, 1078 ландшафтных пожаров на общей площади 47 200 га.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 11 мая 2021 года в Тюменской области введён режим чрезвычайной ситуации. В лесах людям, чья деятельность не связана с лесным хозяйством или ликвидацией огня, категорически запрещено появляться. Бульдозеры вспахивают землю, создаются минерализированные полосы. На помощь тюменским пожарным прилетели десанты и спецавиация из Югры, ЯНАО, Забайкалья, Хакасии. На борьбу с огненной заварухой призваны военные — личный состав и тяжелая специальная техника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

Над Тюменью стоит смог, в атмосферном воздухе Роспотребнадзор выявил двукратное превышение предельно допустимой концентрации взвешенных частиц.

Тюмень. Фото с веб-камеры

Некоторые тюменцы заметили, что не только шашлычники и курильщики являются источниками возгорания. Для пожара хватит элементарного стёклышка. И нужно-то всего, чтобы сошлись жаркая погода, направление и сила ветра, а также сухие растения. И в Тюменской области этой весной всё совпало. Пора звать шаманов со всей России, чтобы вызвать долгожданные и спасительные дожди.

«В лесах столько мусора — и строительного, и стекла. Когда ездили за ягодами, заехали в красивое вроде место, дальше прошли, а там — пипец, какая свалка, начиная от мебели и заканчивая простым мусором. И так везде. Битого стекла по лесу очень много и пустых бутылок тоже. Нежелание убирать за собой, простое свинство — вот причина многих пожаров», — комментирует ситуацию жительница областного центра.

Многие напоминают, что в регионе полно болот, торфа, поэтому сухостой отлично самовозгорается.

«Да что вы все на людей валите? Поджигают специально. Какой деревенский пойдёт жарить шашлык в лес, имея свой дом? Поднимите мне веки. Какой городской поедет в глубь леса, чтоб жарить шашлык?» — взывает один из участников обсуждения.

Несколько человек выдвинули конспирологические версии. К примеру, лес жгут «чёрные лесорубы» там, где подпольно вырубаются деревья. А где хорошая древесина? Правильно — в самом сердце лесного массива. Звучат и другие версии в стиле «неспроста».

Gtrkchita.ru Цитата из видео «Федеральные авиапожарные из Забайкалья и Бурятии переброшены на помощь в ликвидации лесных пожаров в Тюмень»

"Ребята! Это бизнес! Пилорамы простаивают! Нет материала, вот и лес горит. При Советах таких мощных пожаров не было, ибо бизнес отсутствовал. Капитализм!» — пишет один из участников обсуждения.

«Люди! Вы почему такие наивные? Поджигают специально, под шумок, якобы жара и шашлычники виноваты, а через пару лет будет там элитная застройка. Просто так спилить и освоить землю там нельзя, с горельником все намного проще», — считает другой тюменец.

T-l.ru Цитата из видео «В Тюмень прибыл борт с авиапожарными Федеральной Авиалесоохраны»

А третьи полагают, что всему виной аренда лесных участков на 49 лет. Новые хозяева либо экономят, либо наплевательски относятся к имуществу. Нет над ними должного надзора, и, как следствие, три недели область в огне.

И в завершении отметим, что довольно часто в обсуждении звучали слова благодарности пожарным и людям из добровольных дружин, которые денно и нощно не допускают возгораний в тюменских населённых пунктах.