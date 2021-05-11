«Мы «прогнали» Януковича, чтоб Украину продать целиком вместе с землёй?»
По мнению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, открытие рынка земли в начале июля 2021 года предоставит гражданам Украины право продавать свою землю, а не вменит им это в обязанность. Об этом глава украинского правительства рассказал в интервью «РБК-Украина».
«Мы смотрим на аналогию по внедрению рынка земли среди наших стран-соседей. В течение 5−10 лет стоимость земли может возрасти от 2 до 5 раз… [Мы] обязаны открыть рынок и учиться жить в нем… Это точно обогатит наше государство, экономику и наших людей», — сказал он.
Заявление премьер-министра Украины обсудили в социальной сети Facebook зрители канала «112 Украина». У многих комментирующих предстоящее открытие рынка земли вызвало возмущение.
«У тебя есть кусок земли, два на метр, туда и ныряй, а наше не трожь, где ты был, когда моя бабушка и дедушка на этой земле батрачили?!» — написал Саша К.
«Вы сначала каждому причитающийся пай определите и законно оформите, а потом говорите о рынке земли! Земля народная, а не депутатская или правительства!» — отметил Yriy S.
«Немцы хоть вагонами землю вывозили, а эти решили целиком и полностью продать. А людей куда утилизировать?!» — спросила Ирина Д.
«Если простой народ его выбрал, [то] должен его и свергнуть, а писанина тут не действует», — отметила Caterina I.
«С этим надо что-то делать. Землю нельзя продавать, только не сейчас. Рынок земли нужен, но не с таки руководителями. Если допустим, потом ничего нельзя будет изменить. Земля — это всё, это родина, а родину не продают», — пишет Юля Юля.
«259 человек приняли решение, не спросив мнения миллионов», — добавила Svetlana G.
«Где референдум, земля по конституции принадлежит народу», — написала Галина С.
«Почему они решили, что мы обязаны продавать землю? Пусть продают свои виллы, и все проблемы в Украине решатся», — пишет Happy Time.
«Сидя в ФБ, ничего не изменить. Помычали-помычали и в стойло», — добавила Ирина Александровна.
«Заводы и фабрики продали. И с чем остались? Миллионы безработных выехали за границу. А если еще и землю продадим, то куда тогда всем деваться? Разве что на небо…» — отметила Надежда К.
«Ну что, где там скакуны в кастрюлях на голове? Где «банду геть», где майдан с кучей «лидеров»? Нема? А чё так?» — спросил Vladimir R.
«После визита импортного госсекретаря оживляжик наметился», — добавил Геннадий Д.
«Теперь мой дом, в котором я живу, будет стоять на чужой земле? Нет, лучше дружить с соседями! И как защищать тогда землю от врагов, когда она уже не наша!!!» — спросила Марго Марго.
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«И это мы прогнали Януковича, чтоб свою страну продать целиком вместе со своей землёй? Турчинов, Яценюк, Парубий, Порошенко, Тягнибок и их щенята бегали вокруг майдана, ответьте, ради чего? Ради интересов не граждан Украины, [а] ради интересов Европы и Америки. Пусть другие страны видят и учатся на наших ошибках, в особенности Молдова, белорусы, видите… [до] чего довели наши псевдопатриоты страну», — подчеркнул Коля Ю.
«Если мы будем молчать, они это сделают! Земля уже продана, осталась маленькая формальность, убедить быдло, что это необходимо для его же блага!» — подытожил Роман Я.
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Напомним, ранее глава компании «Укртеплокоммунэнерго» Арсентий Блащук сообщил, что изменения в системе расчетов за газ на Украине могут лишить поставщиков коммунальных услуг возможности закупать голубое топливо, а жителей страны оставить без горячей воды и отопления.