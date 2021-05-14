«Чего искали? — они все в Раде сидят» — на Украине нашли 557 воров в законе
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по итогам состоявшегося сегодня, 14 мая, заседания СНБО. Украинский лидер отчитался о том, что после принятия соответствующего закона применены персональные санкции против 557 воров в законе. Также санкции были применены в отношении 111 иностранцев, которые являются криминальными авторитетами. Помимо этого, был поднят вопрос о государственных землях и домах в резиденциях в Конча-Заспе и Пуща-Водице в Киевской области, которыми во времена предыдущего президента за очень символическую плату начали пользоваться «ряд непонятных лиц».
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Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Первый независимый», «#МОНТЯН!», «Бородатая Бабушка». Многие указали на то, что самых известных олигархов (например, Петра Порошенко) санкции обошли.
«Территория 404… Санкции вводят тогда, когда собственная судебная система не может дотянуться до жертвы.
«Почему-то не воспринимается как что-то важное… Избирательно как-то. Не ко всем весна пришла, к кому нужно было…» — добавила Инна Инна.
«Так чего их искать, все и так знают, что они сидят в Раде!» — пишет 19zenit85.
«А «шоколадный» (Петр Порошенко. — М. Р.) тоже есть в списке воров? Хотя он не вор в законе, а вор-беспредельщик. Поэтому, наверное, он в список не попал», — написал Аркадий.
«Мне он спустя эти пару лет стал напоминать Саакашвили почему-то», — добавил Yulian.
«Наши в России тоже что-то такое про воров в законе принимали, давненько уже, правда. Но наши скучные, а здесь артистические замашки налицо», — написала Анна.
«Весь этот криминал — это его окружение. Кого он обманывает. Кого посадит, своих? Да не смешите мои тапочки», — отметил Юрий1966.
«Интересно, а поступление в бюджет было от избавления страны от воров? Или уже попилили?» — задалась вопросом Наталья В.
«Главное, чтобы костюмчик сидел», — добавила Анджела.
«Наконец-то Аль Капоне, Фрэнк Костелло, Чарльз Лучано, Карло Гамбино… ответят за всё!!!» — иронизирует НТС.
«Давай санкции против МВФ», — призвал Виталя Виталя.
«Ну и норм, но по поводу домов в Конча-Заспе, думаю, что очередной треп. Так и не понял, зачем выносить это обсуждение до проведения каких-либо действий? Похоже на обилечивание, в противном случае уже бы выселили, а потом был отчет о проделанной работе», — отметил ТЕХНО.
«А где можно увидеть список лиц, а именно воров (граждан Украины), попавших под санкции?» — спросил Babyboo.
«Дурдом, ей-богу. Такое ощущение, как будто гопники на районе, а не государство…» — пишет Kas Kasat.
«Плачу… Об этом объявляет президент страны, пусть… даже и недостраны, но… это шо, работа президента — про воров в законе трещать?» — спросил Денис.
«Зачем столько человеко-часов тратить, собрались один раз и объявили санкции всем гражданам Украины, а также всего мира, ну кроме американцев. Всем гражданам Украины заблокировать счета и повесить браслеты. Хеппи-энд», — написал Каш Нат.
«То есть? А украинскую пятёрку Форбс в упор не видно?» — спросила Юля.
«Поздравляю всех, весна пришла», — заявил Зеленский. Так вот ты какая, весна! Наглая рожа наслаждающегося свободой Порошенко и его окружение — это весна. Богатеющие олигархи — это весна. Растущая коммуналка — это весна. Санкции пачками против не пойми кого, без суда и следствия, незаконные лишения гражданства, изнасилование конституции вообще и Конституционного суда в частности — тоже весна. Та ну вас на фиг с такой весной, Владимир Александрович!» — написал одесский журналист Юрий Ткачёв в своем телеграм-канале.
«Слушайте, а меня одного смущает озвученная Зеленским цифра в 557 воров в законе, на которых наложат санкции? Ну в смысле, по состоянию на 2019 год, по данным «Прайм крайм» (которые именно предметно ворами в законе занимаются), их в мире всего было 444. А украинская полиция в том же году насчитала, цитирую, 15−25 воров в законе в Украине, а с теми, кто время от времени в Украину понаезжает — около 50. А тут 557, да ещё плюс 111 иностранцев. Ну-ну», — резюмировал Ткачёв.
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