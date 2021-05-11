11 мая 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили заявление Владимира Зеленского, в котором он отметил, что верит, что войны с Россией точно не будет.

Оксана Переможенко, , 17:27 — REGNUM Вероятность полномасштабного «вторжения России» на Украину была, но эскалация остановилась, заявил 11 мая президент Украины Владимир Зеленский, выступая на всеукраинском форуме «Украина 30. Безопасность страны».

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мощная эскалация могла бы быть. Я считаю, что на сегодня это остановилось. Вероятность эскалации уменьшилась. Верим, что войны точно не будет… Я думаю, что никто не готов совсем (к полномасштабному вторжению. — О. П.). Я считаю, что Россия не может на это пойти. Если это произойдет, я считаю, что это может быть мировая война», — цитирует Зеленского «112 Украина».

Заявление Владимира Зеленского в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «Перший незалежний» («Первый независимый»). Многие указали на то, что на фоне множества антироссийских заявлений Зеленского заявление о том, что Россия всё-таки «не нападет», выглядит как выражение здравой мысли.

«В таких случаях говорят — коню ясно. А в устах президента это мудрейшее умозаключение… Представляете, сколько сам мыслил и сколько армада аналитиков работала, чтобы такое выдать!» — написал Дмитрий С.

«Гениальный стратег и великий полководец!!» — добавил Олег К.

«Неужели здравые мысли хоть иногда посещают?» — задалась вопросом Татьяна М.

«Ну, семь пятниц на неделе. То в армию всех звал срочно на войну, то теперь отбой. Хозяева войну отменили или не разрешили мальчику в войнушку поиграть?» — спросила Ольга М.

Владимир Зеленский в Донбассе President.gov.ua

«Наконец-то, хоть одна здравая мысль!» — отметила Галина Н.

«Совсем недавно всё население призывал — и женщин, и мужчин, потом планировали создавать партизанские отряды. К чему вся эта истерия нагнеталась? Чтобы держать народ в тонусе, чтобы не расслаблялись? Шарахаются из одной крайности в другую. Прямо после отъезда Блинкена с Нуланд круто всё изменилось, а своей головой когда начнём жить? Да, самая трудная работа — это думать…» — написала Вера Н.

«Хакерские атаки Байден не подтвердил, с НАТО опрокинули, «очередное вторжение» отменили, всё нормально, можно включать заднюю, а то чего-то может лопнуть…» — добавил Олег Л.

«Пока в России смотрят «Папика», то вероятность вторжения обнуляется. Потом «разогретого» зрителя добьют Голобородьком, и всё…[Россия капитулирует]» — иронизирует Вадим Д.

«Тююю! Совсем страх потерял, мы тут почти каждый день ждём вторжения. Для некоторых, кто в кастрюле, она уже давно вторглась, а он-таки бесстрашный какой», — шутит Зоя Васильевна.

«О-о, уже не нападают», — смеется Елена Ч.

«Неужели дошло!?» — спросил Саша К.

«Беги под кровать, только что танк завели, пообедают — и в атаку», — шутит Сергей О.

«А если война закончится, чем они ещё пугать будут?» — задался вопросом Николай П.

«Ну, если Россия отменила вторжение, так с кем его армия воюет на Донбассе? Разве не Россией?» — спрашивает Ольга З.

Владимир Зеленский в Донбассе President.gov.ua

«Вразумили-таки стратегические партнёры-друзи (друзья. — П. О.). Ну, и пожурили за самоуправство…» — отметил Анатолий К.

«Закон о продаже земли уже принят. Конечно, опасность миновала», — подытожила Оксана А.

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Напомним, 8 мая в пресс-службе внешнеполитического ведомства Украины опубликовали обращение по случаю так называемого «дня памяти и примирения». В тексте обращения утверждается, что Украина сегодня «защищает от России» не только себя, но и «всю демократическую Европу».

«В 2014 [году] Россия «начала военную агрессию» против Украины и «оккупировала» часть нашей территории. Сегодня Украина «защищает» не только саму себя, но и всю демократическую Европу. Ту Европу, которая восстала на руинах Второй мировой войны…» — говорится в заявлении министерства иностранных дел Украины.