«И я вспомнила Беслан...» — Ростовская область потрясена трагедией в Казани
После трагедии в гимназии №175 города Казани, которая произошла утром 11 мая, жители Ростовской области в социальных сетях выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших, желают скорейшего выздоровления пострадавшим. Психологи напоминают родителям, как важно быть в контакте со своими детьми.
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По поручению главы региона в донских образовательных учреждениях будут усилены меры безопасности. Однако, как считают интернет-пользователи, об охране детских садов, школ и вузов необходимо задумываться всегда, а не только после кровавых событий.
«Помимо ужесточения оборота с оружием, нужно реально ужесточить контроль за самой охраной во всех учебных заведениях, включая дошкольные. Нужна реальная охрана, а не сторожи», — считает один из подписчиков паблика «Ростов Главный».
«Нужна жесткая психиатрическая экспертиза перед выдачей оружия, а не три вопроса и годен. Вот плоды. И охранниками нужно брать настоящих специалистов, тех же ветеранов боевых действий, а не чоповцев», — уверен интернет-пользователь.
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«Отправили родители деток в школу и больше не увидятся. Страшно», — поделилась участница группы.
«Нет слов. Только слёзы. Соболезнования родителям и родным погибших», — написала ещё одна неравнодушная подписчица.
«Как это страшно. Бедные дети, какой ужас они испытали!» — отметила жительница Ростовской области.
«И я вспомнила Беслан…» — поделилась ещё одна участница интернет-сообщества.
Кандидат психологических наук, психолог-консультант Лариса Суркова выразила соболезнования семьям жертва атаки на казанскую гимназию и пожелала выздоровления всем пострадавшим. По мнению специалиста, необходимо быть в контакте со своими детьми. Именно равнодушие могло стать одной из причин трагедии.
«Если бы прохожие задумались, куда так деловито идёт человек с ружьём; если бы в школах проводились обязательные учения по безопасности; если бы тревожные кнопки работали, охранники оплачивались, а психиатры при выдаче справки на оружие отрывали глаза от бумаги… Если бы…» — написала психолог в своём телеграм-канале.
По словам Ларисы Сурковой, необходимо ввести правила безопасности на случай чрезвычайной ситуации, проводить занятия с детьми, установить фильтры в социальных сетях и самое главное — выключить безразличие.
«Посмотрите на своего ребёнка любого возраста. Как он вообще? В контакте ли с миром? Стрелок же не просто так им стал. Даже по той мизерной информации, что есть в сети, звонков там было достаточно. Но, видимо, никто их не услышал. Будьте внимательны к своим близким, пожалуйста. Ведь стрелками не становятся просто так. Все чаще трагедии этого мира случаются от бесконечного равнодушия людей друг к другу», — считает специалист.
ИА REGNUM напоминает, что утром 11 мая, предположительно от рук 19-летнего выпускника гимназии №175 города Казани, несколько человек погибли, около 20 получили ранения. За жизни пострадавших борются врачи. Подозреваемый в массовом убийстве задержан.