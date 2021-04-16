В России с каждым днем нарастает количество природных пожаров. Пожароопасный сезон начался уже в 79 регионах из 85, особый противопожарный режим введён в 55 cубъектах Российской Федерации, а в Тюменской области на всей территории введён режим ЧС.

По данным «Авиалесоохраны», на утро 11 мая на территории России действовало 55 лесных пожаров на площади более 26 тыс. га. Больше всего пожаров — в Тюменской, Свердловской и Курганской областях. На тушении пожаров задействованы несколько тысяч человек, сотни единиц техники, включая авиацию.

С приближением лета угроза лесных, торфяных, травяных пожаров будет только нарастать, такие пожары представляют огромную опасность не только для природы и лесных ресурсов, но и для населённых пунктов и людей.

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