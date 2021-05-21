Посольство США на Украине утром 9 мая на официальной странице в социальной сети Facebook, а также в микроблоге в Twitter разместило фото с изображением Ханского дворца в Бахчисарае с надписью «Крым — это Украина», призвав Россию «вернуть Украине полный контроль над полуостровом».

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Примечательно, что призыв, адресованный России, был опубликован на двух языках — украинском и английском.

Заявление дипломатического представительства Соединенных Штатов Америки обсудили читатели телеграм-канала «Шептун». У многих комментирующих призыв американского дипломатического представительства стал поводом для шуток.

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«Ну так как? Россия покинула [Крым]?» — спросил Константин П.

«Мощно», — смеется Татьяна Т.

«Это МАКСИМУМ из всего набора «борьбы», которую америкосы могут предложить! Выложить постик и вякнуть что-то… И вперёд к ВВ (Владимиру Владимировичу. — О. П.) договариваться о реальных планах!!!» — добавил Дмитрий Л.

«Там, наверное, в срочном порядке Путин все вернул на место», — иронизирует Райский Птиц.

«Спешат и падают возвращать Крым», — добавил Sle.

«После того как США покинут Украину», — написал Сергей.

«Вы нихрена не понимаете это же мощный мэсэдж», — смеется Максим.

«Дядюшка Сэм, займись своей Америкой и оставь Украину для украинцев», — призвала Nata.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Они забыли пальчиком погрозить, тогда бы точно покинули [полуостров]», — написал Oleg.

«США опять разогревает страсти? Они далеко, за океаном. А вы воюйте, занимайтесь братоубийством, а поможем вам гнилой техникой за ваши деньги», — пишет Svetlana D.

«Призвали, это как? Выходи, типа, подлый трус? Всех с праздником. Наша память с нами», — шутит Людмила.

«Короче, проявили озабоченность», — добавил Е.

«Ну все, теперь Владимир Владимирович расстроится и точно отдаст Крым…» — иронизирует один из читателей.

«И фото прилепили свежее, после российского ремонта, а могли бы показать до, наверное, постеснялись», — подытожила Alisa F.

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