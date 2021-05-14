14 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Украинцы оценили заявление Владимира Зеленского о том, что процесс деолигархизации на Украине будет продолжаться, пока все олигархи не станут просто представителями крупного бизнеса.

Оксана Переможенко, , 18:05 — REGNUM Процесс деолигархизации на Украине будет продолжаться, пока все олигархи не станут просто представителями крупного бизнеса. Об этом говорится в авторской колонке президента Украины Владимира Зеленского в издании «Фокус».

Экономика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Украинский президент пообещал, что в ближайшее время украинскому обществу представят законопроект о деолигархизации, который зафиксирует «системный взгляд на эту проблему».

«Впервые за много лет не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук… Будут еще минусы, пока все олигархи не станут просто крупными бизнесменами», — говорится в материале Зеленского.

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Заявление Владимира Зеленского обсудили под соответствующей записью на странице офиса президента Украины в социальной сети Facebook, а также в телеграм-каналах «Леся из СТРАНЫ» и «PavlovskyNews». Многие задались вопросом, когда будут приниматься меры в отношении Рината Ахметова, Петра Порошенко, Игоря Коломойского и других олигархов. Иные отметили, что, по версии журнала Forbes за 2020 год, Виктор Медведчук не входит в первую сотню самых богатых украинцев и не является олигархом.

«А скольких депутатов надо проспонсировать, чтобы из бяки-олигарха вдруг стать белым и пушистым «представителем большого бизнеса»?» — спросил Dmitry G.

«А можно фамилии тех, кто перестал быть олигархом, и в чем конкретно ваша заслуга?» — спрашивает Вячеслав П.

«При тебе состояние Ахметова за год увеличилось на $4,8 млрд, до $7,6 млрд, остальные тоже беднее не стали. **ать в глаза можешь своему… [электорату], но не Госдепу», — добавил Сергей Я.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«Хочется верить, что в этом проекте не будет тонких лазеек, сквозь которые пролезут жирные олигархические крысы. Так-то задумка правильная, слов нет», — отметил Пётр П.

«А жить простые люди стали в 8 раз беднее», — пишет Светлана П.

«А вывешивать такую откровенную лапшу обязательно? Промолчали бы хотя бы немного, умнее могли бы выглядеть», — написала Iveta L.

«А что там Коломойский?» — спросил Дмитрий К.

«Ахметова разолигархизируй, посмешище!!» — призвал Dmitriy B.

«Когда уже Зеленский станет простым представителем крупного бизнеса?» — спросил Андрей З.

«Ввести смертную казнь за взятки и попытки лоббирования интересов в органах власти, и понятие олигархов исчезнет само собой», — выразил свое мнение Владимир К.

«Тю, да просто примите закон, запрещающий называть Коломойского, Ахметова и Ко олигархами, и нет проблемы. Большой бизнес, так большой бизнес», — не без иронии добавил Валерий Борисович.

«Олигархи — это те, кто забрал государственное стратегическом имущество (газ, вода, свет). Почему они должны делать бизнес на стратегическом имуществе Украины?» — спросил Виктор Л.

«Клоун давно перестал шутить. Теперь оно смеётся над нами», — отметил Sleepy Bear.

«Чувак в параллельной реальности живёт», — пишет Chesterben.

«Об смэрэку (ель. — О. П.) ударился!!!» — спросила Оксана.

«Медведчук даже не входит в топ-10 самых богатых людей Украины. Что он несёт? При нем Ахметов за год разбогател на 5 миллиардов долларов», — возмутился Anton.

Ринат Ахметов Anastasiya Fedorenko

«Форбс» выкладывает топ-100 самых богатых украинцев. Зеленский начинает преследовать Медведчука. Сколько олигархов осталось в данном топ-100 после этого? Все те же топ-100, так как Медведчук не олигарх и не входит даже в сотню богатейших людей Украины по версии «Форбс» в 2020-м», — добавил Александр Aectann.

«Все петросяны заканчивают одинаково, начинают свои шутейки в интернете тырить. А потом рассказывать, что это интернет украл их шутки», — написал Игорь П.

«Скоро будет минус один президент», — иронизирует Артем.

«Это получается майдан в 2014 году не всех олигархов скинул?» — задался вопросом Бдыжек Ш.

Напомним, 13 мая лидер украинской оппозиционной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук решением суда был отправлен на круглосуточный домашний арест до 10 июля.

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