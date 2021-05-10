Киев, , 11:25 — REGNUM Национальная полиция Украины открыла 13 уголовных дел, связанных с празднованием Дня Победы. Об этом сообщила 9 мая пресс-служба МВД Украины.

11 из 13 уголовных дел возбуждены из-за изготовления и распространения коммунистической символики. Четыре дела открыты в Запорожской области, по два в закарпатской и Сумской областях, по одному — в Луганской, Николаевской и Одесской областях. Ещё одно дело было открыто по статье «Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего» и ещё одно за сопротивление работнику правоохранительных органов.

Также полицейские составили 22 админпротокола, в основном за мелкое хулиганство и ношение георгиевской ленты.

Всего полицейские отреагировали на 61 нарушение.

Напомним, 9 мая неонацисты напали в Одессе на женщину, которая пришла на акцию «Бессмертный полк» с портретом маршала Жукова.

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