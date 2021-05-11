По мнению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, открытие рынка земли в начале июля 2021 года предоставит гражданам Украины право продавать свою землю, а не вменит им это в обязанность. Об этом глава украинского правительства рассказал в интервью «РБК-Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Распродажа

«Мы смотрим на аналогию по внедрению рынка земли среди наших стран-соседей. В течение 5−10 лет стоимость земли может возрасти от 2 до 5 раз… [Мы] обязаны открыть рынок и учиться жить в нем… Это точно обогатит наше государство, экономику и наших людей», — сказал он.

Заявление премьер-министра Украины обсудили в социальной сети Facebook зрители канала «112 Украина». У многих комментирующих предстоящее открытие рынка земли вызвало возмущение.

«У тебя есть кусок земли, два на метр, туда и ныряй, а наше не трожь, где ты был, когда моя бабушка и дедушка на этой земле батрачили?!» — написал Саша К.

«Вы сначала каждому причитающийся пай определите и законно оформите, а потом говорите о рынке земли! Земля народная, а не депутатская или правительства!» — отметил Yriy S.

«Немцы хоть вагонами землю вывозили, а эти решили целиком и полностью продать. А людей куда утилизировать?!» — спросила Ирина Д.

«Если простой народ его выбрал, [то] должен его и свергнуть, а писанина тут не действует», — отметила Caterina I.

«С этим надо что-то делать. Землю нельзя продавать, только не сейчас. Рынок земли нужен, но не с таки руководителями. Если допустим, потом ничего нельзя будет изменить. Земля — это всё, это родина, а родину не продают», — пишет Юля Юля.

President.gov.ua Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

«259 человек приняли решение, не спросив мнения миллионов», — добавила Svetlana G.

«Где референдум, земля по конституции принадлежит народу», — написала Галина С.

«Почему они решили, что мы обязаны продавать землю? Пусть продают свои виллы, и все проблемы в Украине решатся», — пишет Happy Time.

«Сидя в ФБ, ничего не изменить. Помычали-помычали и в стойло», — добавила Ирина Александровна.

«Заводы и фабрики продали. И с чем остались? Миллионы безработных выехали за границу. А если еще и землю продадим, то куда тогда всем деваться? Разве что на небо…» — отметила Надежда К.

«Ну что, где там скакуны в кастрюлях на голове? Где «банду геть», где майдан с кучей «лидеров»? Нема? А чё так?» — спросил Vladimir R.

«После визита импортного госсекретаря оживляжик наметился», — добавил Геннадий Д.

«Теперь мой дом, в котором я живу, будет стоять на чужой земле? Нет, лучше дружить с соседями! И как защищать тогда землю от врагов, когда она уже не наша!!!» — спросила Марго Марго.

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«И это мы прогнали Януковича, чтоб свою страну продать целиком вместе со своей землёй? Турчинов, Яценюк, Парубий, Порошенко, Тягнибок и их щенята бегали вокруг майдана, ответьте, ради чего? Ради интересов не граждан Украины, [а] ради интересов Европы и Америки. Пусть другие страны видят и учатся на наших ошибках, в особенности Молдова, белорусы, видите… [до] чего довели наши псевдопатриоты страну», — подчеркнул Коля Ю.

(сс) Ivan Bandura Майдан на Украине

«Если мы будем молчать, они это сделают! Земля уже продана, осталась маленькая формальность, убедить быдло, что это необходимо для его же блага!» — подытожил Роман Я.

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Напомним, ранее глава компании «Укртеплокоммунэнерго» Арсентий Блащук сообщил, что изменения в системе расчетов за газ на Украине могут лишить поставщиков коммунальных услуг возможности закупать голубое топливо, а жителей страны оставить без горячей воды и отопления.