Парад Победы, который прошёл в Москве на Красной Площади, вызвал появление множества комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 9 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Kremlin.ru Военный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

"Весь Советский народ с Великим Праздником! С Днем Победы! Ура! Ура! Ура!» — пишет Денис Г.

Многие пользователи оказались воодушевлены происходящим действом прямо в самом центре нашей Родины. Люди считают, что все злопыхатели должны утереться, ведь это самый великий день в истории нашего тысячелетнего государства.

«С удовольствием посмотрел парад. Хорошая и нужная традиция. Ну, а то, что у либерастов и укров с вечным комплексом неполноценности перед белыми господами постоянная истерика, это нормально. Этих только могила исправит. Всех с Днём Великой Победы!» — поздравил Валерий Ф.

Некоторые комментаторы отметили, что праздник вызвал у отдельных представителей в обществе резко негативные реакции. Люди связали это с бессилием, ведь, несмотря на многолетние попытки, российский народ не забыл своей истории и чтит подвиги своих предков.

«Сколько настоящих мужчин, готовых встать на защиту Родины, проходит по Красной площади. Горжусь тем, что метателей дерьма в сторону моей Родины, от злобы пучит. Пусть знают, что ничего у них не получится. От своего бессилия и злобы захлебнутся. С Днём Победы!» — написала Наталья К.

Часть людей отметили, что парад прошёл без участия лидеров таких стран, как Украина и Белоруссия, народы которых наравне с другими в СССР внесли вклад в общую Великую Победу над мировым злом.

«Парад отличный. Только всех союзных республик не хватает, особенно Украины и Беларуси, которые вместе с РСФСР несли на себе основную тяжесть войны и потерь от неё. Плохие времена нынче, да и руководители постсоветских стран ныне — те ещё клоуны», — поделился своим мнением Алексей М.

Kremlin.ru На военном параде в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

Ряд пользователей указал на то, что российские власти до сих пор не могут смириться с наличием на Красной Площади Мавзолея Ленина. Граждане считают, что это всё часть нашей истории и стыдиться чего-либо в ней нельзя.

«Мавзолей стыдливо опять прикрыли щитами. Лицемеры, переписывающие историю сами и обвиняющие в этом других. Историю надо либо принимать такой, какая она есть, либо молчать», — считает Алексей М.

Нашлись и те граждане, которые задумались над тем, как День Победы будет праздноваться в будущем. Люди боятся, что память о великом подвиге может быть забыта. Руководство Российской Федерации должно приложить все усилия, чтобы этого не допустить.

«Через 100 лет, наверное, будем отмечать 176 лет. Будем ли помнить о вкладе наших предков? Будут ли люди того времени осознавать, что они есть благодаря воинам Красной Армии?» — задаётся вопросом Юра О.

Напомним, 9 мая в Москве прошёл парад на Красной Площади в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.