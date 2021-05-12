В Казани 11 мая в школе №175 было совершено вооруженное нападение. В результате стрельбы погибли семеро детей и два учителя. Это событие обсудили в социальных сетях и за пределами России — пользователи из США и Великобритании выразили соболезнования и обсудили случившееся в Twitter.

Пресс-служба главы Татарии Детская республиканская клиническая больница, куда поступили 18 школьников, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии №175

Следите за развитием событий в трансляции: «Нападение на школу в Казани — трансляция»

Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс написала: «Мы глубоко сожалеем о сегодняшней трагической стрельбе в Казани и о потере стольких невинных жизней. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям всех жертв».

"Мне так жаль это читать. Я думаю о маленьком русском мальчике, который отдыхал на каникулах со своими родителями на Кипре. Ему было около семи, он подошел ко мне пожелать спокойной ночи на английском. Его родители так гордились! Русские тоже люди. Правительства нас разделяют. Покойтесь с миром», — написал @robert80000000.

В комментариях отметили, что миру срочно необходимо решить проблему с использованием оружия, потому что это проблема не отдельно взятой страны, это проблема не только Америки или России, это проблема современного мира.

«Мир сошел с ума. Столько жестокости и злости, когда мы должны держаться вместе», — считает @wendymo94921768.

Большинство пользователей выразили свои соболезнования, сказав, что необходимо защищать детей всегда и везде, не разделять их на национальности, обеспечивать равную безопасность во всех странах.

«Это типичный случай насилия с применением оружия. Мотивы стрельбы обязательно должны быть установлены. Какова причина того, что маленькие дети пострадали при этом трагическом событии. Наши мысли и молитвы семьям погибших…» — прокомментировал @habeeblah2.

(сс) Денис Гордийко. kzn.ru У гимназии №175 в Казани

«Русские, палестинцы, шотландцы, американцы. Где они живут и кто они — не имеет значения. Они просто дети. Мы обязаны перед ними, мы должны обеспечивать им как можно большую безопасность. Неважно, где они. Особенно в школах. Душераздирающе», — написал @DavidofNotting1.

Пользователи предположили, что плохой пример подают именно те, кто устраивает стрельбу в школах США, и призвали решить проблему с массовыми убийствами и использованием оружия в «так называемой самой богатой и цивилизованной стране».

«Похоже, что российские студенты смотрели на белых американских студентов и сейчас подражают их склонности к стрельбе в школах. Это очень грустно и плачевно», — написал @chibuezelroakaz.

Комментаторы также предположили, что влияние на «подобных стрелков» могут оказывать видеоигры.

«Чёрт, я извиняюсь от имени всех американцев тут в комментариях. Некоторые из нас реально не понимают, что не всё про нас. Я сочувствую всем жертвам, семьям, одноклассникам и коллегам. Я молюсь, чтобы они нашли спокойствие», — прокомментировала @Ave_Cubum_Necis.

Лидия Нечаева ИА Красная Весна Цветы у школы № 175 в Казани

Многие пользователи назвали стрельбу в российских школах редкостью, потому что в России знают цену человеческой жизни. В комментариях поддержали ужесточение законодательства об оружии и сказали, что США пора брать пример с России, потому что «российские власти принимают решения и совершают действия, а не разбрасываются соболезнованиями».

"Ужасно, но посмотрите, как быстро они меняют закон об оружии. Думаю, что они считают жизнь более ценной, чем наш конгресс», — отметил @Icaneethem2.

«Редкая массовая стрельба. Что делают в России? Они делают и без того суровый закон ещё строже. Что делает Америка при очередном массовом расстреле? Соболезнует и молится», — отметил @bragzter.