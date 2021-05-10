«Мы в реальной оккупации» — 9 мая на Украине
Депутат украинского парламента (фракция «Слуга народа») Максим Бужанский подвел итоги празднования Дня Победы на Украине 9 мая.
Итоги празднования Дня Победы на Украине, а также утверждение депутата Рады о том, что народная память идет вразрез с навязываемой народу позицией украинского института национальной памяти, прокомментировали читатели телеграм-канала «наглый». Многие согласились с утверждением политика, но были и те, кто указали депутату, что он может повлиять на ситуацию, в частности, на закрытие института национальной памяти.
«У многих из СН («Слуга народа» — М. Р.) нарративы такие же, как и у нацпамяти», — пишет Вячеслав.
«Так этот «Институт» и существует для того, чтобы украинцы забыли свою историю, свои победы и были тупыми, мычащими рабами. Это, кстати, очень выгодно нашим западным старшим «братьям», — добавил Александр.
«Бужанский, так это ж твой и твоей партии институт. Прикрыть слабо или хозяева не велят?!» — спросил D N.
«Сегодня снова победил народ, как и 76 лет назад. Слава Великой Победе!» — написала Людмила.
«Происходящее в Украине 9 мая вызывает стойкое ощущение мучительного стыда. Хотя я уже тысячу раз обещал себе, что не буду никак это ассоциировать с собой, что это не моё государство и что я никак не могу на него влиять. Оно-то да, но всё равно. Вот на 411-й батарее (в Одессе — М. Р.) арестовали человека за советскую пилотку — «символика тоталитарного режима». В лучшем случае получит условный срок — с судимостью и всем полагающимся. За пилотку. 9 мая. Та ну вас нахер. Возлагая цветы, к обычному «Спасибо за Победу» в уме добавляю: «И простите за то, что мы всё про**али» — написал Soley.
«Сегодняшний день наглядно демонстрирует, что в Украине нацисты ценятся больше, чем герои Победы. Ветеранов ценят все вменяемые люди. Только этим ублюдкам, которые по всей стране зигуют, ответа никто дать не может», — пишет Mihail I.
«Уже и символику запретили, уже и 8 мая придумали день примирения, а 9-го — день матери, но все равно народ Украины, на**ав на эту выдуманную херню, идёт 9 мая, в день великой Победы к памятникам и мемориалам, несёт цветы, поет песни, поздравляет оставшихся ещё ветеранов. И так будет всегда!» — написала Татьяна Татьяна.
«Пусть корежит их от нашей Победы. Недобитки и манкурты», — добавил Vyacheslav.
«Институт нацистской памяти надо бы распустить», — призвал Yuriy.
«Незнаком с институтом нацпамяти. А своей историей и памятью своих близких, прошедших войну, горжусь. С Днём Победы!» — написал Сергей С.
«Долго ещё позволите этим идиотам Дробовичам, Вятровичам над вами издеваться или подождёте, когда они вырастят на своей мерзкой пропаганде ваших детей?» — спросил Gennadiy P.
«Ещё детей и внуков приучаем помнить и чтить 9 мая. Так шо Вятрович и вся его упоротая тусовка могут повторить подвиг мазепы. Повеситься», — отметил Стас.
«Нас заставляют забыть страну, в которой мы родились и были счастливыми детьми, заставляют забыть подвиги наших родных, заставляют забыть то, чем мы гордимся, заставляют забыть наш язык, нашу историю. Навязывают то, что нам чуждо, и то, что мы никогда не примем. Мы никогда не забудем! И будем учить и рассказывать своим детям и внукам, чтобы помнили!» — добавила Olya.
«Такое дерьмо народ еще не выбирал», — отметил Figaro.
«Не удивлюсь, если зигующий засранец из Киева — поклонник Вятровича», — отметила Елена Д.
«Требую переименовать сие здание в Институт Альцгеймера!» — призвала Ирина.
«Страна больна нацизмом и эта болезнь дает метастазы, с каждым днем разрастающиеся», — написал Alku.
«Бужанский, как обычно, — и вашим и нашим. Тут умный, а тут красивый», — добавил Ivan R.
«Бандеровская отрыжка институт Вятродробовича — отстой майдана и позор украинского народа!» — пишет Mark C.
«И этот институт финансируется за наш счёт!!!» — добавил KR.
«Я смотрел по спутнику Парад Победы из Москвы, и плевать мне на местных клоунов», — написал Юра К.
«Мы все жертвы старого, как мир, метода властвования, называется — «разделяй и властвуй», — отметил Anatolii.
«Мы в реальной оккупации, человека задержали за пилотку», — написал Николай Юрьевич.
«Из нас хотят сделать манкуртов, или, по другому, Иванов, не помнящих родства», — пишет Anatolii.
«9 Мая ярче всего видно, что власть в Киеве — это неонацисты. И пусть они прячутся под клоунскими париками, но фашистский оскал всё-таки выглядывает из-под грима», — отметил Влад В.
«В целом сообщение Бужанского наглядно демонстрирует, что у него до сих пор царь хороший, а бояре плохие. И он до сих пор пытается всех (и себя) в этом убедить. Но если/когда впадёт в немилость к царю и его из партии или фракции выпрут, то заговорит по-другому…» — добавил Baroque O'Bama.
«Это само собой разумеется! Но будет так, как решили за большой лужей. А наша ручная обезьянка будет продолжать кривляться на потеху всему миру. Просыпаться надо!!!» — призвал NatalieinWonderland.
«Я иногда со стыдом думаю, насколько ж мы недотягиваем до уровня наших дедушек и бабушек, переживших войну. Победивших, выстоявших в самых страшных обстоятельствах. Благородных и доблестных, отдавших нам, недостойным, заряд своей любви и жизнелюбия…» — пишет Masha Masha.
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«Такие дни, как День Победы, показывают, как обстоят дела на самом деле. Дюжина телевизионных вятровичей, десятки тщательно охраняемых полицией зигунов и чиновники с кирпичными лицами и маками на лацканах, которым по должности положено. И всё это — на фоне сотен тысяч людей по всей стране, которые пришли к памятникам с цветами. Жители Одессы, Киева, Харькова чётко дали понять, на чьей они стороне. Жаль только, что нас никто не спрашивает и наше мнение ни на что не влияет. Это как с выборами в 2019 году. Тогда народ тоже массово проголосовал против курса Порошенко. Но победивший Зеленский просто продолжил этот же курс», — подытожил в своем телеграм-канале главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев.
Напомним, по данным пресс-службы национальной полиции, на Украине в массовых мероприятиях, посвященных Дню Победы, приняли участие более 54 тысяч человек.
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