Симферополь, , 23:37 — REGNUM Властям США следовало бы подать пример и вернуть России ее исторические владения в Северной Америке — Аляску. Об этом заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя опубликованный на русскоязычной странице американского Госдепа в соцсети Facebook пост, в котором власти США призвали «Россию вернуть Украине» контроль над Крымом.

«В мире все прекрасно осознают, что полуостров (Крым — прим. ИА REGNUM) был российским и оказался в составе Украины ошибочно», — сказал он.

При этом Гемпель добавил, что США могут подать пример всему миру и вернуть России Аляску, если Вашингтон жаждет «исторической и территориальной справедливости».

Как передавало ИА REGNUM, весной 2014 года Крым вошёл в состав РФ после госпереворота на Украине. Население полуострова поддержало идею воссоединения с РФ на референдуме, однако Киев итоги волеизъявления не признал.

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