Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Россия не планировала и не планирует никого поглощать, что стало ответом на вопрос о судьбе возможного присоединения Донбасса к РФ, вызвало шквал комментариев в интернете. Граждане выразили своё мнение 14 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Крайне неприятно это слышать от представителя самой мощной армии мира! Тем более, если речь идёт о возврате своей территории! Своих людей!» — возмущается Алексей Д.

Многие пользователи оказались в недоумении, ведь жители Донбасса продолжают гибнуть под непрекращающимися обстрелами со стороны Украины, но Россия почему-то всё время откладывает вопрос о возвращении этого региона.

«В ДНР и ЛНР наши люди с российскими паспортами гибнут! Надо присоединить эти республики как можно скорее и ввести туда российские войска», — призывает Валерий П.

Некоторые комментаторы отметили, что заявление Пескова не противоречит намерению России увидеть в своём составе жителей Донбасса. Просто им нужно будет пойти на такой шаг добровольно, а не под давлением Москвы.

«Слова Пескова можно понимать двояко. К примеру, Россия насильно никого присоединять не собирается, но и желающим стать её частью никто запрещать не собирается», — отметила Наталья Д.

СВ ДНР Паспорта ДНР

Часть людей считает, что подобные завуалированные ответы уже давно не к месту и жителям Донбасса хочется видеть чёткую и понятную позицию Кремля относительно судьбы их территории.

«Вот опять не хотят говорить ничего конкретно. Ни да, ни нет. Отвечайте уже чётко! Неужели Донбассу нужно принести ещё жертвы среди мирного населения, чтобы в Кремле всё-таки приняли решение защитить наших людей?!» — задаётся вопросом Гульшат И.

Ряд пользователей считает, что руководство России просто не хочет рисковать и выжидает самый удачный момент, чтобы Донбасс вновь вернулся к себе на Великую Родину.

«Всё будет зависеть от обстановки. Ну, а пока лучше сказать, что ничего присоединять не собираемся. До Майдана и о Крыме не думали. А в итоге спасибо Майдану за Крым! Так и тут, мало ли, какой-нибудь новый Майдан случится, или власти Украины что-то учудят», — заметил Валерий Ф.

Нашлись и те, кто убеждён, что в Кремле вынашивают грандиозный план по возвращению в состав Российской Федерации всей Украины, а не только территорий ДНР и ЛНР.

«Быть может, случится так, что и сама Украина добровольно присоединится к Великой России! Если так, то ДНР и ЛНР вернутся в состав Российской Федерации естественным путём и к ним вообще ни у кого вопросов не будет», — считает Александр П.

СВ ДНР Донецк

Напомним, 13 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявления Евросоюза о попытках Москвы присоединить Донбасс. Он заявил, что Россия не планировала и не планирует никого поглощать.