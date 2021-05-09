Празднование Дня Победы у мемориального комплекса Саур-Могила в Донецкой Народной Республике, которое собрало около пяти тысяч человек, вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 9 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Pravdnr.ru Празднование Дня Победы у мемориального комплекса Саур-Могила в ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

"Это праздник всех тех, для кого слова «честь» и «совесть» — не пустой звук! Кто помнит и чтит память дедов и отцов! У кого ненависть к фашизму заложена в генах! Тех, кому не нужна война!» — поделилась своим мнением Елена П.

Многие пользователи отметили, что День Победы празднуется на территории Донбасса по-особенному. Люди отметили, что прямо сейчас люди в ДНР и ЛНР, по сути, борются с той же поднявшей голову нацистской нечистью, по которой наши предки 76 лет назад нанесли сокрушительный удар.

«Донбасс не сдаётся! И не надо тут ныть, насколько всё подорожает и зачем нам всё это. Россия, при выборе набитого брюха или не предать своих, всегда выбирает второе!» — отметил Сергей Г.

Некоторые комментаторы указали на то, что жители Донбасса как никто другой понимают значение данного праздника. Граждане убеждены, что с ДНР и ЛНР стоит брать пример.

«Желаю вам мира! Чтобы поскорее разрешился этот конфликт. На Донбассе живут самые настоящие русские люди. Достойные, которые помнят, кто они и откуда. Россия с вами!» — написал Aleksey G.

Ряд пользователей призвал Российскую Федерации перестать играть в дипломатические игры и дать наконец-то возможность народу Донбасса вернуться в состав нашей общей страны.

«Донбасс должен войти в состав России! Он кровью своей уже многократно и бандеровской доказал свою любовь к нам!» — пишет Иван М.

Часть комментаторов оказалась убеждена, что тот вклад, который внесли жители Донбасса в борьбу с современным фашизмом, должен заставить российские власти самим просить у республик права войти в их состав. Люди считают, что вопрос соединения осколков общей Родины уже изрядно затянулся.

Pravdnr.ru Ветераны на праздновании Дня Победы у мемориального комплекса Саур-Могила в ДНР

«Судя по вкладу Донбасса в борьбу с фашизмом, уже пора самой Российской Федерации просить республики стать их частью! Пора уже покончить с этой неопределённостью!» — считает Иван Е.

Нашлись и те, кто уверен, что нацистская гадина, которая вновь показала свою чёрную сущность, будет вновь загнана под плинтус. А сделает это, как и великий воин Красной армии 76 лет тому назад, простой солдат Донбасса.

«Донбасс — Россия! Фашисты будут уничтожены! Победа будет за нами! Мирного неба над головой!» — написал Александр Ф.

Напомним, 8 мая около пяти тысяч человек собрались на празднование Дня Победы у мемориального комплекса Саур-Могила в Донецкой Народной Республике.