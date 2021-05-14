Депутат Верховной рады Украины, лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук отправлен под круглосуточный домашний арест до 10 июля. Соответствующее решение вечером 13 мая принято в Печерском районном суде Киева, где рассматривается дело о государственной измене политика.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины

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Решение суда прокомментировали читатели телеграм-каналов «Бородатая Бабушка» и «Наглый». Многие указали на непрофессионализм стороны обвинения и удивились, как при этом удалось добиться избрания меры пресечения в виде домашнего ареста.

«[Генеральный прокурор Ирина] Венедиктова, интересно, апелляцию будет подавать или постесняется и так оставит?» — задается вопросом Игорь П.

«Это даже многовато за «неустановленные лица, в неустановленном месте, в неустановленное время», — добавил Денис.

«Надеюсь, мы все увидим, как Печерский суд будет выносить приговор Зеленскому, уже даже на Петю (Петра Порошенко. — М. Р.) п**ер», — написал Oleg.

«Позорище, конечно», — пишет Бабушкина Заначка.

«Я сегодня смотрел в прямом эфире. В буквальном смысле адвокаты Медведчука прокуроров рожами по столу возили, выставив их клоунами», — отметил Константин П.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

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«Доказательств нет, но арест есть, а что так можно было?!!» — спрашивает Валентин Д.

«Так у них и на домашний арест никаких пруфов нет. Бла, бла, бла — неустановленные граждане, в неустановленном месте…» — добавил Николай Юрьевич.

«Ага, неустановленные лица. Но всё равно граждане РФ. Как эти прокуроры это определили, интересно. А может, это прилетели с Марса», — добавила Анастасия П.

«Я открою страшную тайну — в украинском судопроизводстве прокуратура в судебном процессе в 99% не готовится к судебному заседанию. Сегодня тому пример», — написал Александр.

«Этот юридический бред что-то долго рассматривали. Особенно с учётом вынесенного решения… Сдается мне, что Фемида ещё и оглохла», — написала Оля К.

«Ермак тут срочно требует или просит собраться «нормандской четвёрке» на уровне МИДа и советников. К чему это всё?.. Медведчук постоянно говорил, что из страны не уедет. А если б он слово не сдержал, то это был бы гвоздь в гробу ОПЗЖ. На это и был расчёт», — пишет Natali S.

«А за шо его сажать? Факты где??? Мужик бездарную 7-летнюю бойню собрался закончить, а ему не дают патриоты…» — добавил Serg.

«Судья Пидпалый, дай Бог тебе здоровья! Хватило разума не идти на поводу у беззакония! Респект судье», — отметил Василий.

«Когда Порошенко посадят? Все ждут, Зеленский!!!» — пишет Елена П.

«Стоп. Он же депутат. Как его могли судить без разрешения ВРУ (Верховной рады. — М. Р.)?» — спросил YG.

«Считаю, что настоящий изменник должен ответить. Как только ответит Порошенко, я смогу подумать о том, что предъявили Медведчуку», — добавил Алексей К.

President.gov.ua Петр Порошенко

«Всё, зелёный Гитлер пошёл по головам. Олигархи стройся. Кто следующий?» — спросила Лора.

«Вся страна наблюдала правовую клоунаду. Полная неготовность и профнепригодность стороны обвинения, глупые и абсурдные доводы и грубо сшитое на ходу дело. Судьи решили не превращаться в абсолютных клоунов и дали профессиональную пощечину всему прокурорскому сообществу. Да и власть поняла, что ручной режим не работает в открытом публичном процессе под телекамеры. И послы G7 забеспокоились самостоятельностью судейского корпуса. Нужно немедленно вводить «независимых» активистов в кадровый резерв. В общем, шоу будет продолжено. Но уже сегодня стало очевидным, что власть допустила стратегический просчёт. И дело тут не в персоналиях или политической мотивации, а в том, что нынешним ребятам оказалось под силу построить лишь квазитрагикомическую диктатуру, которая разрушится, словно карточный домик… Обратный отсчёт начался», — резюмировал на своей странице в социальной сети Facebook украинский политолог Дмитрий Спивак.

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