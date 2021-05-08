8 мая 2021 | Время чтения 4 мин

Бывший депутат украинского парламента Евгений Мураев пояснил, почему Украина в ближайшей перспективе не будет членом НАТО и почему ее не примут в Европейский союз.

Мирослава Романенко, , 12:06 — REGNUM Бывший депутат Рады Евгений Мураев пояснил, почему Украина в ближайшей перспективе не будет членом НАТО и Европейского союза. Об этом украинский политик рассказал 7 мая в эфире канала «НАШ».

ТВэ. Евросоюз и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Все наши беды из-за того, что мы бедные. А бедные мы из-за того, что, извините, глупые. Нам показали эту евроморковку, при этом все европейские лидеры государств, все еврокомиссары говорят, ребята… Во-первых, мы не планируем расширяться, во-вторых, мы в ближайшей перспективе десятилетия вас не видим. И тут кто-то выходит и говорят, «зато наши дети будут жить в Европе». Ребята, если мы будем с голой задницей, извините, фиговым листом прикрыты, нас не возьмут и детей наших — тоже, как бы мы их ни любили. Европа тоже хочет усиляться, а не принимать в свои ряды ярмо, которое придется датировать, дотягивать по уровню жизни, по уровню инфраструктуры, ну не возьмут они… Мы отстаем от Европы… На триллион, наверное, а может быть, на парочку… Пока мы не выровняемся более-менее, пока мы не приблизимся хотя бы к Венгрии, к Словакии (к самым бедным странам), Болгарии, нас не возьмут. Потому что это ярмо на шею налогоплательщиков Европейского союза. Они зададут вопрос, почему мы стали жить хуже во имя каких-то украинцев… Вы верите, что если мы вступим в НАТО, сразу прекратится конфликт. Друзья, НАТО нас не возьмет, пока мы в конфликте. Потому что им тогда придется воевать на нашей стороне, воевать с кем? С ядерным блоком Российской Федерации? С блоком ОДКБ? Ну, конечно же, они за Украину не будут, и более того, Донбасс будет предохранителем от нашего вступления в НАТО. Чем ближе мы к нему будем, тем больше будет эскалация», — сказал политик.

Пабло Пикассо. Голые женщины. 1906

Отметим, украинская пропаганда с 2014 года утверждает, что Российская Федерация якобы является стороной конфликта в гражданской войне в Донбассе. При этом официальный Киев не предоставил никаких доказательств в пользу своих утверждений о том, что в Донбассе ВСУ якобы воюют с армией Российской Федерации.

Заявление Мураева обсудили под видеозаписью канала «НАШ» на видеохостинге YouTube. Многие поддержали политика.

«Один украинский эксперт пошутил: «Украину обязательно возьмут в НАТО, когда в нем останутся Молдавия и Грузия», — написал Коля В.

«Смешно, как история повторяется. В России в 90-х абсолютно то же самое было. Почти под копирку, и Америка нам помогала, как на Украине, так помогала, что все активы были под американцами, наши олигархи были под американцами, политики, чиновники высокого ранга под американцами и т. д. Это можно перечислять очень долго. В итоге нищета, безработица, криминал, коррупция, беззаконие, вседозволенность… Американцы никогда ни одной стране не несли благо, только убийство, нищету и разруху, как ни печально, эту историю придется пережить и Украине», — добавил Владислав М.

Отдать концы, Украина, цэ Эвропа, Европа, разрыв Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вы допрыгались до того, что и России вы уже не нужны. Никто вас не собирается содержать!» — отметил Сергей К.

«В ЕС и без Украины хватает дотационных государств (нахлебников)», — пишет Дед Хоббит.

«А почему Мураев не поднимает вопрос об импичменте Зеленского? И никто из оппозиции этого не делает, только болтают…» — отметил Сергей В.

«Если я правильно помню, страна-кандидат в НАТО не должна иметь территориальных претензий и военных конфликтов на своей территории. Как этот вопрос решат? Или опять задействуют двойные стандарты законодательства? И где Украина деньги возьмёт на оплату членства в НАТО?» — спрашивает Liudmila S.

«А для чего НАТО? НАТО грабит мир и рушит страны, всё, другой цели у него нет! Украину пока загоняют в долги, оружие продают. Нужна война, старая схема!» — добавил Alexander B.

Флаги Украины и Евросоюза Andrew Bossi

«Вы задолбали со своей Европой» — отреагировал Рудольф Х.

«Мураев, наберись смелости и скажи правду: Крым никогда не был украинским и не будет! Крым — русский и никогда не стремился в НАТО. Крымчане сделали свой выбор, с кем быть и кого любить. Севастополь останется русским как и 200 лет назад», — подытожила Татьяна К.

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Напомним, 7 мая Белый дом исправил заявление своего представителя, заместителя пресс-секретаря Карин Жан-Пьер, о возможном вступлении Украины в НАТО. Изначально Жан-Пьер заявила, что США поддерживают вступление Украины в НАТО. Однако потом пресс-служба Белого дома в своей стенограмме зачеркнула эту часть заявления, оставив лишь слова о том, что двери НАТО «должны быть открытыми для желающих». Белый дом также пояснил американским СМИ, что Жан-Пьер якобы «оговорилась» и её слова не отражают официальной политики Вашингтона.