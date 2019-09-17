Нефтеюганск, Югра, , 06:54 — REGNUM В югорском городе Нефтеюганске полиция проводит проверку информации, появившейся в социальных сетях, об осквернении памятника героям Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

Будут изучены записи с камер видеонаблюдения, проведён опрос жителей близлежащих домов.

Напомним, памятник «Воину Освободителю» в Нефтеюганске в 2019 году уже в третий раз подвергся нападениям вандалов. В начале апреля 22-летний житель Саратовской области решил погреться у Вечного огня мемориала. Пламя ему показалось маломощным, и он его усилил венками, возложенными у памятника. В июне два венка сожгли несовершеннолетние из хулиганских побуждений.

Сейчас вновь некие вандалы сожгли венки, измазав белоснежный памятник сажей.

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