Память о Великой Победе нам нужна здесь и сейчас. И с каждым годом значение 9 Мая лишь усиливается. Чем дальше календарь уходит от даты разгрома немецко-фашистских войск, тем важнее знать, что тогда произошло.

Советские воины оставляют автографы на Рейхстаге. Май 1945

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

Вспоминая отвагу и героизм солдат, подвиги партизан и тружеников тыла, безутешную трагедию, боль матерей, мы одновременно познаём самих себя и чётче понимаем теперешний окружающий мир. Великая Отечественная война оставила беспрецедентный опыт, который не только не устаревает, но и напротив, набирает актуальность. Почему же Великая Победа светит нам всё ярче?

Виртуализация повседневности

Всё, что нас волнует сегодня, казалось бы несущественным предыдущим поколениям. Даже тема экономического неблагополучия в условиях современной России карикатурна по сравнению с лишениями, которые испытывали наши соотечественники в начале и середине XX века. Даже самые нуждающиеся сейчас обеспечены едой, кровом. У них есть возможность получить медицинскую помощь и другую поддержку. Поменялась занятость — из ожесточённой борьбы за выживание, предельных физических нагрузок и стахановских рекордов она превратилась в просто работу, эксплуатацию собственных знаний, умений и средств труда.

Советские войска возвращаются домой. 1945

Закрытие отдыха в Турции, угроза отключения российских банков от SWIFT, козни зарубежных социальных сетей и возможные контрмеры к ним — обстоятельства, которые ещё недавно трудно было представить. Жизнь стала слишком комфортной, она удалена и защищена от острых нужд.

Нам нужны ориентиры по-настоящему значимых событий, способных нас вернуть из искусственного мира псевдострастей, суеты в реальность, в верную и вечную систему координат.

Путь к разобщению

Мы — граждане и власть, патриоты и либералы, местные и приезжие, богатые и бедные, ипотечники и свободные. Мы различаемся отношением к религии, музыкальным вкусом, смотрим разное кино и каналы на YouTube, ставим свои цели и стремимся к ним по индивидуальным траекториям. Наши союзники и единомышленники меняются от ситуации и обстоятельств, и эти унии не длятся долго.

Хотим мы или нет, но сутью общества потребления, в котором мы живём, является выявление в каждом из нас новых особенностей, проведение по ним разделительных линий и построение барьеров, переступить через которые всё труднее.

И хотя мы понимаем вред полной утраты связей между нами, найти прочную единую нить, способную скрепить нас как коллектив, как народ, непросто. Великая Победа над Злом — общая истина, единая и неоспоримая.

Москва. Белорусский вокзал. Встреча воинов-победителей. 1945

Новая борьба

В 1945 году наши предки одержали Победу над национал-социализмом и фашизмом. Однако на этом борьба не завершилась. И в новых, не всегда явных формах продолжается по сей день. Идеи исключительности, социал-дарвинизма, экстремистские идеологии родственны или являются прямым продолжением заразы, уже пытавшейся уничтожить наш народ.

80 лет назад к нам пришли с автоматами, бронетехникой и авиацией. Сейчас важная часть борьбы проходит в наших головах. Память о Великой Отечественной войне даёт базовые представления о добре и зле даже тогда, когда их образы спрятаны и размыты, и их не так просто распознать.