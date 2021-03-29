Президент Украины Владимир Зеленский надеется на проведение саммита «нормандской четвёрки». Об этом он заявил 16 апреля в Париже, комментируя итоги встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Об этом: Зеленский заявил, что надеется на проведение «нормандского» саммита
В кабинете министров Германии заявили, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон заявили о важности реализации «Минска-2» и продолжения работы в «нормандском формате».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что он настроен на разговор с тремя лидерами стран «нормандского формата», в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонной беседы обсудили «кризис в отношениях между Россией и Украиной».
Эрдоган сообщил, что «верит в необходимость урегулирования кризиса между Россией и Украиной путем диалога с учетом территориальной целостности Украины и Минских соглашений».
Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике, представитель ДНР в гуманитарной подгруппе контактной группы Дарья Морозова заявила о беспрецедентном росте военных настроений официального Киева, что грозит полномаштабным конфликтом в регионе.
«Несмотря на все усилия, которые были предприняты участниками контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, украинские власти снова возвращаются к тому самому мышлению, которое повлекло за собой слезы и жертвы среди мирного населения республик. Подобные действия Киева являются еще одним доказательством беспрецедентного роста военных настроений украинских властей. Рост напряженности уже не только на границах, но и в центральных районах республик может в любой момент привести к возобновлению полномасштабных боевых действий», — говорится в заявлении Морозовой.