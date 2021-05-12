Жители Еврейской АО вместе со всей страной скорбят по погибшим в трагедии в гимназии №175 в Казани. Пользователи в соцсетях оставили множество комментариев, в которых высказывают слова поддержки жителям Татарии, потерявшим в ходе стрельбы родных и близких.

Алексей Колчин ИА REGNUM Школьная линейка

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«Господи, как же страшно жить в наше время, каждый раз, когда отправляю детей в школу, очень боюсь за них. Сил и терпения родным и близким», — написал под сообщением с соболезнованиями родным и близким умерших и пострадавших при нападении в школе Казани на официальной странице губернатора Еврейской АО Ростислава Гольдштейна пользователь aida.6713.

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«Слов утешения не находится в душе, страшная трагедия…» — прокомментировал ninimon_1303.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

«Сил и терпения родителям», — оставил сообщение garmachon.

«Что творится на этом свете. Это такое горе, соболезную», — написала ekaterinahilichyk.

«Сегодня сына-первоклассника до школы проводила… А в школе-то вот как может случиться… страшно…» — прокомментировала igonina_julia81.

При этом жители констатируют, что от подобных трагедий не защищены учреждения образования Дальнего Востока, где, по мнению пользователей, приобрести оружие проще.

«Всё это кошмарно и ужасно, но у нас есть подобные школы, где также никакой охраны, а у нас Дальний Восток, где оружие приобрести легче, чем в мегаполисе, да и охотников у нас много, легального оружия на руках у населения 10 000 единиц, в городе есть незащищённые школы, а что касается районов, никто из правительства об этом не задумывался ещё!» — написал пользователь vad.849.

Жители Еврейской АО уверены, что в таких случаях тревожная кнопка и турникеты на посту охраны никак не помогут и не спасут детей.

«Ну, вот поэтому я не видела смысл турникетов в школах… Наших детей они не уберегут. И охрана не в силах с такими … бороться, первую сразу же убили, будь это женщина или мужчина на её месте. Мои соболезнования родным и близким», — natka_mixailova.

Охрана

«В такой, не дай Бог, ситуации турникеты только вред принесут», — ответил пользователь kuzenkatanuska.

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Как сообщало ИА REGNUM, утром 11 мая 19-летний молодой человек пришёл в школу в Казани и устроил стрельбу. В настоящее время он задержан и даёт показания. Преступник признался, что давно всех ненавидел. В результате стрельбы погибли девять человек.