Весной 2021 года на территории Донбасса произошло новое обострение: власти ДНР заявили о концентрации украинских военных и техники у линии соприкосновения. Официальный Киев, в свою очередь, обвиняет Россию в переброске войск к украинским границам. В апреле украинские войска вновь начали обстрел Донбасса, в результате которого погибло несколько человек.

В ответ на обвинения из Киева пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия вправе перемещать свои войска по собственному усмотрению. Параллельно замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак пригрозил Украине, что новая атака на Донбасс станет началом конца этой страны, и российская сторона будет вынуждена встать на защиту своих сограждан в случае атаки на ДНР и ЛНР.

Уже 16 апреля власти ДНР инициировали созыв экстренного заседания подгруппы по безопасности контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в связи с напряжённой обстановкой в этом регионе.

О том, как развивается ситуация на территории Донбасса, рассказывает ИА REGNUM.