Светлый православный праздник Радоницы, когда поминают усопших и посещают кладбища, в городе Нефтеюганске был омрачён вандализмом на месте вечного упокоения. Трое школьников 9—10 лет устроили на могилах погром, разбросали цветы, издевались над приношениями умершим. Юных хулиганов заметили, запечатлели и их фотографии выложили в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Югра

Радоницу в Нефтеюганске отмечали 11 мая. Горожане наводили порядок на могилах родных и близких. И хотя православная церковь не одобряет конфеты и пасхальные яйца на могилах, которые по традиции оставляют в Радоницу на памятниках, но сей древний славянский обычай пока неискореним.

На старое кладбище в Нефтеюганске в светлый праздник памяти людской забрела компания школьников «возраста начальных классов». Как сообщают очевидцы в городском паблике, девочка и двое мальчишек выдёргивали на могилах цветы, принесённые для усопших, старались повредить памятники.

Цитата из соц.сети: vk.com/o_yugansk Вандализм

«Девочка разбивала варёные яйца на лицах фотографий на памятниках и размазывала по ним. Когда я закричала на них, они побежали через кладбище на автобусную остановку. Были хорошо одеты, с рюкзаками. Явно не из неблагополучных семей. Только родители, видимо, воспитанием этих деток не занимаются совсем. Страшно представить, кто из них вырастет», — пишет автор поста в группе «О, Нефтеюганск!»

Автор поста сфотографировала три памятника, которые были повреждены юными вандалами. В объектив попали и погромщики.

Большинство комментаторов инцидента сходятся в необходимости найти отцов и матерей юных вандалов и устроить им «родительский день» с наведением чистоты не только на разгромленных могилах, но и на тех, которые давно не посещались.

«Это вторые казанские уроды!» — возмущается одна из участниц обсуждения, считая, что трагедия в школе №175 Казани и кладбищенский вандализм — это звенья одной цепи.

И она не одинока в своих выводах.

«Что делают эти малолетки на кладбище? Казань покажется нам раем, если дети в таком возрасте шатаются по кладбищам и глумятся над могилами», — пишет другая жительница Нефтеюганска.

Однако наряду с осуждением вандализма прозвучали упрёки и в адрес «судей» — «добрейшего общества взрослых людей».

«Они ещё дети, а вы их уже уродами и преступниками называете. Да, поступок безобразный. Но обзывать их — недостойно взрослого и порядочного человека. С такими детьми работать надо. Но сейчас дети никому не нужны. Все думают, что вот мои самые лучшие и воспитаны как надо. Поверьте, только за порог дома переступают, и чада своего не узнаете. Ваши тоже творят всякую дичь, когда вас нет рядом. Сейчас воспитывают, к сожалению, не родители, а интернет», — отметила участница обсуждения.

Другой житель Нефтеюганска подчеркнул, что окурки, бутылки, море мусора — нормальное явление на старом кладбище. Где охрана? Где уход за территорией погоста, на который город исправно каждый год выделяет бюджетные деньги?

«А сколько других негодяев по кладбищу шастает? Металлическую ограду давно уже бесполезно ставить — обязательно утащат в металлолом «неизвестные лица», как пишут в полицейских протоколах. Этих моральных уродов кто поймает?» — вопрошает другой участник дискуссии.

Напомним, что вандализм и неуважение к усопшим в Нефтеюганске носит перманентный характер и становится характерной чертой этого города. В 2019 году здесь, к примеру, трижды оскверняли памятник «Воину Освободителю». Сперва 22-летний житель Саратовской области решил погреться у Вечного огня мемориала. Пламя ему показалось маломощным, и он его усилил венками, возложенными у мемориала. В июне два венка сожгли подростки из хулиганских побуждений. В сентябре монумент героям войны измазал сажей ещё один несовершеннолетний.