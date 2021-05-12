Россия может использовать пять направлений для «вторжения» на территорию Украины, заявил глава СБУ Иван Баканов, сообщает «Сегодня».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина превыше всего

Среди этих направлений могут быть: Сиверское оперативное направление (со стороны Сумской и Черниговской областей); Слобожанское направление (Харьковская область); Донецкое направление (Донбасс); Южно-Бугское направление (Одесская область); Крымское направление (Херсонская область и Азово-Черноморское побережье).

Заявление главы Службы безопасности Украины обсудили в социальной сети Facebook зрители канала «Первый независимый». Многие указали на то, что украинская власть уже семь лет обещает, что Россия «нападет», но она все никак не нападает. Иные указали на то, что достаточно одного направления для «нападения» — администрация украинского президента (другими словами — действующая украинская власть).

«Не учла голова космическое направление. Надо космические войска создавать, спутники — это не уровень. 15 ярдов мало, надо 50. Поднимайте цену на газ и электроэнергию и вводите плату за воздух. По велению времени и на благо граждан страны и боеспособности нашей самой боеспособной армии, которая не даёт себя победить восьмой год армии России… Иногда даже побеждаем во сне, но это неважно. Важно космические войска иметь, которые никто не увидит, но они будут…» — иронизирует Сурен М.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«А как же «наша армия ВСУ — самая мощная, сильная»? Представляю, сколько уже приготовили сандалики, чтоб в случае чего быстро переобуться и побежать с букетиком сирени», — написала Татьяна Татьяна.

«Россия может просто ракеткой хлопнуть и все, без каких-либо напрямків (направлений. — О. П.). Им же для напрямків Америка хаммеры не подогнала, а своего автопрома нет, она же — «нищая» страна. Поэтому только ракеты, ребят, только ракеты. Чувствую себя этим темнокожим парнем, который опровергает лайфхаки», — иронизирует Александр Г.

«Вам не надоело об одном и том же уже 8-й год? 7 лет воевали с Россией, а она, оказывается, все планирует и планирует вторжение», — пишет Татьяна М.

«Наши генералы просто мечтают о нападении! Уже 5 направлений + Беларусь! Да мы, походу, в кольце!» — добавила Oksana S.

«Зачем пять, достаточно одного — народ сам поднимется против вас. Так народ Украины ещё никто не гнобил и [не] издевался над ним», — пишет Вова Г.

«Странно, а кто ж тогда 7 лет агрессор?» — спросил Вадим Л.

«Хватит смотреть за бугор, остановите войну и восстановите отношения с соседями», — призвал Valeriy S.

«ЗЕ сказал, что Россия вряд ли нападет, ну, думаю, ум прорезался. Так нет, Баканов усомнился», — добавила Валентина С.

«Чтобы клоун перестал смеяться, достаточно и одного направления», — пишет Сергей М.

«И нахрен ей это надо? Завоевать, чтоб век долги за нее отдавать?» — спросил Вадим В.

«Побоятся, они же знают что у нас есть резиновые лодки, а это сила!!!» — иронизирует Сергей М.

«Снова отвлекают от проблем украинцев», — отметил Иван Е.

«Зачем пять, достаточно одного — Киев», — пишет Владимир И.

«Вот разве может такое озвучивать чиновник? Кого вы понабирали?» — задался вопросом Василий К.

Ssu.gov.ua Иван Баканов

«Зачем им вторгаться? Мы всё разрушаем сами. Они могут только наблюдать и ждать, как терпеливо ждут поляки и венгры», — добавила Людмила Д.

«Купят билеты на [концерт] «95 квартал» и зайдут как зрители», — написал Анатолий О.

«Пусть бы использовала только одно направление — администрация президента», — подытожила Инна Х.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что вероятность полномасштабного «вторжения России» на Украину была, но эскалация остановилась.