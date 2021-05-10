10 мая 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова бывшего депутата украинского парламента Елены Бондаренко о том, что Украина способна на подвиги в единстве с Россией и Белоруссией, и это единство нужно восстанавливать.

Оксана Переможенко, , 19:31 — REGNUM Экс-депутат Рады Елена Бондаренко рассказала, чем для нее является праздник Великой Победы. Она также добавила, что Украина способна на подвиги в единстве с Белоруссией и Россией. Об этом она рассказала в эфире канала «Перший незалежний».

Советские солдаты в освобожденном Киеве. 1943

«Мои дедушки, хоть и инвалиды, но пришли с войны живыми. Есть и Герои Советского Союза в нашем роду. В частности Георгий Бондаренко, которому [есть] памятная доска на одной из горловских школ… И одна из горловских улиц также названа именем нашего славного дедушки, поэтому для меня [война] — это моя семья, моя кровь… Это моя земля. Это память, которая, надеюсь, будет передана и от моих детей моим внукам, и от внуков к правнукам и далее. Ровно для того, чтоб они знали, что есть подвиги, которые немыслимы для человеческого сознания… Но которые в действительности были… Мы можем повторить подобные подвиги, зная, что у нас есть рядом соседи, братья. И вот только тогда, когда мы, наконец-то, помиримся, когда у нас будет славянское единение, когда восстановим свое славянское единое пространство, мы способны на большие подвиги… Я говорю о союзе государств, которые когда-то смогли… Тогда было пятнадцать республик. Дай Бог, чтоб мы восстановили как минимум свое славянское пространство — Беларусь, Украина и Российская Федерация», — сказала Бондаренко.

Высказывание украинского политика обсудили на YouTube-канале NewsOne под соответствующей видеозаписью. Были те, кто поддержал Бондаренко, и те, кто отметил, что народ России не простит народу Украины предательство и больше не поверит Украине.

Елена Бондаренко Aleksandrvoeykov

«Россия, Украина, Белоруссия — ВМЕСТЕ! Америка сопела в трубочку и не дергалась бы», — пишет Майя К.

«Разбитую вазу можно попытаться склеить, но она уже не будет прежней, а сколы все равно будут видны», — отметил Владимир И.

«Да, забыть тяжело предательство Украины. Зелень (Зеленский — О. П.) всех предал. Но народы должны быть вместе», — написала Татьяна Н.

«И что? Мало нас история кроила и перекраивала?! Нужно уметь отсеивать зерна от плевел!» — добавила Оксана Л.

«Ещё одно доказательство того, что только на русском языке говорят разумные вещи, а не на хуторской мове», — отметил Мыкола Н.

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«Только в союзе с РФ, Украина вновь будет успешной. Елена, умная смелая женщина, уважение», — добавила Лариса В.

Алексей Кившенко. Переяславская рада. Воссоединение Украины с Россией. 1880

«Отношения такие, как при Союзе, НЕВОЗМОЖНЫ… Народ России не простит манкуртов», — подчеркнул ЗМЕЕЛОВ.

«Ну не верю теперь я в Украину, какие союзы, все равно потом, как всегда, предадут, это уже диагноз», — написал Игорь Ш.

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«Я татарин, но считаю, что Бондаренко имеет больше мозгов, чем Зеленский», — добавил CityGuest.

«Подвиг для украинца и русского — это разное. Русские не совершают подвиги для себя — только для родины и для семьи», — отметил Сергей М.

«Лена, с кем «вместе»? С миллионами тех, кто скакал на майданах за печеньки, кто убивал своих братьев в «АТО» или даже просто молча примирился с обоими майдано-переворотами? Все они уже совершили свои кровавые «подвиги», пробы ставить негде…» — добавил Добрый Шубин.

«Украине не верят. Вкладываться не будут. В проект «Новороссия» вкладываться будут. Русским под контролем Москвы помогут», — подытожил Игорь А.

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Напомним, ранее бывший депутат Рады Евгений Мураев пояснил, почему Украина в ближайшее время не станет членом ЕС и НАТО.