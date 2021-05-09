Президенты Украины и Латвии Владимир Зеленский и Эгилс Левитс провели онлайн-переговоры, по итогам которых подписали совместную декларацию о поддержке усилий Киева на пути в Евросоюз, сообщается 8 мая на сайте офиса Зеленского.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз. Выхлоп

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Новость обсудили читатели украинских телеграм-каналов «Украина Online» и Klymenko Time. Многие отметили, что сильно этот документ на перспективу принятия Украины в Европейский союз не повлияет.

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«Это мощная поддержка», — иронизирует Виктор.

«Латвия, Литва, Эстония — разницы между ними никакой, с ними никто не считается, даже их президентов в Европе мало кто знает. Вспомнить Мюнхенскую конференцию и президента Эстонии», — пишет Олег Олег.

«Не трогайте Латвию. Она — лидер по закупке металлолома на Балтике. Даже железная дорога участвует. Во как. Эх, им бы нашего Лещенко (член наблюдательного совета госкомпании «Укрзализныця» с высокой зарплатой в сравнении со средней заработной платой на Украине. — М.Р.) спихнуть. Они бы лидерами еще чего-нибудь стали», — добавил Charlie Rat.

President.lv Президент Латвии Эгилс Левитс

«Президента в Латвии не выбирает народ, его назначает Сейм. Это просто кукла, его хорошо если 10% населения знают как зовут… Кто может объяснить, почему не рабский народ Украины терпит эту зелёную плесень? По-моему, хуже него уже некуда…» — написал nepilsonis.

«Если балтийские тигры за Украину, значит, точно она победит!..» — иронизирует Евгений.

«Если б он ещё что-то решал, было бы круто», — добавил guysleavemealone.

«Жаль, что с этой декларацией можно в туалет только сходить», — отметил Олександр Б.

«Потом все подпишут декларацию о будущем вступлении Украины в ЕС. Потом декларацию о согласии вступления Украины в ЕС. Потом о готовности вступления, и т. д.» — шутит Ivan T.

«А потом приедет очередной босс из США и выразит одобрение… Морковка и осел, Украина и НАТО», — иронизирует litvinov.

«Дожили… Литва и Латвия», — смеется Shv. Grigory.

«Они такие же нахлебники, как и Украина, как только дело дойдет до реализации плана, и дотации в экономику балтийских экономических тигров будут урезаны в пользу Украины, эти тигры мгновенно перекрасятся и станут противниками. А пока можно и поподмахивать», — ответил «зам. Наитемнейшего» на реплику Shv. Grigory.

«Турция, 40+ лет, готовы ждать?» — спрашивает Рюриковичи МЫ.

«Ооооо, вот теперь заживём», — иронизирует Назар.

«Боже, а толку, все такие же нищие будем, как и были», — добавил АНДРЕЙ.

«Какая-то перемога со зрадным оттенком», — отметил Вий.

«Бесполезные бумажки. Ближайшие лет 30 путь в ЕС для Украины закрыт», — пишет Иван Ш.

«Норвежский политолог говорил, что зря взяли Прибалтику в ЕС… Это ярмо для ЕС…» — добавила Ирина.

Флаги государств — членов Европейского союза

«У-у-у… Какие важные страны поддерживают… Как в одной песне поётся: «Далеко ли до Таллина», — отметил Константин.

«Украина наконец-то нашла верного партнёра в ЕС своей весовой категории. Со следующего года трибалтийским тиграм ещё меньше корма будут класть из евробюджета, украинцы с латышами даже породняется, наверное!» — не без сарказма добавил Konstantin M.

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Напомним, 3 мая в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Польшу лидерами Украины и Польши была подписана аналогичная декларация о поддержке Варшавой европейских устремлений Киева.