13 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Мирослава Романенко, , 20:36 — REGNUM Депутат украинского парламента Илья Кива («Оппозиционная платформа — За жизнь») заявил 13 мая о том, что дело в отношении депутата Верховной рады Украины, лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука сфабриковано, а власть рассчитывала «выдавить Медведчука из страны и сделать из него труса». Видеозапись с фрагментом речи Ильи Кивы 13 мая была опубликована каналом «НАШ» в видеохостинге YouTube.

Виктор Медведчук Kremlin.ru

«Дело сфабриковано. Доказательной базы не существует… Мы всего лишь видели театрализованное шоу, на котором выдвинуты глобальные обвинения человеку, гражданину Украины… Это безосновательное давление на оппозицию. Это всего лишь навсего сведение счетов. Это еще одна очередная попытка власти увести внимание украинцев от существующих в действительности проблем… И они находят удобный момент для того, чтобы в принципе создать информационный повод, обвинить лидера оппозиции в несуществующих каких-то преступлениях… Сегодня мы с вами все являемся свидетелями тотального беспредела преступного режима Зеленского… И за правду мы будем бороться… План на сегодняшний день власти о том, чтобы выдавить Медведчука из страны и сделать из него труса — провалился…» — заявил Кива.

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Заявление украинского политика обсудили под соответствующей видеозаписью канала «НАШ» в видеохостинге YouTube. Среди комментирующих были те, кто считает, что США боятся того, что если на следующих выборах президентом Украины станет Медведчук, то проект «анти-Россия провалится». Кроме того, были те, кто убежден, что если бы Украину возглавлял Медведчук, завершилась бы гражданская война в Донбассе.

«Америка боится Медведчука как огня. Если он станет президентом, их проект анти-Россия провалится!..» — пишет Александр Т.

«Рейтинг диктатора Зе на нуле, вот он и занимается политическими репрессиями», — считает Nelson Mandela.

«Если Медведчук станет президентом Украины, то гражданская война на Донбассе закончится через месяц!!!» — написал Виталий И.

Виктор Медведчук Zagittya.com.ua

«Вот что бывает с людьми на Украине, когда хочешь наладить производство вакцины от COVID и договариваешься о снижении цен на газ и освобождении граждан Украины из плена! Супер выбрали президента!..» — отметил frondonnn.

«Зеленский опустил себя ниже плинтуса, не посмев посадить Порошенко, хотя объявлял себя его приговором. Брехливый и трусливый, как такой может управлять государством?» — задается вопросом Светлана К.

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«Я так понимаю, хриплый решил через арест кума с Путиным поиграться. Ну посмотрим, как бы это хриплому дорого ему не вышло», — добавил Константин П.

«Медведчук украинцам неинтересен, у него чистые руки, а вот у Порошенко руки по локоть в крови — около 20 000 погибших украинцев на Донбассе! Все украинцы ждут, когда его посадят, Зеленский обещал это сделать в 2019 году», — пишет Фуфел Фефиленко.

«Когда было все хорошо, вы поперлись на майдан, когда пришел полный пипец, вы сидите дома! Л-логика!» — резюмировал Русский Оккупант.

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Илья Кива Zagittya.com.ua

Напомним, Виктору Медведчуку грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Государственное обвинение просит арестовать депутата до 10 июля и определить залог в размере чуть больше 300 млн грн (около $11 млн).