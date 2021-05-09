Вологодская область, на территории которой в годы Великой Отечественной войны не велось широкомасштабных боевых операций, к маю 1945 года недосчиталась более 400 тысяч своих земляков. Более двухсот тысяч из них — мирные граждане, не пережившие условий труда в тылу.

Иван Шилов ИА REGNUM Война 1941-1945г

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Защитники Отечества

Всего на фронт было призвано 370 тысяч уроженцев Вологодской области, из них погибли 203 811 человек. 147 северян были удостоены звания Героев Советского Союза. Среди них и маршал Советского Союза Иван Степанович Конев, получивший Звезду Героя дважды. Конев также получил множество различных советских и иностранных наград. Дважды звание Героя Советского Союза получил и уроженец Вологодской области, летчик-истребитель Александр Федорович Клубов. Он участвовал в боях в небе Кавказа и Украины, сбивал немецкие самолеты над Вислой. Совершил 457 вылетов, на его личном счету — 31 самолет противника. Ас-истребитель погиб 1 ноября 1944 г. при испытании нового самолета, получив вторую Звезду посмертно. Несколько уроженцев Вологды повторили подвиг Александра Матросова — Александр Константинович Панкратов во время боев за Новгород в августе 1941 года, при штурме занятого вермахтом старинного монастыря, закрыл собой вражеский пулемет. А 14 декабря 1942 года, во время боев на Дону, вологжанин Василий Николаевич Прокатов также своим телом перекрыл пулемет в амбразуре. Его самоотверженность позволила частям Красной Армии успешно форсировать Дон.

Лес, мины и вагоны

Производство промышленной и сельскохозяйственной продукции в годы войны не только не уменьшилось, а, наоборот, возросло. Более 162 тыс. рабочих, колхозников и служащих Вологодчины получили медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».

В годы Великой Отечественной производство лесопильных заводов Вологодчины было поставлено на военные рельсы: регион поставлял на фронт авиафанеру, волокуши для пулеметов, древесину для изготовления винтовок. В 1943 году область вышла на пятое место в СССР по объему лесозаготовок. На следующий год заготовка древесины была увеличена еще на 254 тысячи кубометров. Всего за период Великой Отечественной войны лесозаготовительная промышленность области дала стране более 20 миллионов кубометров деловой древесины и дров.

Вологодский паровозовагоноремонтный завод подготовил к эксплуатации более десяти военно-санитарных поездов. Такие поезда имели специально оборудованные для раненых места, вагон-операционную, вагон-аптеку, вагон-прачечную.

Бронепоезд, построенный на ВПВРЗ в декабре 1941 года

На заводе «Северный коммунар» в Вологде, в Белоручейском леспромхозе, на предприятиях Великого Устюга и Череповца делали мины.

Сохранившиеся в архивах документы свидетельствуют о том, что производственные успехи давались людям нелегко. На сессии Вологодского областного Совета депутатов трудящихся в марте 1943 года прозвучали такие слова:

«В Монзенском леспромхозе общежития переполнены. Мужчины и женщины живут, как правило, в одном помещении. Рабочие спят по трое на двух койках, а на 77-м пикете, где в настоящее время находится основная масса рабочих, в одном из общежитий сделаны сплошные нары и на девяносто пяти квадратных метрах лежит шестьдесят-восемьдесят человек».

«Я превратился в скелет»

Тяжелейшие условия труда и голод привели к резкому росту смертности в регионе. В 1942 году смертность превысила рождаемость в пять раз. В архивах сохранились многочисленные свидетельства об условиях выживания людей в те годы.

Из письма Ф. М. Решетовой, уроженки Междуреченского района: «Дают по 150 граммов хлеба, да и этот несчастный паёк выкупить не на что. Вова ходит в школу, ботинок нет, есть одни, в которые не влезает. Пока тепло, ходим босиком, а потом не знаю, в чём пойдёт. У меня одно платье, да и то разорвалось. Скоро зима подходит, валенок нет».

Автором другого письма является студентка агротехникума Маша Слезина: «Мама, картошки так бы и поела, а её здесь нет. В столовой в супе поймаешь иногда картошку, но это редко. Хлеба дают 200 граммов и порцию супу в обед и две ложки на второе. Все дни есть хочется».

Панов из дома инвалидов в Прилуках: «Я не в состоянии насытиться. Постоянно ощущаю голод. Истощённый организм. Я превратился в скелет, а кожа нестерпимо зудит от дистрофической сыпи».

Строкина, Белозерск: «Меня отдали под суд военного трибунала. Я взяла 15 поленьев в затоне. Два дня была комната не топлена. Ребята сидели в нетопленной, вот я и решила».

Дорога жизни

В годы войны Вологда стала перевалочным пунктом для массовой эвакуации промышленных предприятий и населения на восток страны. Только из осажденного Ленинграда по Северной железной дороге было эвакуировано свыше семисот тысяч человек. На территории области нашли приют 165 тысяч ленинградцев. А всего по Северной дороге в тыл проследовало свыше 3 млн эвакуированных жителей северо-западных районов страны. Ежедневно столица региона принимала по 9—10 санитарных поездов с ранеными. Согласно архивным данным, за годы войны санитарные поезда транспортировали в Вологду около миллиона раненых бойцов.

В 1941–1942 годах фашисты неоднократно пытались бомбить Вологодский железнодорожный узел. Небо над Вологдой защищал 740-й истребительный авиационный полк Череповецко-Вологодского дивизионного района ПВО. 29 декабря 1941 года летчик Александр Николаевич Годовиков в районе Кадуя сбил в воздушном бою фашистский бомбардировщик «Юнкерс-88». В январе 1942 года сбитый самолет был доставлен в Вологду и выставлен на всеобщее обозрение на площади Революции.

Эвакогоспиталь в Вологде 1941-1945

Вклад в Победу

От жителей Вологодчины в фонд обороны страны поступила громадная по тем временам сумма — более 1 млрд рублей. От реализации государственных военных займов было получено 788 млн руб., денежно-вещевая лотерея принесла 145 млн руб., еще 155 млн рублей дали добровольные денежные пожертвования наших земляков. Было собрано и сдано около 3 кг золота и 56 кг серебра. Колхозники и колхозницы внесли в фонд обороны и в фонд здоровья защитников Родины сотни тонн мяса, овощей, много шерсти, кож, овчин и других продуктов сельского хозяйства. В 1942 г. было посеяно в фонд обороны 3900 гектаров, в 1943 году — 4107 гектаров.

С начала Отечественной войны по июнь 1944 г. вологжане отправили советским воинам 17 тысяч полушубков, 7 тысяч меховых жилетов, 60 тысяч пар валенок, 143 тысячи пар рукавиц и перчаток, 23 тысячи пар теплого белья, 29 тысяч шапок. Для изготовления теплых вещей было собрано 40 тонн шерсти и 46 тысяч овчин. Всего за годы войны было отправлено 540 тысяч теплых вещей. За период Великой Отечественной войны только доноры города Вологды сдали для раненых воинов свыше 35 тонн крови. Всего через Вологодскую областную станцию переливания крови прошло за время войны более 172 тысяч доноров.

Место боевой Славы

В прифронтовой Вологодской области особая роль выпала на долю нынешнего Вытегорского муниципального района. Именно в окрестностях села Ошта в течение 990 дней проходил передний край обороны частей Красной Армии, сдерживавших наступление финских войск.

На южном берегу реки Свирь финнам удалось форсировать реку и захватить плацдарм шириной до 100 км и до 20 км в глубину. Им осталось пройти около 125 км до Тихвина, взятого немцами 8 ноября. В этом случае замкнулось бы второе кольцо вокруг Ленинграда, и всякая связь, кроме воздушной, была бы потеряна.

Оштинский рубеж обороны представлял собой мощный узел со всеми видами инженерных сооружений, а финны заминировали не только линию обороны, но и места расквартирования своих войск — землянки, блиндажи, сараи, дороги. Жителям Ошты и окрестностей, среди которых большинство были девушки, пришлось стать саперами. За три года здесь было разминировано 400 минных полей, снято и обезврежено около 120 тысяч мин и других взрывоопасных предметов, собраны сотни единиц оружия, десятки тысяч боевых патронов.

Newsvo.ru Оштинские минеры

В центре села Ошта — шесть братских могил. На плитах — тысяча имен советских солдат и офицеров, положивших жизни за нашу свободную жизнь. Находить останки воинов поисковики продолжают по сей день.

В настоящее время в Вологодской области проживают 172 участника Великой Отечественной войны и 5,5 тысячи тружеников тыла.