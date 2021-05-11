Внуки полицаев ни издеваются над нами, пытаясь обелить своих предков, заявила бывший депутат Рады Елена Бондаренко в эфире телеканала «НАШ», говоря о героизации на Украине дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Парад новобранцев дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Львов, 18 июля 1943 года

«Мы все умные мальчики, девочки, все имеют возможность сейчас через оцифрованные материалы порыться в архивах. Вы что, не помните, кто кому присягал? Вы что, не помните клятву и присягу Гитлеру со стороны СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? И у меня вообще вопрос, давайте от названия? СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Галичина» это что, 24 региона Украины?.. Это всего три региона — Тернопольский, Ивано-Франковский и Львовский. Какое отношение вообще [они] имеют к Киевщине, к Крыму, к Донетчине? Что это за навязывание культуры и исторических каких-то параллелей из регионов, которые не имеют отношения к тому, что происходит в Крыму, в Киеве, в Житомире. СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Так пусть чтят своих героев там, на Галичине. Нечего мне навязывать здесь в Киеве ваши порядки… Вы думаете, почему это все происходит? Потому, что эти люди сотрудничали с гитлеровским режимом. А теперь выросли вот эти внуки полицайни, которые, конечно же, хотели обелить честь своего рода. Просто издеваются над нами. Они пытаются легализовать нацистские, фашистские преступления и хотят обелить своих предков… Это все потомки, по сути, полицайни и людей-коллаборантов…» — сказала Бондаренко.

Политик в ходе выступления также процитировала выдержки из материалов «Нюрнбергского процесса», где шла речь о генеральном плане «Ост».

Aleksandrvoeykov Елена Бондаренко

Заявление политика обсудили под соответствующей видеозаписью на канале «НАШ» в видеохостинге YouTube. Многие выразили Елене Бондаренко слова поддержки за ее смелость.

«Фашистские прихвостни, возведенные в ранг национальных героев, — вот причина противостояния. Фашистам нет места на земле. Ни на русской, ни на украинской!» — написал ВЛАД М.

«Эти полицаи во время войны были хуже немцев, предавали и убивали», — добавила Елена С.

«Предавший однажды предаст не единожды. Галичане это доказали», — отметил The Morrigan.

«Что вытворяли полицаи против тех, кто отмечал День Победы, с символами Победы, с гвардейскими и георгиевскими ленточками, окружали толпой бабушек. И это поганцы еще дуют щёки, делают такой проникновенный взгляд, что любят людей Донбасса, ну и приехали бы эти полицаи погонять тех, кто праздновал (и не боялся) День Победы. Обдристались. «Думают» они о людях Донбасса, лжецы и лицемеры», — пишет Angeles y Demonos.

«Внуки полицаев взяли реванш. А внуки людей, сгоревших в огне Холокоста, заигрывают с ними. Меня сейчас стошнит…» — добавил Александр Д.

«Наконец-то начали говорить о плане «Ост». Они же реально ничего не знают и думают, что пили бы баварское…» — пишет Irina M.

«На Украине страшно за людей, которые говорят правду», — добавил Konstantin K.

Призыв о вступлении в дивизию СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

«Зря наши деды пожалели полицаев, отпустили с лесоповалов и простили. Они неблагодарные не оценили их великодушия и доброты. Нарожали и воспитали себе смену, таких же отмороженных фашистов. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой с фашистской силой тёмною, с проклятою ордой!» — призвала Alla S.

«Объясните упоротым, что в словосочетании «Русский мир», ключевое слово МИР!!» — подчеркнул Viktor V.

«Севастополь улыбается. Спасибо за Крым. Бондаренко — молодец. СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это предатели, и в советское время зря замалчивали их преступления, но в народе все равно все знали», — отметил Гена Р.

«А сейчас не «Ост»? Кажется, самый настоящий, но более хитрый», — подчеркнул Sonshine.

Читайте также: «Украине не верят — предаст!» — экс-депутат Рады призвала к единству с РФ