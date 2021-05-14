Заявление генсека ООН Антониу Гутерреша, в котором он призвал к немедленной деэскалации ситуации и прекращению боевых действий в секторе Газа и Израиле, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 14 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

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«А где был тот генсек ООН, когда Югославию бомбили? Очередные двойные стандарты» — указал Сергей К.

Многие пользователи считают, что западное сообщество почему-то ведёт себя крайне вяло по отношению к обострению арабо-израильского конфликта. Люди считают, что всё дело в приверженности этих государств двойным стандартам.

«И где санкции США для Израиля? Или им можно, потому что они правильно бомбят, а другим нет, потому что неправильно? Лицемерие настолько очевидное, что противно», — поделилась своим мнением Дина И.

Некоторые комментаторы мысленно представили, что было бы, если на месте Израиля, к примеру, оказался бы Китай. В этом случае, считают граждане, Пекин оказался бы в опале со стороны западных средств массовой информации.

«Будь это Китай, СМИ стравили бы уже всех, кого надо, у нужных посольств, но тут тишина. Иллюстрация работы мировых СМИ. Аналогично ДНР и ЛНР, где ВСУ и наёмники Запада уничтожают коренное население, а мировое сообщество всё вывернуло наизнанку дымовой завесой. Тишина и никаких маршей несогласных средств массовой информации. Сказали, чтобы была полная тишина», — считает Радион Д.

U.S. Mission Photo by Eric Bridiers Антониу Гутерреш

Часть людей считает, что, несмотря на двуличие Запада, Израилю в любом случае приходится нелегко. Люди считают, что молниеносная война является лучшим выходом, нежели растянутая по времени напряжённость.

«У Израиля просто нет выбора. Нужно окончательно решить данный вопрос, ибо во время передышки просто наштампуют новые ракеты, и снова всё по кругу», — предполагает Костя Р.

Ряд пользователей считают, что российские власти могли взять пример с руководства Израиля, который наплевал на чужое мнение и решил до конца отстоять свои интересы.

«Премьер-министр Израиля заявил, что операция в секторе Газа будет продолжаться «столько, сколько потребуется». Руководству Российской Федерации стоило бы поучиться у таких государств. А то нам позволено только сопли жевать», — написал Дмитрий Б.

Агрессивный Израиль

Нашлись и те, которые убеждены, что дипломатические меры в современном мире не приводят ни к чему, кроме потери уважения со стороны других стран, потому что на сегодняшний день на планете Земля выживает сильнейший, а не самый добрый.

«Дипломатия, толерантность — это всё лицемерие. Говорят одно, думают другое. Я лично ни за тех ни за других. Нужно идти до конца и ставить жирную точку. От этой дипломатии всё растягивается на годы и даже десятилетия», — пишет Роман К.

Напомним, 14 мая генсек ООН Антониу Гутерреш призвал в Twitter к немедленной деэскалации ситуации и прекращению боевых действий в секторе Газа и Израиле.