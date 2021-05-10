Нападение толпы радикалов в Одессе на женщину, которая пыталась пронести на акции «Бессмертный полк» портрет маршала Жукова с георгиевской ленточкой, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане поделились своим мнением по этому поводу 9 мая в социальной сети Facebook.

Франс Снейдерс (1579-1657) — Травля

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«Как должен чувствовать себя человек, что напал на мирную женщину, отправив в больницу. Наверняка глубоко больной человек, что ходит под себя и пускает слюни. Или что похуже — майдаун и скакуас», — считает Dmitry P.

Многие пользователи выразили своё презрение в сторону людей, которые напали на беззащитную женщину. Люди убеждены, что в данном поступке нет и капли мужественности, а скорее такое поведение напоминает повадки бешеных животных.

«Бздуны и их поддерживающие, как их отцы и деды, воевать умеют только с женщинами. Но эти ещё трусливее: маски напялили», — заметил Виктор В.

Цитата мф Маугли. реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Бандерлоги

Некоторые комментаторы оказались совершенно не удивлены произошедшим. Люди указали на то, что Украиной правят нацисты, которые не потерпят, чтобы по улицам городов ходили люди с портретами тех, кто нанёс им сильнейший удар 76 лет назад.

«Ну, нацики стоят на страже режима на Украине. Их не трогают и поощряют. А людей с другими политическими взглядами сразу в кутузку. И всё это при почти поголовном молчании большинства», — отметил Станислав М.

«На Украине это теперь обыденность. Того, кто зигует, не задерживают, а мирного человека с георгиевской ленточкой наоборот. Вот вам и дерьмократия по-украински», — указала Valentyna P.

Часть людей убеждена, что люди, считающие День Победы главным праздником и чтящие героев этой великой войны, находятся под постоянной угрозой на Украине. Граждане указали на то, что украинские власти взрастили под своим управлением неонацистских радикалов, которых натравливают на несогласных с политикой руководства.

Цитата из х∕ф «Иди и смотри». Реж. Элем Климов. 1985. СССР Бандеровец в националистическом угаре

«Ну очевидно же, что пока Зеленский в правительстве, то не стоит удивляться подобным происшествиям. Власть же крышует нацизм, ссылаясь на российскую агрессию», — поделился своим мнением Andrey T.

Нашлись и те, которые напомнили, что именно в Одессе 2 мая 2014 года нацистские преступники заживо сожгли десятки мирных людей, которые имели не такую точку зрения. После этого события ни о какой акции «Бессмертный полк» в этом городе говорить нельзя, считают граждане.

«А существует ли сейчас та Одесса после 2 мая? Зачем нести портреты предков, которые сражались с нацистской мразью, в городе, которым правят нацистские мрази? Нет уже той Украины, а есть лишь блёклое эхо былого величия», — написал Евгений Ч.

Жертвы украинских националистов

Напомним, 9 мая Telegram-канал «Политика Страны» опубликовал видео о том, что в Одессе началась массовая драка на акции «Бессмертный полк» после того, как радикалы попытались вырвать из рук женщины портрет маршала Жукова с георгиевской ленточкой.