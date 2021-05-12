Трагедия в Казани в очередной раз подняла один важный вопрос — вопрос безопасности в школах, где уровень защиты детей от потенциального преступника, ниже, чем можно себе представить. В гимназии №175, в которой погибли 9 человек, должным образом организованной охраны не оказалось. Сегодня, 12 мая 2021 года, в Татарии день траура, в реанимации всё ещё находятся шестеро детей. Можно ли избежать таких трагедий?

Иван Шилов ИА REGNUM Стрельба в школе

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Напомним, 11 мая 2021 года на казанскую муниципальную гимназию №175 напал вооруженный преступник. В результате стрельбы в учебном заведении погибли девять человек, семеро из которых дети. Дети, которых утром родители отправили просто в школу. Просто учиться. Дети, которые уже не вернутся домой.

В больницу был доставлен еще 21 пострадавший. Из них шестеро детей находятся в реанимации.

Возбуждено уголовное дело, которое будет расследовать главное следственное управление центрального аппарата Следственного комитета РФ. Власти пообещали материальную помощь и комплексную проверку всех владельцев оружия, в регионе — день траура. Шок и ужас вызывает то, что преступник владел зарегистрированным оружием, то есть прошёл медкомиссию. Как человеку, который сейчас на допросах демонстрирует признаки психических отклонений, выдали разрешение и куда смотрел психиатр, обязательный для такой комиссии? Это предстоит выяснить следствию.

Есть ещё одна сторона медали. На пути вооруженного преступника 11 мая 2021 года встал только пожилой школьный вахтёр с тревожной кнопкой, в задачи которого не входила охрана. Где же те рамка с металлодетектором, сотрудники ЧОП с правом на ношение оружия? Где достойная защита для детей? Её не было.

Гимназия № 175. Казань

Некоторые казанские СМИ сообщили, что в 2020 году, когда школы ушли на дистанционное обучение, от услуг охранного агентства в гимназии отказались, а после возращения к обучению за партой из-за удорожания контракта его не стали подписывать. Некоторые родители также сообщают, что на охрану школы деньги собирались с родителей. Так, в телеграм-канале «Поборы в школах и детсадах. Новости мира» сообщили, что, по словам мамы учеников-выпускников 175-й гимназии, охрана выглядела так — «собирали по 140 рублей на вахтера-охранника». А Гульнара Т. в одноимённой группе сообщила: «Мы учились в этой школе, всегда на вахте сидел пенсионер. За год с человека на охрану 450 р, в школе больше 1000 детей!!!»

После трагедии в Казани в разных группах слышны голоса родителей о готовности платить большую сумму на охрану школ, чтобы её предоставляли опытные сотрудники. Но тут мнения расходятся: одни «за» то, чтобы платить самим, другие — «за» то, что обеспечение безопасности детей в стенах школы — это обязанность государства.

Фото пресс-служба главы Татарии Детская республиканская клиническая больница, куда поступили 18 школьников, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии №175

«Что за бред в новостях говорят …, что все казанские школы охраняют частные охранные организации. Чушь полная, обман. Всю жизнь платим сами за охрану, за старичка, который сам еле ходит. Кто будет работать целый день за копейки», «Когда родители просто откажутся от такого вида поборов! Ведь если что случись — не поможет вам этот дядечка, нанятый за ваши деньги», «А охраны-то нет никакой, показуха одна. Кто родителям вернет их погибших детей?», «Вопросы должны быть к государству, министерству, к администрации. Но никак не к родителю», «У нас охраняют всё, кроме детских учреждений. Пока правительство само не поставит качественную охрану, школы так и будут на пост охраны техничек и пенсионеров сажать. Непонятно, раз дети — наше будущее, то почему они его не защищают?! Сколько ещё детей должно погибнуть, чтобы что-то изменили в охране наших детей?!» — возмущены родители.

Судя по тому, что в арбитражах Татарии от разных охранных агентств фигурируют массовые иски о взыскании долгов за услуги, поданные к учебным заведениям, говорить о единовременном едином контракте за бюджетный счёт на охрану школ и детсадов квалифицированными охранными агентствами не приходится. То есть каждая школа сама решала вопрос безопасности и искала на это средства, а власти попросту самоустранились?

Фото пресс-служба главы Татарии Посещение пострадавших при стрельбе в гимназии №175

На сайте госзакупок также редко можно встретить контракт на охранные услуги школ, а уж тем более централизованную закупку. Вот, к примеру, муниципальный лицей-интернат №7 Казани, где обучаются 239 учеников, в конце апреля 2021 года подписал контракт на услуги частной охраны (выставление поста охраны) со сроком действия до 31 декабря 2021 года. Цена контракта — 588 тыс. рублей. Источник — внебюджетные средства. Где будет брать эти деньги муниципальный лицей, который не занимается бизнесом? В кармане родителей?

Давайте рассмотрим, как будет выглядеть работа ООО «ЧОП «Спартак» по этому контракту. Она прописана в техзадании. Во-первых, это будет один круглосуточный пост, но без оружия. Во-вторых, «при наличии признаков проникновения на охраняемый объект, при проникновении на объект, при возникновении ситуации, нарушающей режим объекта, при возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно сообщить об этом в дежурную часть «исполнителя», ответственному лицу «заказчика», в территориальное отделение полиции и обеспечить неприкосновенность места происшествия». Всего будет предоставлено 5880 человеко-часов по цене 100 рублей за один час.

Tatarstan.arbitr.ru Арбитражный суд Республики Татарстан. Казань.

Возвращаясь к контрактам на охрану школ Казани. Сравним техническое задание на охрану лицея с, например, техзаданием на охрану исполкома Азнакаевского района Татарии, исполнителя по которому как раз определят на днях. Помимо организации поста с наручниками, спецсредствами, ЧОП должен будет осуществлять регулярное патрулирование, исключить возможность создания террористической угрозы лицами из числа посетителей объекта, а также контролировать обстановку на объекте как на основе использования комплекса технических средств, так и в ходе регулярных обходов объекта.

На сайте госзакупок редко можно встретить тендеры на охрану школ, но на постоянной основе там фигурирует охрана зданий различных управлений, исполкомов и комитетов. И всё за бюджетный счёт, а не за счёт внебюджетных источников, как в случае с лицеем-интернатом. Необходимость изыскивать средства на охрану силами администраций школ в итоге приводит к неплатежам и разрывам договоров. Но все ли контракты финансируются не из бюджета? Как оказалось, нет, не все, но и тут есть нюанс.

ИА REGNUM выяснило, что в 2019 году как минимум 27 школ и гимназий Казани не оплатили услуги охраны в срок. Среди них была и гимназия №175.

Арбитражный суд Республики Татарстан. Казань

Анализ арбитражного спора с гимназией №175 раскрыл схему того, как осуществлялась охрана школ.

В июне 2019 года арбитраж Татарии рассмотрел иск ООО «Ваша безопасность» к учебному заведению. Речь шла «о взыскании 117 260 руб. долга по договору оказания услуг №119Ш от 1.01.2016г. за период с 1.01.2017 г. по 31.05.2017 года». В основе спора лежал контракт от января 2016 года, по которому исполнитель обязался всего лишь «предоставлять заказчику услуги по обслуживанию системы контроля управления допуском и видеонаблюдения в помещении и на территории». При этом ключ допуска оплачивался отдельно: или за счёт заказчика, или за счёт пользователя. Стоимость ключа — 100 рублей. Учебное учреждение должно было ежемесячно за услуги перечислять исполнителю 23,7 тыс. рублей. И что интересно, источником финансирования в этом случае был указан бюджет Казани.

Из материалов этого спора следовало, что «осуществление профилактики терроризма в образовательных учреждениях г. Казани возложено на исполнительный комитет муниципального образования» и с 2011 года ООО «Ваша безопасность» предлагает образовательным учреждениям города услуги по видеонаблюдению и контролю доступа со ссылкой на федеральный закон «О противодействии терроризму», подписывая соответствующие договоры с образовательными учреждениями. В декабре 2016 года УФАС по РТ возбудило дело «по признакам нарушения исполнительным комитетом муниципального образования г. Казани РТ и ООО «Ваша безопасность» статьи 16 федерального закона «О защите конкуренции». Антимонопольное ведомство выяснило, что между образовательным учреждением и ООО «Ваша безопасность» с 1 января 2014 года неоднократно заключались договора на оказание услуг по обслуживанию системы контроля управления допуском, видеонаблюдения в помещениях и на территории. Финансировались договоры из городского бюджета. УФАС РТ по результатам изучения договоров с учебными заведениями пришло к выводу, что «большинство образовательных учреждений города Казани в 2014—2016 гг. в основном заключили договоры с ООО «Ваша безопасность» без проведения соответствующих конкурентных процедур». Из 517 детских образовательных учреждений Казани 440 (или 85% от общего числа) заключило договор с ООО «Ваша безопасность».

В том же деле уточнялось, что конкурентные процедуры на оказание услуги комплексного видеонаблюдения на объектах социальной инфраструктуры проведены только в 2017 году, а до этого (с 2011 года) тендеров не проводилось. Антимонопольный орган посчитал, что «определенная частота заключения договоров муниципальных образовательных учреждений приводит к выводам, что есть сговор между» сторонами, а согласованные действия исполкома и компании «привели к ограничению конкуренции на рынке систем обслуживания системы контроля управления допуском, видеонаблюдения». В 2018 году фирму оштрафовали. Во взыскании денег за услуги со школы (гимназии №175) суд отказал, но само это дело позволяет раскрыть схему того, как «охраняли» казанские школы как минимум до 2019 года. То есть всё упиралось лишь в систему допуска и видеоконтроля, но достаточно ли этого для безопасности?