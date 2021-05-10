Депутат украинского парламента (фракция «Слуга народа») Максим Бужанский подвел итоги празднования Дня Победы на Украине 9 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

«В целом, сегодняшний день (9 мая — М. Р.) наглядно демонстрирует, что нарративы института Нацпамяти — антинародные. В буквальном смысле слова. Совсем другие народ вещи помнит, ничего общего», — написал политик в своем телеграм-канале.

Итоги празднования Дня Победы на Украине, а также утверждение депутата Рады о том, что народная память идет вразрез с навязываемой народу позицией украинского института национальной памяти, прокомментировали читатели телеграм-канала «наглый». Многие согласились с утверждением политика, но были и те, кто указали депутату, что он может повлиять на ситуацию, в частности, на закрытие института национальной памяти.

«У многих из СН («Слуга народа» — М. Р.) нарративы такие же, как и у нацпамяти», — пишет Вячеслав.

«Так этот «Институт» и существует для того, чтобы украинцы забыли свою историю, свои победы и были тупыми, мычащими рабами. Это, кстати, очень выгодно нашим западным старшим «братьям», — добавил Александр.

spoilt.exile Бандера на здании Киевской городской администрации

«Бужанский, так это ж твой и твоей партии институт. Прикрыть слабо или хозяева не велят?!» — спросил D N.

«Сегодня снова победил народ, как и 76 лет назад. Слава Великой Победе!» — написала Людмила.

«Происходящее в Украине 9 мая вызывает стойкое ощущение мучительного стыда. Хотя я уже тысячу раз обещал себе, что не буду никак это ассоциировать с собой, что это не моё государство и что я никак не могу на него влиять. Оно-то да, но всё равно. Вот на 411-й батарее (в Одессе — М. Р.) арестовали человека за советскую пилотку — «символика тоталитарного режима». В лучшем случае получит условный срок — с судимостью и всем полагающимся. За пилотку. 9 мая. Та ну вас нахер. Возлагая цветы, к обычному «Спасибо за Победу» в уме добавляю: «И простите за то, что мы всё про**али» — написал Soley.

«Сегодняшний день наглядно демонстрирует, что в Украине нацисты ценятся больше, чем герои Победы. Ветеранов ценят все вменяемые люди. Только этим ублюдкам, которые по всей стране зигуют, ответа никто дать не может», — пишет Mihail I.

«Уже и символику запретили, уже и 8 мая придумали день примирения, а 9-го — день матери, но все равно народ Украины, на**ав на эту выдуманную херню, идёт 9 мая, в день великой Победы к памятникам и мемориалам, несёт цветы, поет песни, поздравляет оставшихся ещё ветеранов. И так будет всегда!» — написала Татьяна Татьяна.

«Пусть корежит их от нашей Победы. Недобитки и манкурты», — добавил Vyacheslav.

«Институт нацистской памяти надо бы распустить», — призвал Yuriy.

«Незнаком с институтом нацпамяти. А своей историей и памятью своих близких, прошедших войну, горжусь. С Днём Победы!» — написал Сергей С.

(сс) Mykola Vasylechko Памятник Степану Бандере на Украине

«Долго ещё позволите этим идиотам Дробовичам, Вятровичам над вами издеваться или подождёте, когда они вырастят на своей мерзкой пропаганде ваших детей?» — спросил Gennadiy P.

«Ещё детей и внуков приучаем помнить и чтить 9 мая. Так шо Вятрович и вся его упоротая тусовка могут повторить подвиг мазепы. Повеситься», — отметил Стас.

«Нас заставляют забыть страну, в которой мы родились и были счастливыми детьми, заставляют забыть подвиги наших родных, заставляют забыть то, чем мы гордимся, заставляют забыть наш язык, нашу историю. Навязывают то, что нам чуждо, и то, что мы никогда не примем. Мы никогда не забудем! И будем учить и рассказывать своим детям и внукам, чтобы помнили!» — добавила Olya.

«Такое дерьмо народ еще не выбирал», — отметил Figaro.

«Не удивлюсь, если зигующий засранец из Киева — поклонник Вятровича», — отметила Елена Д.

«Требую переименовать сие здание в Институт Альцгеймера!» — призвала Ирина.

«Страна больна нацизмом и эта болезнь дает метастазы, с каждым днем разрастающиеся», — написал Alku.

Жертвы бандеровцев

«Бужанский, как обычно, — и вашим и нашим. Тут умный, а тут красивый», — добавил Ivan R.

«Бандеровская отрыжка институт Вятродробовича — отстой майдана и позор украинского народа!» — пишет Mark C.

«И этот институт финансируется за наш счёт!!!» — добавил KR.

«Я смотрел по спутнику Парад Победы из Москвы, и плевать мне на местных клоунов», — написал Юра К.

«Мы все жертвы старого, как мир, метода властвования, называется — «разделяй и властвуй», — отметил Anatolii.

«Мы в реальной оккупации, человека задержали за пилотку», — написал Николай Юрьевич.

«Из нас хотят сделать манкуртов, или, по другому, Иванов, не помнящих родства», — пишет Anatolii.

«9 Мая ярче всего видно, что власть в Киеве — это неонацисты. И пусть они прячутся под клоунскими париками, но фашистский оскал всё-таки выглядывает из-под грима», — отметил Влад В.

Цитата из х∕ф «Иди и смотри». Реж. Элем Климов. 1985. СССР Бандеровцы перед народным судом

«В целом сообщение Бужанского наглядно демонстрирует, что у него до сих пор царь хороший, а бояре плохие. И он до сих пор пытается всех (и себя) в этом убедить. Но если/когда впадёт в немилость к царю и его из партии или фракции выпрут, то заговорит по-другому…» — добавил Baroque O'Bama.

«Это само собой разумеется! Но будет так, как решили за большой лужей. А наша ручная обезьянка будет продолжать кривляться на потеху всему миру. Просыпаться надо!!!» — призвал NatalieinWonderland.

«Я иногда со стыдом думаю, насколько ж мы недотягиваем до уровня наших дедушек и бабушек, переживших войну. Победивших, выстоявших в самых страшных обстоятельствах. Благородных и доблестных, отдавших нам, недостойным, заряд своей любви и жизнелюбия…» — пишет Masha Masha.

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«Такие дни, как День Победы, показывают, как обстоят дела на самом деле. Дюжина телевизионных вятровичей, десятки тщательно охраняемых полицией зигунов и чиновники с кирпичными лицами и маками на лацканах, которым по должности положено. И всё это — на фоне сотен тысяч людей по всей стране, которые пришли к памятникам с цветами. Жители Одессы, Киева, Харькова чётко дали понять, на чьей они стороне. Жаль только, что нас никто не спрашивает и наше мнение ни на что не влияет. Это как с выборами в 2019 году. Тогда народ тоже массово проголосовал против курса Порошенко. Но победивший Зеленский просто продолжил этот же курс», — подытожил в своем телеграм-канале главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев.

Напомним, по данным пресс-службы национальной полиции, на Украине в массовых мероприятиях, посвященных Дню Победы, приняли участие более 54 тысяч человек.

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