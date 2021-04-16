В майские праздники в Ульяновской области произошло пять лесных пожаров
В Ульяновской области с начала мая произошло пять лесных пожаров, в числе одной из причин возгорания — костры.
В лесах Татарии объявлена высокая пожароопасность
На территории Татарии в связи с установившейся сухой и теплой погодой объявлено штормовое предупреждение. По информации республиканского Гидрометцентра, в период с 11 по 17 мая в регионе ожидается высокая пожарная опасность лесов (4 класс).
Рослесхоз настоятельно рекомендовал ввести режим ЧС в новосибирских лесах
На текущий момент Омская и Новосибирская области являются одними из наиболее пожароопасных регионов России. Об этом сообщает Федеральное агентство лесного хозяйства. По данным региональных лесных ведомств, обстановка в этих регионах существенно осложнена переходом в лес огня ландшафтных пожаров с сопредельных земель сельхозназначения, муниципальных образований и иных категорий.
В 14 районах Якутии ввели пожароопасный сезон
В Якутии на землях лесного фонда установлен пожароопасный сезон.
В Удмуртии ожидается аномально жаркая погода
В Удмуртии в период с 11 по 15 мая ожидается аномально жаркая погода с превышением среднесуточной нормы температуры на 7 °C и более. Нормой для указанного периода является температура воздуха в дневные часы в районе +11…+12°С.
На Камчатке выгорело более семи гектаров сухой растительности
На Камчатке с начала пожароопасного периода, 1 мая, выгорело уже более семи гектаров сухой растительности. Только за последние два дня огнём была охвачена площадь более трёх гектаров.
В России за сутки ликвидировали 117 лесных пожаров
Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 117 лесных пожаров на общей площади 5274 га. Об этом 11 мая сообщает ФБУ «Авиалесоохрана».