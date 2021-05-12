Биробиджан, , 05:14 — REGNUM Губернатор Еврейской АО Ростислав Гольдштейн выразил соболезнования родным и близким погибших в результате нападения на гимназию №175 в Казани.

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«Разделяем вашу боль. Помолимся за тех, кто пострадал. Они должны жить. Помним тех, кто ушёл навсегда. Жители Еврейской автономной области скорбят вместе с вами», — написал Гольдштейн на своей странице в Instagram.

«Господи, дай силы родителям справиться с горем. Соболезную», — прокомментировал пользователь tatiana. fain4.

Как сообщало ИА REGNUM, девятнадцатилетний преступник, который устроил стрельбу в школе № 175 в Казани и убил восемь человек, считает себя Богом. Об этом он заявил на допросе, видеозапись которого появилась в сети.