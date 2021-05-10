«Киев крышует нацистов, майдаунов и скакуасов» — в Одессе напали на женщину
Нападение толпы радикалов в Одессе на женщину, которая пыталась пронести на акции «Бессмертный полк» портрет маршала Жукова с георгиевской ленточкой, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане поделились своим мнением по этому поводу 9 мая в социальной сети Facebook.
Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»
«Как должен чувствовать себя человек, что напал на мирную женщину, отправив в больницу. Наверняка глубоко больной человек, что ходит под себя и пускает слюни. Или что похуже — майдаун и скакуас», — считает Dmitry P.
Многие пользователи выразили своё презрение в сторону людей, которые напали на беззащитную женщину. Люди убеждены, что в данном поступке нет и капли мужественности, а скорее такое поведение напоминает повадки бешеных животных.
«Бздуны и их поддерживающие, как их отцы и деды, воевать умеют только с женщинами. Но эти ещё трусливее: маски напялили», — заметил Виктор В.
Некоторые комментаторы оказались совершенно не удивлены произошедшим. Люди указали на то, что Украиной правят нацисты, которые не потерпят, чтобы по улицам городов ходили люди с портретами тех, кто нанёс им сильнейший удар 76 лет назад.
«Ну, нацики стоят на страже режима на Украине. Их не трогают и поощряют. А людей с другими политическими взглядами сразу в кутузку. И всё это при почти поголовном молчании большинства», — отметил Станислав М.
«На Украине это теперь обыденность. Того, кто зигует, не задерживают, а мирного человека с георгиевской ленточкой наоборот. Вот вам и дерьмократия по-украински», — указала Valentyna P.
Часть людей убеждена, что люди, считающие День Победы главным праздником и чтящие героев этой великой войны, находятся под постоянной угрозой на Украине. Граждане указали на то, что украинские власти взрастили под своим управлением неонацистских радикалов, которых натравливают на несогласных с политикой руководства.
«Ну очевидно же, что пока Зеленский в правительстве, то не стоит удивляться подобным происшествиям. Власть же крышует нацизм, ссылаясь на российскую агрессию», — поделился своим мнением Andrey T.
Нашлись и те, которые напомнили, что именно в Одессе 2 мая 2014 года нацистские преступники заживо сожгли десятки мирных людей, которые имели не такую точку зрения. После этого события ни о какой акции «Бессмертный полк» в этом городе говорить нельзя, считают граждане.
«А существует ли сейчас та Одесса после 2 мая? Зачем нести портреты предков, которые сражались с нацистской мразью, в городе, которым правят нацистские мрази? Нет уже той Украины, а есть лишь блёклое эхо былого величия», — написал Евгений Ч.
Напомним, 9 мая Telegram-канал «Политика Страны» опубликовал видео о том, что в Одессе началась массовая драка на акции «Бессмертный полк» после того, как радикалы попытались вырвать из рук женщины портрет маршала Жукова с георгиевской ленточкой.