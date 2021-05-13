Вооруженные силы Украины ожидают обострения со стороны Российской Федерации в любой момент, заявил 12 мая министр обороны Украины Андрей Таран на форуме «Украина 30».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русские идут

«Относительно возможного обострения осенью. Если я буду рассчитывать на то, что только осенью может быть обострение, — я должен нести уголовную ответственность. Мы ожидаем обострения в любой момент. Мы всегда готовы дать соответствующий отпор», — цитирует Тарана «Первый независимый».

Заявление министра обороны Украины обсудили в социальной сети Facebook на странице канала «Первый независимый». Многие отметили, что слова министра обороны могут быть отвлекающим маневром перед повышением цен и увеличением стоимости тарифов. Иные с иронией восприняли слова военного. Были и те, кто напомнил о том, что скоро украинская земля будет продана, и что тогда будут «защищать» вооруженные силы Украины?

«Раньше люди с утра молились. А теперь обязательно надо сказать, что «Россия — агрессор и готовится к наступлению». И только потом можно выпить чашечку кофе. И чем больше раз скажешь, тем больше зарплата будет! А мы чем больше раз это слышим, тем больше тошнота подступает. За каких идиотов нас считают!!!» — спросила Ольга Ж.

Акмц.укр Андрей Таран

«Ну и чего вы напали на хорошего человека? Он просто выразил общую обеспокоенность ЗЕ (и ПО) команды в том, что все «побратимы» (США, Канада, Англия и прочие чмо) давно на Украине, а РФ на войну уже 7 лет так и не является… Не надо, а то накличете…» — отметил Леонид Б.

«Эти разговоры ведутся специально, чтоб напрягать народ, чтоб ЕС и Штаты подкидывали денежку и оружие!» — добавила «Наташа Наталья».

«Это сигнал — будут повышать цены на коммунальные» — считает Татьяна Ш.

Читайте также: «Зачем им вторгаться? Мы всё разрушаем сами» — Украина ждет «вторжения» РФ

«Договориться бы вам с главнокомандующим, дабы брехать синхронно. А то один — нет угроз, другой — караул, режут! Мир смеётся!» — отметил Владимир Л.

«Он, наверное, спит и видит, как Путин его окружает. Сколько можно, задолбали уже», — написала Светлана О.

«Соляры нет, на великах воевать будет, стратег», — иронизирует Yaroslav V.

«Восьмой год надеются «на загострення» (обострение — О. П.)…» — пишет Людмила П.

«Зачем напрягать обстановку? Вы уже и так народ перенапрягли своей брехней», — добавила Рита М.

«Ждуны ждут «загострення» семь лет как», — написал Василий Петрович.

«Всё ждут, да если Россия хотела, ракеты одной хватило бы, а они всё ждут. Сейчас не те войны», — пишет Tatiana B.

«Вопрос к ВСУ. Раньше вы кричали, что защищаете свою землю, сейчас её продадут, что будете защищать? Высокие тарифы, мизерную пенсию, низкий уровень жизни? Что? Народ от России защищать не нужно, защитите лучше от наших… правителей», — призвал Олег Л.

«Да не надо ждать, нападать надо и до Урала, вперед», — иронизирует Григорий З.

«Кому вы нужны? Сами провокацию если не состряпаете», — пишет Виктория К.

«А вам не надоело быть готовыми и драть налог с народа на вашу готовность?» — спрашивает Юрий П.

Ministry of Defense of Ukraine Танки ВСУ

«…Нет войны, её надо придумать по настоятельной просьбе «друзей». Есть война — её надо расширить и напугать народ. А то, чего доброго, про тарифы вспомнят, про нищету свою. А там и до недоверия к «венценосному» и его шушере недалеко. А так, беспроигрышная тема «патриотизма» и поиска «изменников». Министр! А в своём «огороде» проверить грядки? Может, пора хотя бы парочку-тройку толстомордых генералов-казнокрадов на «посадку» пустить?» — спросил Сергей С.

«Да продано уже всё… воевать за что?..» — спросил Сергей Н.

«Да уже скажите о нашем долге перед МВФ, желающих не будет нападать», — написал Владимир И.

«Народ уже ухахатывается от прогнозов таких вот таранов-баранов…» — добавила Оксана М.

«Денег из-за «бугра» подкинут — послабления (послабление — О. П.), деньги «прокутят» — загострення…» — пишет Саня Иваныч.

«Очередная истерика перед разбазариванием земли!» — подытожил Александр П.

Читайте также: «12 часов и все на польской границе…» — ВСУ готовы «дать отпор агрессору»