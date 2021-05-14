Заявление члена комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталия Милонова о том, что человек, получивший право на владение оружием, должен регулярно проверяться у психолога и психиатра, а в случае выявления алкоголизма или наркомании у него необходимо отзывать лицензию, вызвало бурную реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 14 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Оружие ИА Красная Весна

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"Это он заявил, что у алкоголиков и наркоманов сейчас есть на руках оружие?! Тогда ответственным лицам на дверь показать нужно! Немедленно!» — пишет Виктор Р.

Многие пользователи оказались в настоящем шоке от того, что ответственные лица на данный момент не перепроверяют людей с оружием на руках на вменяемость. Люди уверены, что это является крайне опасным упущением.

«Власть реально признаёт, что оружие выдавалось алкоголикам и наркоманам? Ребята, мы приехали! Какая школа следующая? Или садик? Спаси нас всех и сохрани», — написала Ольга П.

Некоторые комментаторы считают, что право называть кого-нибудь наркоманом или алкоголиком должны иметь соответствующие инстанции, где специалисты дадут объективную оценку состоянию человека и, соответственно, будут решать, может он владеть оружием или нет.

«Вообще-то на оружие нужны справки из наркологии и психдиспансера. Если вы там не отметились, то почему бы кому-то решать, алкоголик вы или наркоман?» — задаётся вопросом Сергей И.

Sm alien Виталий Милонов

Часть людей напомнила, что для владения оружием на территории Российской Федерации желающему придётся пройти множество проверок, которые являются серьёзным фильтром от неадекватных и опасных личностей.

«Для того чтобы получить оружие в России, надо еще как побегать. И справки нужны отовсюду, и сейф дома проверять надо. А тем, кто нарезным владеет, так еще и на отстрел отдавать его каждые 3−5 лет. Ужесточения не нужно, всё и так перепроверено. Пусть поднимают социализацию людей: бесплатные секции, кружки по интересам и так далее. Если везде за всё платить, то люди с ума и сходят, сидя дома», — поделился своим мнением Александр З.

Ряд пользователей считают, что проблема с огнестрелом в России связана с наплевательским отношением к своим обязанностям среди ответственных лиц. Поэтому ужесточение законодательства никак не решит проблему халатности на местах.

Denoel Paris Перестрелка

«Если врачи и полицейские будут вести себя так же халатно, как с казанским стрелком, то нам уже ничего не поможет. Он был больной на голову, диагноз был поставлен давно. Это было указано в его карте в поликлинике, наверняка. При должном отношении к делу всё это обнаружилось бы, и ствол он не получил бы», — предполагает Денис Х.

Нашлись и те, которые отметили, что данные вопросы необходимо было прорабатывать уже давно, но почему-то все сидели ровно на задней точке и никого этого не волновало, пока ситуация не приобрела трагический характер.

«Опять машут шашкой, когда папаху снесло. Детей-то наших уже не вернёшь. Раньше надо было думать, а теперь уже просто поздно», — считает Ирина Ч.

Напомним, 13 мая член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов заявил РИА Новости, что человек, получивший право на владение оружием, должен регулярно проверяться у психолога и психиатра, а в случае выявления алкоголизма или наркомании у него необходимо отзывать лицензию.