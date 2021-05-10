Жительница Новосибирска рассказала, что её деда — участника Великой Отечественной войны не поздравили с Днём Победы. При этом фронтовик пришёл к монументу Славы в Первомайском районе в кителе с медалями и орденом, и его нельзя было не заметить.

Брюханов Н. М. Ветеран войны. 1965

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«Мой дед, участник Великой Отечественной войны, жив — Петр Степанович Чингаев. Сегодня пришли на Монумент в Первомайском районе, дед был в кителе с медалями и орденом, единственный живой ветеран. Никто из присутствующих на Монументе к деду не подошёл, не поздравил. Был бывший депутат, какие-то люди при погонах. Но… никто из них и жителей Первомайки не выказал благодарность живому, настоящему ветерану, в прежние годы такого не было. Стыд и позор обществу, не способному отдать дань уважения своим героям», — написала Оксана Чингаева в группе «Подслушано Первомайка» в социальной сети «ВКонтакте».

Подписчики отреагировали на данный пост словами благодарности в адрес фронтовика и критикой в отношении местной администрации.

«Здоровья вашему деду и долгих лет жизни! Спасибо ему от всей души» — написала Виталия Н.

«Огромное спасибо дедушке! Крепкого здоровья и долгих лет жизни. Мы гордимся Вами!!!» — подчеркнула Ольга С.

«Здоровья и долгих лет жизни вашему дедушке. С великим праздником 9 мая! За чинуш, не берите в голову. Для них это очередная показуха (присутствие на подобных мероприятиях) и очередное набивание карманов», — предположил Михаил Т.

«Пётр Степанович — гордость нашего района и города. Здоровья ему!!! А администрации — позор!» — отметила Олия Б.

«Какая Вы счастливая! У вас есть возможность обнять своего дедушку. Берегите его. Крепкого здоровья и долгих лет», — написала Анастасия И.

Отметим, что в Новосибирской области проживают более восьми тысяч ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также тружеников тыла, в том числе имеющих инвалидность, бывших узников концлагерей.