Заявление депутата Верховной рады Украины, сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича о том, что в страну пришла беда и что нынешних фашистов ждёт их «май 45-го», вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 8 мая в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

«Рабинович молодец, боец, оратор. А главное, психически здоров, что сегодня редко встречается в украинской власти», — считает Oksana T.

Илья Хохлов Вадим Рабинович

Многие комментаторы оказались солидарны с мнением украинского политика. Люди убеждены, что в украинской власти засели настоящие нацисты и следует сделать что-то, чтобы они оттуда исчезли.

«К сожалению, сейчас в Киеве нацистский режим. Тем более стоит выразить уважение этому политику за смелость!» — поделился своим мнением Илья Б.

Часть людей напомнила, что ещё совсем недавно по центру Киева прошла колонна в честь нацистских преступников. Люди убеждены, что данное событие нельзя назвать никак иначе, как беда.

«Так и есть. Какие-то мрази повылазили, ходят маршем в честь нацистов. Остальные же нормальные люди, правда не понятно, почему они молчат по этому поводу», — заметила Мария П.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Ряд граждан отметил, что общество на Украине почему-то пребывает в глубоком молчании, несмотря на то, что самих носителей фашистской идеологии во власти, на самом деле, не так много.

«Почему Украиной управляют три идиота, а миллионы людей дозволяют им это с собой делать?! Страну разваливать, продавать и управлять ею из США, следовать велению из-за океана, разрушать и воевать с мирным населением Донбасса», — написала Лариса Г.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что подобные обращения не принесут никаких позитивных результатов. Граждане убеждены, что в украинское население проник вирус фашизма, что не позволит народу сбросить с себя этого чёрного змея.

«Бесполезно. Руководство Украины поддерживает нацистскую идеологию. Отсюда и марши в честь дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и героизация фашизма. Кричат: «Слава Украине». А в чём слава? Олигархи, коррупция, нищее население. И на Россию не спишешь это, ведь уже как 30 лет пребывают в независимости», — отметил Александр З.

В связи с данным обстоятельством отдельные пользователи выразили своё безразличие к судьбе украинского народа, который позволяет себе убивать мирное население Донбасса.

«Беда у вас уже давно. Но мне вас совсем не жаль», — пишет Наталия Б.

Напомним, 8 мая депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович на сайте политической силы обратился к украинцам и заявил, что в страну пришла беда и что нынешних фашистов ждёт их «май 45-го».