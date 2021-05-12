12 мая 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили заявление главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака о том, что вооруженные силы Украины на 100% готовы к отпору вооруженной агрессии.

Оксана Переможенко, , 19:38 — REGNUM Вооруженные силы Украины готовы к отпору вооруженной агрессии на 100%, заявил 12 мая главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в ходе форума «Украина 30. Безопасность страны». Военнослужащий отметил, что к отпору вооруженной агрессии готовы все составляющие безопасности и обороны страны.

Упряжка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я с уверенностью скажу, что готовы на 100%, а вот дальше, когда начнется бой или агрессия, ты не можешь спрогнозировать сегодня, сидя за этим столом, как оно будет идти, это покажет только бой», — цитирует Хомчака «Первый независимый».

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Заявление главкома ВСУ в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «Первый независимый». Некоторые из комментирующих отметили, что у страны, армия которой готова «дать отпор», должен быть хотя бы патронный завод, а также танки, не говоря уже о вооружении дальнего действия.

«Такое ощущение, что он оканчивал цирковое училище по профилю клоунада», — написал Валерий Р.

«Стесняюсь спросить, а завод по изготовлению патронов начали строить? Или оружие украинских воинов без патронов, наверное, новая разработка!!!» — добавил Валера А.

«Уверены, что никто не будет нападать, вот и готовы», — считает Людмила З.

«12 часов и все на польской границе с полными штанами, вот какой будет отпор…» — отметил Юрий Д.

«Интересно, чем эти клоуны отстреливались бы, не дай Бог, от ракетных ударов? Они забыли, что для ведения военных действий в современном мире достаточно иметь мощности дальнего действия и не надо применять пехоту и танки!!! Люди, которые кричат, сидя на диванах, что надо воевать, не понимают, сколько нужно времени ракете, чтобы от них и их диванов остался пепел!!! И что это может случиться в случае полномасштабных боевых действий!» — подчеркнул Art Klim.

«Все воинские соединения белыми флагами обеспечены!» — иронизирует Антон М.

«Я так понимаю, что для отмазки, почему в государстве ничего путёвого не делается, надо чтобы висела табличка: «Делами заниматься некому. Все ушли на фронт», — пишет Владимир Г.

«Не слушайте таких хомячков, он на войну не пойдет. В кабинете сидеть будет. Украинцам война не нужна, без войны смертность страшная», — добавила Валентина П.

«Представляю Хомчака в бункере, жующего печеньки Нуланд…» — иронизирует Николай С.

Руслан Хомчак Mil.gov.ua

«Ты первый драпать будешь, солдаты не догонят», — отреагировала в свою очередь Людмила Л.

«На штабных картах все красиво и победоносно. Только полвопроса: как в воюющей стране за последние два года умудрились не выпустить и не передать в войска ни одного танка, а сам легендарный Харьковский танковый доводят до банкротства. Как в войну не иметь патронного завода (ни единого)?! Зато «генералы», смотрю, становятся всё упитанней. Так можно «довоеваться» по самое не балуй!» — подытожил Сергей С.

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Напомним, 12 мая, выступая на форуме «Украина 30», главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что до 2025 года вооружённые силы Украины (ВСУ) будут на 80−90% укомплектованы кадровыми военными.